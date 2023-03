Freisinger Hilfsplattform für Senioren wächst und gedeiht - Schon 113 engagierte Mitglieder

Teilen

Das Team von Frieda & Ben: Helmut Gehring (Schriftführer), Eva-Maria Gehring (Beisitzerin), Franziska Dufter (Beisitzerin), Sonja Bichlmeier (Kassiererin), Gernot Anders (Beisitzer), Elmar Ziegler (Vorsitzender), Peter Eschenbacher (Schriftführer), Maria Hohlneicher-Kämmerling (Beisitzerin), Josef Phillip (2. Vorsitzender) und Elisabeth Eckert-Vogel (Beisitzerin, alle von links) stehen an der Spitze des Seniorennetzwerks. © Lehmann

Frieda & Ben hilft älteren Bürgern und plant weitere Aktivitäten. Und das Freisinger Seniorennetzwerk wächst und gedeiht.

Freising – Das Seniorennetzwerk Frieda & Ben wächst: 113 Mitglieder zählt der ehrenamtlich organisierte Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, älteren Menschen ein selbst bestimmtes Leben in ihren eigenen Wänden zu ermöglichen. Wie die jung gebliebenen Ehrenamtler ihr Engagement weiter ausbauen wollen, das wurde bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch besprochen.

Beim Ehrenamtstag im Herbst 2022 habe man nur positive Rückmeldungen bekommen, berichtete Vorsitzender Elmar Ziegler. Der Stand auf dem Freisinger Wochenmarkt sei von vielen interessierten Bürger angesteuert worden. „Wenn sie ihren Einkaufskorb noch selber tragen können, dann kommen sie doch zu uns.“ Das sei der „Slogan“ gewesen, mit dem der Verein dort für seine Dienste warb. Als eines der Beispiele für die Hilfe, die Frieda & Ben anbietet, nannte Ziegler nämlich die Einkaufsbegleitung für Senioren, die schlecht zu Fuß seien oder aus bestimmten Gründen ihre Wohnung nicht mehr verlassen könnten. Hilfe im Haushalt bei Krankheit, Versorgung der Wohnung bei Krankenhausaufenthalten oder tageweise Begleitung zu Behörden, Ärzten oder in die Kirche – das seien weitere Dienstleistungen.

Zeit ansparen ist nicht vorgesehen

In der Satzung, die sich der Verein bei der Gründung im Jahr 2019 gegeben hatte, sei vereinbart worden, dass diese Hilfeleistungen nicht ganz kostenlos angeboten werden könnten, sondern einer Aufwandsentschädigung bedürften, erklärte Ziegler. Acht Euro die Stunde betrage das derzeit, wovon ein Teil als Kostendeckungsbeitrag für den organisatorischen Aufwand beim Verein bleibe. Die Möglichkeit, dass der Hilfeleistende den Betrag, der ihm zustehe, „anspare“ für die Zeit, wenn er selbst Hilfe benötige, sei damals in die Satzung mitaufgenommen worden, sagte der Vorsitzende. Davon nahm der Verein in der Sitzung jetzt Abstand. Das werde kaum angenommen, der Aufwand, dafür ein eigenes Bankkonto zu verwalten, sei auch zu hoch, so Ziegler.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zur Organisation: Rund vier Stunden in der Woche wende sie an Zeit auf, um die Hilfe am Telefon zu koordinieren, berichtete Maria Hohlneicher-Kämmerling, die zusammen mit Franziska Dufter, Elisabeth Eckert-Vogel, Eva-Maria Gehring und Gernot Anders im „Vermittlungsteam“ aktiv ist.

Künftig braucht man womöglich sogar einen Büroraum

Gewisse Rücklagen, die sich der Verein in den letzten Jahren angespart habe, unter anderem durch Spenden, seien zunächst auf die „hohe Kante“ gelegt, sagte Ziegler. Möglicherweise werde man sich künftig einen Büroraum herrichten müssen, wenn der Mitgliederzuwachs anhalte. Mit 22 Gründungsmitgliedern sei man vor rund vier Jahren gestartet, derzeit zähle man 113 Mitglieder, Tendenz steigend.

Bei den Stammtischen, die in regelmäßigen Abständen stattfänden, hätten die Mitglieder die Möglichkeit, sich intensiv mit Themen zu beschäftigen, die im Seniorenalter von Wichtigkeit seien. Über Pflegefachberatung sei beim letzten Stammtisch informiert worden. „Senioren und Technik“ – das sei ein weiter Bereich, der abgedeckt werden könnte. „Wie wäre es mit einem Vortrag über ChatGPT, ein Modell von Künstlicher Intelligenz (KI)?“ wurde in den Raum gestellt und mit Beifall bedacht. Apropos Beifall: Den erhielt Vereinschef Elmar Ziegler am Schluss der Versammlung ausgiebig. Denn er sei der Motor des Vereins, „der alles im Griff hat“, lobte Phillip.

Maria Martin

Gut zu wissen Infos zum Verein gibt es online unter frieda-ben-netzwerk.de, per E-Mail via info@frieda-ben-netzwerk.de oder telefonisch unter der Nummer (08161) 2015515.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.