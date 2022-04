Freisinger Friedensbewegung: „Die Bergpredigt ist kein Regierungsprogramm – aber ein Ziel“

Innehalten, nachdenken und Fragen stellen: Pax-Christi-Sprecher Ernst Fischer erläutert die Ziele der christlichen Friedensbewegung. © Bauer

Der Sprecher der Freisinger Gruppe der internationalen christilichen Friedensbewegung Pax-Christi, Ernst Fischer, spricht über Krieg, Frieden und die Wut der Menschen.

Freising – Pax Christi, die Freisinger Gruppe der internationalen christlichen Friedensbewegung, hat bereits drei Mahnwachen gegen den Krieg in der Ukraine, zahlreiche Gespräche, die Gestaltung eines Friedenskreuzwegs und Denkimpulse durch Flugblätter initiiert: Die Friedensbewegung war und ist also präsent, aber was will sie mit ihren Aktionen erreichen? Was ist ihr Ziel? Ernst Fischer, Sprecher von Pax Christi Freising und Vorsitzender des Katholischen Kreisbildungswerks (KBW), gibt im Interview mit KBW-Pressesprecherin Claudia Bauer Antworten.

Fischer, angesichts der schrecklichen Nachrichten, die uns täglich erreichen, sind viele Menschen sprachlos und fühlen sich wütend und machtlos. Hat Pax Christi noch Worte dafür?

Auch wir sehen die Schuld bei einem russischen Präsidenten. Auch wir sind entsetzt über die Opfer des Krieges – und wie jeder Krieg gebiert auch der in der Ukraine unsägliches Leid. Wir sollten eigentlich nicht überrascht sein. Wir haben nur die Bilder aus dem Jemen oder aus Syrien verdrängt. Auch wir als christliche Friedensbewegung haben viele Fragen und zu wenig Antworten. Aber diese Fragen müssen wir stellen! Diese Fragen müssen wir zulassen und ihnen offen begegnen.

Machen Sie die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine nicht auch wütend?

Natürlich fällt es schwer, den Zorn auf Putin zu zügeln. Aber bereits jetzt zeigen sich die Folgen unseres Zorns: Wir greifen zu klischeehaften Verurteilungen wie „Die Russen.“ Wir stilisieren die Toten auf ukrainischer Seite zu Helden, über die russischen Toten schweigen wir. Wir titulieren Pazifisten zu „nützlichen Idioten“. Wir lassen uns treiben von unseren Emotionen und man kann den Eindruck haben, dass unsere Gesellschaft den kühlen Kopf durch Wut, Trauer und Angst ersetzt. Wir als Friedensbewegung plädieren deshalb für die Zeit zum Innehalten, zum Nachdenken.

Die Stimmung in der Gesellschaft und in den Medien ist allerdings eine andere. Diskussionen um Waffenlieferungen, Aufrüsten des eigenen Militärs . . .

Wir beobachten das und fragen uns: Ist wirklich alles falsch, was vor dem 24. Februar, vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, gegolten hat? Gilt die Friedens-, ja die Feindesliebe nicht mehr? Am Gründonnerstag vor 2000 Jahren hat Jesus Petrus aufgefordert: „Lass das Schwert stecken!“ Der Papst und die Kirche sagen: Es gibt keinen gerechten Krieg. Ist nun all das seit sechs Wochen falsch? Uns ist schon klar: Die Bergpredigt ist kein Regierungsprogramm. Aber sie ist ein Ziel, dem sich die Christen verpflichtet sehen sollten.

Sie haben eingangs vom Innehalten und von Fragen gesprochen, die man sich stellen muss in der aktuellen Situation. Welche Fragen meinen Sie damit?

Es ist schwieriger, einen Krieg zu beenden, als einen zu beginnen. Beenden kann und sollte ihn natürlich der Aggressor. Das verlangt auch unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden. Aber objektiv kann ihn auch der Angegriffene beenden. Wir haben natürlich auch keine Lösung für das Problem, aber wir fragen uns: Was ist gerade das höchste Ziel? Wie kann man wirklich weitere Opfer vermeiden? Innehalten bedeutet, auch solche Gedanken zuzulassen und danach zu fragen, was das Ziel eines fortwährenden Krieges ist und welche Opfer er kostet.

Wie steht Pax Christi dann zu den Plänen Deutschlands und anderer EU-Staaten, den Verteidigungsetat deutlich aufzustocken?

Da gilt es einen Blick in die Zukunft zu werfen: Wie haben sich die westlichen Gesellschaften verändert, wenn der Ukrainekrieg vorbei ist? Mit den Worten von Papst Franziskus – „Jeder Krieg macht die Welt schlechter“ – fragen wir uns: Wollen wir wirklich eine militarisierte Gesellschaft, die Gewalt als Mittel der Politik möglich macht? Wollen wir eine Vorbereitung auf einen Krieg? Oder eine Vorbereitung auf einen Frieden?

Und das Argument, dass sich Deutschland schützen muss, zählt das nicht?

Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor. Alle Möglichkeiten zivilen Widerstands müssen gefördert und eingeübt werden. Alle unsere Ressourcen müssen diesem Ziel dienen. Es gibt dafür genug Beispiele in der Geschichte, die erfolgreich waren: Mahatma Ghandi, M.L. King, die nordirischen Frauen. Aber auch heute stellen sich Großmütter in Moskau mit weißen Blättern auf die Plätze oder fordern ukrainische Bürger in Sandalen die russischen Invasoren zum Rückzug auf. Wir wissen natürlich, dass wir mit unserer Haltung zurzeit in der Minderheit sind, aber uns trägt die Zuversicht und die Erfahrung, dass Friedenprozesse Jahrzehnte brauchen und wir Beharrlichkeit benötigen. Positive Beispiele dafür gäbe es genug. Wir haben sie die letzten 70 Jahre erleben dürfen.

Noch einmal zurück zur Wut und den Emotionen der Menschen. Was könnte ihnen aus Ihrer Sicht helfen?

Es ist schwer, aus der Spirale der Emotionen auszusteigen, wenn alles so akut und nah ist. Aber es ist wichtig, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und sich nicht allein von negativen Gefühlen leiten zu lassen. Der Mensch besteht nicht nur aus Emotionen, er kann sich auch reflektieren. Austausch kann dabei helfen, Wege zum Innehalten gibt es viele. Pax Christi wählt dafür den Gottesdienst: In der Gemeinschaft still werden, sich spüren und sich die Frage stellen: Was trage ich selbst zum Frieden bei?

Gut zu wissen

Pax Christi lädt die Menschen ein, zum Innehalten im Rahmen eines Friedensgottesdienstes am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr in der Kirche St. Georg Freising.