Freisinger Halloween: Schlägerei und Brandstiftung

Mehrere Polizeieinsätze gab es in der Halloween-Nacht in Freising: Gleichzeitig gab es eine Schlägerei und ein Feuer brach aus.

Freising - Wegen eines 20-Euro-Scheins gerieten in der Halloween-Nacht gegen 21 Uhr (die Nacht auf Freitag) zwei Jugendgruppen am Freisinger Bahnhof in Streit. Daraus entwickelte sich laut Polizei eine Schlägerei, bei der es drei Leichtverletzte gab. Die Täter flüchteten, eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Terrassenmöbel brennen!

Vermutlich mit einem Feuerwerkskörper wurden ebenfalls in der Halloween-Nacht gegen 21 Uhr in der Kepserstraße Terrassenmöbel in Brand gesetzt. Die Freisinger Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Trotzdem entstand 10 000 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter an die PI Freising unter tel. (0 81 61) 5 30 50.

