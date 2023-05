Freisinger fresch startet in die Freibadsaison - Neue Preise

Sommer, Sonne und Wasser: Die Freibadsaison im fresch startet am 13. Mai. © Symbolbild dpa / Swen Pförtner

Das fresch ist bereit: Im Freisinger Erlebnisschwimmbad beginnt in wenigen Tagen die Freibadsaison.

Freising - Die Temperaturen muten noch wenig passend an, aber hart gesottene Freibandfans warten schon sehnlichst auf diesen Termin: Im Freisinger Erlebnisschwimmbad fresch startet am Samstag, 13. Mai, die Freibadsaison. Genau wie das Hallenbad ist das Freibad am Rabenweg dann täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, die Sauna wie gewohnt bis 22 Uhr, teilt Nina Reitz, Pressesprecherin der Freisinger Stadtwerke, mit.

Dann sind auch die neuen Freibadpreise gültig, einzusehen auf www-fresch-freising.de. Die Karten für Früh- beziehungsweise Spätschwimmer sind ab sofort am Empfang erhältlich. Sie gelten täglich in der Früh von 6.30 bis 11.30 Uhr und am Abend von 19 bis 22 Uhr, ausgenommen an Feiertagen.

Das Freibad wurde in den vergangenen Wochen auf Hochglanz gebracht. „Der Rasen wird nochmals frisch gemäht, die Becken aufgeheizt und Sonnenschirme für hoffentlich bald sonnige Tage an Ort und Stelle gebracht“, berichtet Nina Reitz. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. ft