Sonderlob für Freisinger Besucher auf Gartentagen: Renommierter Aussteller äußert sich begeistert

Von: Manuel Eser

Teilen

Nicht nur versiert, sondern auch kauffreudig präsentierten sich die Besucherinnen und Besucher, die mit Schubkarren und Trolleys ausgerüstet bei den Freisinger Gartentagen reiche Ernte machten. © Lehmann

Es war die Jubiläumsausgabe der Freisinger Gartentage. Organisatorin Anita Fischer zieht Bilanz und verrät, was ein Aussteller über die Besucher dachte.

Freising – Wahrscheinlich hätte es auch so ausgiebig regnen können, wie es für das vergangene Wochenende angekündigt war. Es wären trotzdem Tausende zu den Freisinger Gartentagen geströmt. „Gartler sind hart im Nehmen. Für die gibt es kein schlechtes Wetter“, sagte Anita Fischer, die zum 25. Mal in die Höfe des Landratsamtes geladen hatte. Und für die etwas mehr als 80 Aussteller seien die kühleren Temperaturen auch perfekt gewesen. „Dann müssen sie ihre Pflanzen nicht gießen.“

Weil es aber die meiste Zeit trocken blieb und sich am Sonntagnachmittag sogar die Sonne am Freisinger Himmel blicken ließ, war es für Fischer eine „rundum gelungene“ Veranstaltung. „Was soll ich sagen – ich bin glücklich.“ Und die Teilnehmer waren es offenbar auch. Denn bei ihrem Rundgang hätten ihr alle durch die Bank bestätigt, dass sie gut verkauft hätten. Wer gesehen hat, wie Besucher mit Schubkarren als Einkaufswagen übers Areal flanierten, hegte daran keinen Zweifel.

Ein so versiertes Publikum, das so viel von Pflanzen versteht und so viele kluge Fragen stellt wie hier, habe ich bisher selten erlebt.

Ein Sonderlob für die Freisinger Besucher gab es am Ende aus erlesenem Mund: Der renommierte holländische Staudengärtner Hans Kramer, der am Wochenende selbst auch einen Vortrag hielt, meinte, er sei auf vielen Messen und anderen Veranstaltungen vertreten. „Aber ein so versiertes Publikum, das so viel von Pflanzen versteht und so viele kluge Fragen stellt wie hier, habe ich bisher selten erlebt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für Anita Fischer schloss sich mit dem diesjährigen Jubiläumsthema „Willkommen Niederlande“ auch ein Kreis. Die Idee zu den Gartentagen war ihr in den 90er Jahren bei einem Besuch der Pflanzenschau auf Schloss Bingerden gekommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.