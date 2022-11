Freisinger Haushalt in Schieflage: Wo und wie kann man einsparen?

Von: Andreas Beschorner

Die Gewerbesteuereinnahmen (hier die Clemensänger in Lerchenfeld) waren in der Vergangenheit teilweise die größte Säule für die städtischen Finanzen. Aktuell aber sind keine weiteren nennenswerten Gewerbeflächen verfügbar. © Lehmann

Der Haushalt der Stadt Freising ist in Schieflage. Wie und wo kann man einsparen? Antworten von der Freisinger Mitte (FSM) und Finanzreferentin Monika Schwind.

Freising - Der städtische Haushalt „im Krisenmodus“? Diese Frage stellen zumindest die Freisinger Mitte (FSM) und die Finanzreferentin Monika Schwind. Bei der Vorberatung des schwierigen Etats am Montag im Finanzausschuss hat Schwind nicht nur ein Statement zur Finanzlage der Stadt abgegeben, sondern auch die Vorschläge für einen tragfähigen Haushalt, die man vorab OB Tobias Eschenbacher und der Kämmerei mitgeteilt hatte, aufgezählt.

Der Stadtrat sehe sich derzeit der schwierigen Aufgabe gegenüber, trotz sinkender Einnahmen und steigender Ausgaben einen tragfähigen Haushalt für das kommende Jahr aufzustellen, fasste Schwind die Lage zusammen. Die Fraktion der Freisinger Mitte habe sich daher in den vergangenen Wochen intensiv beraten und nun Vorschläge zur Konsolidierung unterbreitet. Ausgangspunkt für sämtliche Überlegungen sei dabei gewesen, so betonte Schwind, dass die Stadt ihre bedeutenden Pflichtaufgaben, wie etwa den Bau und die Ausstattung von Kindertagesstätten oder die Instandhaltung der Gemeindestraßen, trotz der schwierigen Haushaltslage nicht vernachlässigen dürfe.

Kredite sogar für das „laufende Konto“ der Stadt Freising

Die Situation sei für Freising neu: War es in den vergangenen Jahren meist möglich, mit einem Haushaltsüberschuss zu planen, muss nun bereits der Verwaltungsetat, das „laufende Konto“ der Stadt, mit Krediten ausgeglichen werden. Die Konsequenz daraus ist für Schwind und die FSM klar: „Wir werden uns der großen Aufgabe stellen müssen, die Einnahmensituation nachhaltig zu optimieren und bei den Ausgaben Anpassungen vorzunehmen.“ In diesem Sinne habe man folgende kurz- und mittelfristige Vorschläge vorgelegt:

Und so könnte es klappen:

1. Pauschale Kürzung aller vertraglich oder anderweitig nicht gebundenen Mittel im Verwaltungshaushalt um zehn Prozent. Das treffe alle gleichermaßen, sei somit gerecht und transparent.

2. Angleichung des Haushaltsansatzes an den tatsächlichen Bedarf der Vergangenheit. Obwohl bei diversen Haushaltsstellen der Ansatz in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft worden sei, seien dadurch Mittel gebunden gewesen, die anderweitig nicht zur Verfügung stünden. Daher sollte der Ansatz jeweils auf den Durchschnitt der letzten Jahre gesenkt werden. Die am Montag im Finanz- und Verwaltungsausschuss beschlossene Haushaltsperre in Höhe von 20 Prozent sei aus Sicht der FSM „ein hervorragendes Instrument“, dies im nächsten Jahr nach und nach umzusetzen.

3. Gewerbegebiete: In der Vergangenheit seien die Gewerbesteuereinnahmen eine sehr wichtige und teilweise die größte Säule für die städtischen Finanzen gewesen. Aktuell seien jedoch keine weiteren nennenswerten Gewerbeflächen verfügbar. Daher müsse, so Schwind, geprüft werden, wo künftig weitere Flächen ausgewiesen werden können. So könnte zum einen einheimischen Unternehmen die Weiterentwicklung, zum anderen die Ansiedlung neuer, interessanter Firmen ermöglicht werden. So werde die Basis für künftige Gewerbesteuereinnahmen gelegt und zugleich die Region durch wohnortnahe Arbeitsplätze gestärkt.

4. Mittelfristige Konsolidierung: Im Jahr 2023 sollen im Finanzausschuss nicht nur die Vorschläge aus dem dann vorliegenden Konsolidierungsgutachten diskutiert, sondern anhand einer Übersicht alle Leistungen, zu denen die Stadt nicht gesetzlich verpflichtet ist, zur Diskussion gestellt werden. Dazu gehörten Zuschüsse, entgangene Einnahmen durch Überlassung ohne Gegenleistung, günstige Mieten und Pachten. Hieraus könnten sich, so die Hoffnung Schwinds, Einsparpotenziale oder potenziell höhere Einnahmen für die nächsten Jahre ergeben, auf die sich das Gremium einigen kann. Zumindest wäre dann in dieser Hinsicht für Transparenz gesorgt, sodass auch deutlich werde, welche Maßnahmen, Organisationen und Aktivitäten bereits in welcher Höhe gefördert werden.

