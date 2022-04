Freisinger Handwerk unter Druck: Omikron, teure Energie und Personalausfälle

Von: Helmut Hobmaier

Seit Beginn der Pandemie ist Kreishandwerksmeister Martin Reiter – hier auf einer aktuellen Baustelle – auch Krisenmanager. So ernst wie jetzt war die Lage aber noch nie. Hohe Energiekosten haben die Situation enorm verschärft. © Lehmann

Das Handwerk im Landkreis Freising ist enorm unter Druck: Zu Omikron kommen jetzt auch noch die teure Energie und Personalausfälle.

Freising - Eine nicht enden wollende Omikron-Welle, explodierende Energiepreise, ein verschärfter Fachkräftemangel – und nun auch noch der Krieg in Europa: Das Handwerk im Landkreis ist gewaltig unter Druck geraten, wie Kreishandwerksmeister Martin Reiter berichtet. Die Einschläge kämen gerade von allen Seiten. Die Lage sei „sehr ernst“ und betreffe „alle Gewerke“.or allem die Nebenkosten türmen sich derzeit dramatisch auf.

Lieferzeiten

Ein Problem, das man schon fast überwunden glaubte. Doch die Omikron-Welle baut sich immer höher auf, in der Lieferkette fällt wegen vieler Infektionen oder Quarantänefälle massiv Personal aus – so dass viele Baustoffe mit enormer Verspätung oder erst gar nicht geliefert werden, wie Reiter berichtet. Granit aus China gibt es derzeit beispielsweise nicht.

Materialpreise

Schon vor Putins Angriffskrieg hatten Baustoffe wie Stahl oder Dämmstoffe gewaltige Preissprünge hinter sich. Jetzt aber hat der Spritpreis einen gewaltigen Satz nach oben gemacht – und damit im Grunde die Preise für alles, was mit Lkw geliefert wird. „Viele Baustoffe kommen aus Slowenien oder Italien“, berichtet Reiter. Die Spritkosten würden die Speditionen an die Abnehmer in Deutschland weitergeben – „und ein Lkw braucht 20,30 Liter Sprit auf hundert Kilometer“. Innerhalb kurzer Zeit hätten sich die Preise für Stahl und Dämmmaterial verdoppelt bis verdreifacht.

Die hohen Spritpreise treffen natürlich auch jeden Handwerksbetrieb: „Wir können die Platten ja nicht mit dem Fahrrad auf die Baustelle bringen“, sagt Reiter.

Engpässe

„Brandschutzplatten sind derzeit praktisch nicht mehr zu haben“, berichtet der Kreishandwerksmeister. Das liege auch daran, dass viele Firmen ihre Lager mit dem ohnehin kaum verfügbaren Material gefüllt hätten, um später beim Baufortschritt nicht auf dem Trockenen zu sitzen. Das Gleiche gelte für Dämmstoffe. Auch damit hätte so manches Baugeschäft seine Lager gefüllt. „Das hat die Lage noch einmal verschärft.“ Der Markt sei zum Teil leergefegt.

Energiepreise

Die extrem gestiegenen Ausgaben für Gas und Heizöl betreffen praktisch jeden einzelnen Handwerksbetrieb im Landkreis massiv – ob das nun die Bäckerei ist oder das Baugeschäft. Da müssten Baustellen mit Brennern beheizt oder getrocknet werden. Reiter rechnet für seine eigene Nandlstädter Firma (Baustoffe, Trockenbau) vor: „Im März habe ich für 2500 Liter Heizöl 4700 Euro bezahlt, im Januar lagen die Ausgaben noch bei der Hälfte“. Die hohen Energiepreise verteuern auch das Material. „Die Produktion von Ziegelsteinen etwa ist extrem energieintensiv“, berichtet Reiter. Die Kosten für die Ziegelwerke hätten sich innerhalb eines Jahres verdreifacht. Ähnliches gelte für Folien für Dampfsperren oder die Stahlrahmen im Trockenbau.

Omikron-Ausfälle

Die Infektionswelle durch das hochansteckende Omikron-Virus legt viele Firmen im Landkreis lahm: „Gerade musste eine Metzgerei wegen Personalausfall für eine Woche schließen“, berichtet Reiter. Er hatte schon geglaubt, die Pandemie sei überstanden – „aber jetzt hat sich fast jeder meiner Mitarbeiter trotz Impfung wieder angesteckt“. Die Folge: „Alles verschiebt sich nach hinten.“ Dabei seien Ansteckungen oft kaum zu vermeiden: „Viele Mitarbeiter haben Kinder, die den Virus heimbringen.“

Fachkräftemangel

Hier hat sich die angespannte Lage eher noch verschärft. Dass man zwei Jahre lang wegen der Pandemie keine aktive Nachwuchswerbung betreiben konnte, sorgt Reiter besonders. „Ich hoffe sehr, dass es jetzt wieder mit Ausbildungsmessen wie der Berufsfit am Flughafen klappt und wir auch wieder in die Schulen können, um unsere interessanten Berufe vorzustellen.“ Man brauche hier nach zwei Jahren Ausnahmezustand sehr bald wieder Normalität, eine Konsolidierung.

Die Lage

Momentan müssen Handwerksfirmen sogar Aufträge ablehnen. Ursache dafür ist ein verhängnisvoller Problem-Mix: Materialknappheit, lange Lieferzeiten, Personalengpässe. „Eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht“, schätzt Martin Reiter die Lage ein. Für die Kunden bedeutet das: Hohe Preise in allen Segmenten – vom Hausbau bis zum Semmelkauf. Manche Projekte lassen sich derzeit gar nicht oder erst nach längerer Wartezeit realisieren. Handwerksbetriebe stehen mit dem Rücken zur Wand: Sie müssen Projekte zum vereinbarten Festpreis fertigstellen und zahlen im Extremfall dabei sogar darauf.

Perspektive

Die insgesamt sehr angespannte Lage könnte sich schnell und grundlegend ins Positive ändern: Mit einem Ende des Ukrainekrieges und einem Abflachen der Omikronwelle.

