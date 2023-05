„Haben uns alle auf ein Abenteuer eingelassen“: Organisatorin der Gartentage erinnert sich an die Anfänge

Von: Manuel Eser

Gartenkultur zu verbreiten, ist ihre Mission: Anita Fischer – mit einem Topf Island-Mohn im Arm, hat vor 25 Jahren die die Freisinger Gartentage erfunden und ist immer noch ihr Motor. © Lehmann

Zum 25. Mal finden die Freisinger Gartentage statt. Organisatorin Anita Fischer erinnert sich an die emotionalen Anfänge und die größten Herausforderungen.

Freising – Streng genommen ist es schon 27 Jahre her, dass erstmals die Freisinger Gartentage in den Höfen des Landratsamtes stattfanden. Doch pandemiebedingt gibt es erst an diesem Wochenende die 25. Auflage dieses Besuchermagneten. Im FT-Interview berichtet die Landschaftsarchitektin Anita Fischer, wie das zweitägige Event entstanden ist, warum ihr einst die Tränen kamen, und was sie besonders bestärkt.

Frau Fischer, können Sie sich noch erinnern, wie Ihnen vor mehr als einem Vierteljahrhundert die Idee zu den Gartentagen gekommen ist?

Sehr gut sogar. Ich war 1996 bei Freunden in Holland, wo wir gemeinsam die Pflanzentage auf Schloss Huis Bingerden besucht haben. 50 bis 60 Aussteller haben für ein tolles Ambiente gesorgt. Ich habe so geschwärmt, dass mich einer in unserer Gruppe gefragt hat: Warum organisierst du sowas nicht daheim?

Und was haben Sie geantwortet?

Dass ich leider kein Schloss mit Park zur Verfügung habe. (lacht) Aber als ich von Holland heimgefahren bin, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht: Mein Gott, wo könnten wir Freisinger Gartentage aufziehen? Als Studentin habe ich ein Jazz-Festival in den Höfen des Landratsamtes beziehungsweise des ehemaligen Neustifter Klosters besucht. Und plötzlich war mir klar: Das passt hervorragend. Denn hierzulande ist die Gartenkultur von Klöstern ausgegangen.

Und der Landrat hat sofort mitgespielt?

Das war damals Manfred Pointner, gerade frisch gewählt. Ich habe mich mit einem Konzept an ihn gewandt und gleich das Muttertagswochenende 1997 vorgeschlagen, habe mich aber schon gefragt: Ob der wohl anspringt? Ist er aber. Da bin ich nicht mehr ausgekommen (lacht).

Damals habe ich das noch alles allein gewuppt. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt – 27 Jahre später – noch zutrauen würde.

Lassen Sie uns weiter in Erinnerungen schwelgen! Wie waren die ersten Gartentage?

Es war eine kleine Veranstaltung mit 24 Ausstellern, aber darunter 20 der besten Staudengärtnereien in ganz Deutschland. Und es hat sich gezeigt, dass der Bedarf für Freisinger Gartentage da war. Schon im ersten Jahr kamen 4000 Besucher – der Wahnsinn. Damals habe ich das noch alles allein gewuppt. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt – 27 Jahre später – noch zutrauen würde.

Dabei sind die Freisinger Gartentage immer größer geworden.

Das stimmt. Wir haben uns alle auf ein Abenteuer eingelassen, an dem wir immer weiter gewachsen sind. Die Stände der Aussteller wurden immer schöner, immer spezieller. Zu Hochzeiten hatten wir bis zu 7000 Besucher und 125 Aussteller hier. Dadurch, dass ich im internationalen Kollegenkreis sehr gut vernetzt bin, hatte ich über die Jahre das Who is Who der europäischen Gartengestalter zu Referaten da. Nach Corona hat sich das wieder verringert, dieses Jahr kommen in etwa mehr als 80 Aussteller. Es ist auch schwieriger geworden, gute Leute zu generieren. Aber lieber die Qualität hochhalten, als die Veranstaltung mit Schuhbänder-Verkäufer aufzufüllen. Und noch immer kommen Besucher von auswärts, die extra in Freising übernachten, dass sie an beiden Tagen da sein können. Das bestärkt mich natürlich.

Gibt es Erlebnisse mit den Gartentagen, die Ihnen besonders gut in Erinnerung geblieben sind?

Was mir immer wieder einfällt, ist die erste Eröffnungsrede vor dem Marstall. Nachdem ich sie gehalten habe, war ich so erleichtert, dass ich gespürt habe, wie mir die Tränen kommen. Notdürftig habe ich sie runtergeschluckt. Aber ausgerechnet da kam eine Bekannte, Schwester Katharina aus dem Kloster Frauenwörth im Chiemsee, zu mir und hat mich in den Arm genommen. Da gab es für mich dann kein Halten mehr.

Ich denke, es wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis sich alles wieder einspielt.

Was waren die größten Herausforderungen, die Sie in 25 Jahren Gartentage meistern mussten?

Das Jahr 2020. Wir waren mit der Organisation bereits fertig, als der Lockdown kam. Das war schon bitter. Ich habe auch viel Geld lassen müssen, um Verträge zu erfüllen. 2021 war ebenfalls eine emotionale Achterbahn: Können die Gartentage stattfinden oder nicht? Letzten Endes ging es dann erst 2022 weiter. Als wir Mitte März Grünes Licht bekamen, haben wir innerhalb weniger Wochen eine Light-Version auf die Beine gestellt. Ich denke, es wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis sich alles wieder einspielt.

Gibt es irgendeine Pflanze, die bei Ihnen noch nicht präsentiert wurde?

Ich glaube, dass es – mal abgesehen von großen Bäumen – sehr wenig gibt, was wir noch nicht da hatten. Ob Lotusblumen oder Wasserpflanzen, Kakteen oder fleischfressende Pflanzen – war alles schon da bei den Freisinger Gartentagen. Ganz abgesehen von den Spezialisten, die 400 Sorten Tomaten von gelb über schwarz bis gestreift vorgestellt haben – oder 300 Arten von Farnen. Gartenkultur zu verbreiten, war und ist einfach meine Mission.

Welche Pflanze ist Ihnen selbst am meisten ans Herz gewachsen?

Ich liebe Hortensien in jeder Form – fette Ballhortensien oder flache Tellerhortensien. Das Tolle an Hortensien ist: Auch wenn sie verblüht sind – sie sehen trocken immer noch gut aus. Sie bringen einfach Farbe ins Leben.

