Freisinger Hitze-Rekord wurde nicht geknackt

Der absolute Freisinger Hitzerekord wurde diesmal nicht geknackt. Alles eine Frage der Zeit - sagt der deutsche Wetterdienst in Weihenstephan.

Freising– Gerade hat der Landkreis eine erneute Hitzeperiode überstanden. Helmut Hobmaier fragte beim Deutschen Wetterdienst in Weihenstephan nach: Ist das noch normal? Der Leiter, Dr. Harald Maier, liefert die Antwort: nein.





Was war der höchste Wert in diesem Jahr?

Bis zum Donnerstag vergangener Woche lag der bisherige Höchstwert des Jahres bei 33,5 Grad. Er wurde am 26. Juni erreicht. Am 25. Juli wurde er dann getoppt: 34,0 Grad an der Messstation Dürnast.

Was ist die höchste jemals gemessene Temperatur im Landkreis Freising?

Zweimal wurden 36,5 Grad erreicht: am 27. Juli 1983 und am 13. August 2003. Offiziell als Rekord geführt wird der Wert von 2003.

Wie häufig lag der Tageshöchstwert heuer schon über 30 Grad?

Zwischen dem 26. Juni und dem 22. Juli war das bereits acht Mal der Fall.

Um wieviel lagen die monatlichen Temperatur-Durchschnittswerte dieses Jahres über oder unter dem langjährigen Mittel?

Im Vergleich zur derzeitig gültigen Klimanormalperiode von 1961 bis 1990 verhielt es sich heuer bisher so: Januar: +1,5 Grad, Februar + 2,9 Grad, März +3,3 Grad, April +2,8 Grad, Mai: minus 1,3 Grad, Juni: + 4,4 Grad. der Juli lag bisher auch um 1,6 Grad über dem langjährigen Mittel. Gegenüber dem Zeitraum von 1981 bis 2010 ist die Differenz geringer: um etwa 0,4 Grad.

Gehört Freising während Hitzeperioden zu den heißeren oder eher kühleren Regionen Bayerns. Und warum ist das so?

Am wärmsten ist es in den Trockengebieten Unter- und Mittelfrankens, den Regenschattengebieten, und in Beckenlagen, also niedriger gelegenen Gebieten, da dort die Luft noch weiter absinkt und sich dabei erwärmt. Extreme Hitze entsteht oft durch ein lang anhaltendes großes Hochdruckgebiet, das trockene, heiße Luft aus dem Süden (Sahara) oder Osten (heiße Kontinentalluft) ins Land transportiert.

Warum werden seit einigen Jahren so häufig Temperaturen deutlich über 30 Grad erreicht? Oder war das früher, also etwa vor 2010, auch schon so?

Hitzeperioden gehören zu unseren Breiten, den so genannten Mittelbreiten, in denen der Energieaustausch/Energieausgleich zwischen den Tropischen (Energieüberschuss) und der polaren Luftmasse (Energiedefizit) über die Bildung von Hoch- und Tiefdruckgebieten geschieht. Allerdings stellen wir in den letzten 30 Jahren eine statistisch signifikante Zunahme der Jahresmitteltemperatur fest und damit einhergehend die Zunahme von Hitzeperioden. Das trifft sowohl auf Bayern, als auch deutschland- und weltweit zu. Dies ist ein eindeutiges Indiz für den Klimawandel.

