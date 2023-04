Freisinger Gründonnerstagung eine Punktlandung: Spitze Satire und punktgenaue Pointen

Lindenkeller-Unterhaus war ausgebucht

Die Gründonnerstagung im ausverkauften Freisinger Lindenkeller startet durch: Es gab Kabarett mit vielen Überraschungen.

Freising – Tatsächlich bekommt man dieses Bild selten zu sehen: Das Unterhaus vom Lindenkeller so dermaßen berstend voll, dass die Leute sogar noch um einen Platz vor der Tür froh waren. Der Grund des gefühlt mehrfach ausverkauften Saals: Die Grünen hatten zu ihrer legendär gewordenen Gründonnerstagung eingeladen.

Die Grünen können Satire

Nach über drei Stunden war eines völlig klar: Die Landkreis-Grünen können feiern und können Satire. Oder anders gesagt: Ihr Singspiel stand dem des Nockherbergs in nichts nach, bediente sich sogar feinerer Mechanismen und schaute genauer hin. Für eine derart feine Klinge auf der Bühne brauchte es dann allerdings eine noch feinere Klinge im Backstage-Bereich.

Die Verwandlung

Wer weiter hinten im rappelvollen Unterhaus saß, dem stellte sich gleich einmal zu Beginn des Singspiels eine überaus prägnante Frage: Ist er es oder ist er es nicht? Der Grund der anfänglichen Verwirrung: Auf dem Programm war zu lesen, dass Johannes Becher auch heuer wieder den Söder gibt: Allerdings sah der Mann auf der Bühne gar nicht aus wie der grüne Landtagsabgeordnete. Beim genauen Hinschauen wurde es dann auch schnell klar, dass es nicht an der Krone auf dem Kopf lag, sondern am fehlenden Vollbart. Den hatte sich Becher nach den politischen Ansprachen im Backstage-Bereich schnell abrasiert, um die Figur des bayerischen Ministerpräsidenten stilecht darstellen zu können.

+ Ohne Bart, aber mit viel Witz sorgte Johannes Becher (l.) als Markus Söder zusammen mit Franz Spitzenberger in der Rolle des Hubert Aiwanger für Lachstürme im Lindenkeller-Unterhaus. © Lehmann

Dabei hätte es das eigentlich gar nicht gebraucht, denn eines muss attestiert werden: An Becher ist ein Kabarettist und ein Söder-Double verloren gegangen. Mit anderen Worten: Der Landtagsabgeordnete ist ein punktgenauer Menschenbeobachter und zudem sprachlich höchst nuanciert, weshalb seine Söder-Interpretation weit über das hinausging, was sonst auf den Bühnen herumgeistert. Das Geheimnis: Becher legte in die Ministerpräsidenten-Rolle nie ein billiges Vorführen der Person, sondern rieb sich vielmehr äußerst gekonnt an Machtfantasien und Widersprüchen, womit ihm Kabarett auf hohem Niveau gelang.

Die Musik

Ein weiterer Wow-Effekt: Der Soundtrack der Veranstaltung, etwa die „Männer“-Version von Söder oder das umgeschriebene Lied „Ich will Spaß“ von Lindner. Der Fanta4-Song „MfG“ passte perfekt zu den Klimaklebern Joana Bayraktar und Gina Merkl, während Toni Wollschläger als Gründonnerstag in Person wie ein mahnender bayerischer Geist aus der Vergangenheit daherkam.

+ In die Grünen-Abgeordnete Katharina Schulze hatte sich bei der Gründonnertagung Carolin Hofer im wahrsten Sinne des Wortes verwandelt. Sie war dank aufgestecktem Haarteil „erblondet“. © Lehmann

Fein ausbalanciert

Überhaupt war das diesjährige Singspiel, geschrieben von Becher und Toni Wollschläger, fein ausbalanciert. Es widmete sich dem großen Thema Klimawandel und den diesbezüglichen Positionen von Söder, Hubert Aiwanger (Franz Spitzenberger), Christian Lindner (Björn Laczay), und Alice Weidel (Susanne Hehnen). Als Gegenspieler auf der Bühne und sozusagen die Stimme der Vernunft: Katharina Schulze, die ganz wunderbar von Carolin Hofer dargestellt wurde, während die echte Schulze, die eigentlich als politische Rednerin eingeladen gewesen war, daheim krank im Bett lag.

Einen Gänsehaut-Moment gab es, als Hofer „Father and Son“ anstimmte und jede eingedeutschte Zeile im Nachhall des Singspiels wie ein Hammer daherkam. Die Aussage: Es könnte bald schon zu spät sein für die Kinder und alle nachfolgenden Generationen. Richard Lorenz