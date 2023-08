Freisinger Helfer in Slowenien: Zwischen Verwüstung, Zusammenhalt und Dankbarkeit

Florian Wigger ist schockiert von dem Unheil, das die Wassermassen in Slowenien angerichtet haben © Lehmann

Die verheerenden Unwetter in Slowenien haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Seit Montag ist auch das THW Freising vor Ort, um zu helfen. So auch Florian Wigger.

Freising – Zwei Jahre liegt die Flutkatastrophe im Ahrtal zurück. Die Bilder dieses kräftezehrenden Einsatzes hat Florian Wigger bis heute nicht vergessen: Schlamm- und Wassermassen, verzweifelte Menschen, zerstörte Häuser. Seit Montag ist der Gruppenführer der Fachgruppe Brückenbau des THW Freising nun wieder im Einsatz: Auf Erkundungstour in Slowenien verschafft er sich seit Tagen einen Überblick, wo genau die Arbeit der THW-Brückenexperten gebraucht wird. In einem Telefonat mit dem FT, für das er sich auf dem Weg von einem zum nächsten Einsatzort Zeit genommen hat, erzählt er von den Eindrücken, die er seit Montag gesammelt hat.

Unbeschreiblicher Zusammenhalt der Menschen in Slowenien

„Es hat mich zutiefst schockiert, was die überfluteten Flüsse auch hier für ein Unheil angerichtet haben.“ Immer wieder sei es erschreckend, zu sehen, welche Verwüstungen Wassermassen anrichten können. „Im Ahrtal war es ein Fluss, der sehr viel Schaden verursacht hat. Hier sind es viele Flüsse auf eine größere Fläche verteilt“, berichtet Wigger. Die Menschen vor Ort würden das Beste aus der Situation machen: „Als wir hier am Montag angekommen sind, waren schon viele Bereiche wieder blitzeblank aufgeräumt und geputzt. Das hat uns unglaublich beeindruckt.“

So bietet sich den Helfern an manchen Stellen ein beinahe groteskes Bild zwischen völliger Verwüstung und geöffneten Supermärkten – ein Bild vom Leben, das weitergehen muss. „So ist das nach solchen Katastrophen.“ Was Wigger bei Einsätzen wie diesen auch immer wieder erfährt und was ihn tief berührt, ist der unbeschreibliche Zusammenhalt der Menschen. Da werden alle Kräfte gebündelt, „um das Unglück zu stemmen und so schnell wie möglich wieder ein Stück weit Realität herzustellen“.

Die Menschen sind dankbar für die Hilfe aus Freising

Und es ist die Dankbarkeit der Menschen, die ihn ebenfalls berührt. „Im Moment haben wir ja noch gar keine Brücke gebaut, wir verschaffen uns erst noch einen Überblick – aber die Leute hier sind so dankbar, dass wir überhaupt da sind.“

Florian Wigger lobt die vorbildliche Arbeit der Zivilschutzbehörde in Slowenien. „Die Verantwortlichen haben einen sehr guten Überblick über die Lage und wissen genau, wo sie die angeforderten Kräfte einsetzen wollen.“ Bei der Ankunft am Montag sei der Erkundungstrupp des THW bereits von einem Lotsen erwartet worden. „Wir wurden sofort ins Einsatzgebiet gebracht und konnten gleich loslegen.“ Es sei alles sehr, sehr gut organisiert, die Voraussetzungen für eine reibungslose Zusammenarbeit seien alle gegeben. Auch die Kommunikation „ist sehr einfach, weil hier alle Englisch sprechen“.

Am Mittwoch verladen, am Donnerstag Ankunft in Slowenien: Eine weitere Mannschaft des THW wird in dem Flutgebiet erwartet. © Lehmann

Florian Wigger wird nun 14 Tage vor Ort sein – mit der Rückendeckung seiner Vorgesetzten, die es toll findet, dass ihr Angestellter helfen kann und ihn dafür gerne freistellt.

Der Tag von Florian Wigger in Slowenien beginnt aktuell frühmorgens um 6 Uhr und endet gegen Mitternacht. Es ist ein strammes Pensum an Arbeit, was er und sein Team täglich leisten. Dabei ist stets volle Konzentration gefordert. Denn die Gefahr vor Ort ist noch nicht gebannt: „Das Wasser in den Flüssen ist zwar zurückgegangen, aber die Gefahr von Erdrutschen besteht nach wie vor“, wie er sagt. Und wieder: ein kräftezehrender Einsatz.

Am Donnerstag wird seine Mannschaft aus Freising mit den Brückenteilen in Slowenien eintreffen. Dann können die ersten Behelfsbrücken gebaut werden – was ein weiteres Stück Normalität für die Menschen in Slowenien bedeutet.