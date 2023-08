Freisinger Immobilienmarkt hat sich gedreht - Experte spricht über Erschütterungen und Folgen

Interview mit Steffen Conze von Engel & Völkers

„Derzeit gibt es weniger Käufer auf dem Markt“: Das konstatiert der Freisinger Immobilien-Experte Steffen Conze und nennt die Folgen.

Freising – Auf breiter Front sinken die Wohnungspreise in Bayern. 21 Städte und Regionen im Freistaat führt das Online-Portal Immowelt auf, 19 davon weisen, wie der Münchner Merkur berichtet hat, Preisrückgänge auf dem Markt auf. Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind die Kaufpreise für Wohnungen innerhalb eines Jahres um 13,3 Prozent gestürzt – Höchstwert. Zu den einzigen zwei Landkreisen, bei denen Immowelt einen Anstieg verzeichnet, zählt neben Berchtesgadener Land der Landkreis Freising.

Das FT hat Immobilienexperten Steffen Conze von Engel & Völkers in Freising gefragt, was dahintersteckt. Im Interview beantwortet er auch, wie sich das kommende Heizungsgesetz auf den Markt auswirkt, und zu welchen Gunsten sich der Markt derzeit entwickelt.

Herr Conze, überall in Bayern sinken die Wohnungspreise, nur im Landkreis Freising nicht. Warum ist das so?

Zunächst einmal sind wirklich einige Kunden von uns mit der Zeitung zu uns ins Geschäft gekommen und haben uns mit dem Artikel konfrontiert. Allerdings muss ich sagen, und das ist eine gute Nachricht: Steigende Preise sehen wir momentan auch in Freising nicht. Da gehen wir mit dem Immobilienverband. Der IVD und die E&V-Kollegen in München und Umland bilanzieren im vergangenen Jahr fallende Preise, die sich langsam wieder stabilisieren. Die Auswertung von Immowelt bezieht sich zum einen rein auf Bestandswohnungen mit drei Zimmern und 75 Quadratmetern, zum anderen auf die Angebote. Aber der Angebotspreis ist eben nicht immer der, der am Ende zwingend erzielt wird.

Bei mindestens 50 Prozent der Häuser, die wir verkauft haben, wurden Preissenkungen vorgenommen.

Was aber definitiv steigt, sind die Finanzierungskosten. Stichwort: Zinserhöhungen. Wie soll sich der „gewöhnliche“ Freisinger überhaupt noch Wohnungseigentum leisten können?

Eine berechtigte Frage und ein sehr guter Punkt. Grundsätzlich war es in dieser Region ja schon seit Langem schwierig, sich ein Eigenheim zu leisten. Das bleibt es natürlich auch. Im vergangenen Jahr sind Immobilien aber durchschnittlich deutlich länger im Markt geblieben, und bei mindestens 50 Prozent der Häuser, die wir verkauft haben, wurden Preissenkungen vorgenommen. Was wir auch feststellen: Der Anlegermarkt hat sich deutlich verlangsamt, was der Privatperson in die Karten spielt.

Welche großen Faktoren spielen augenblicklich dem Käufer in die Karten, und welche Trümpfe bleiben denn dem Verkäufer noch?

Derzeit gibt es weniger Käufer auf dem Markt als noch vor einem Jahr, weil er für eine Immobilie, auch wenn die Kaufpreise sinken, aufgrund der steigenden Finanzierungskosten effektiv mehr zahlt. Das bedeutet: Diejenigen, die derzeit kaufen können und wollen, weil sie das entsprechende Eigenkapital aufbringen, haben weniger Konkurrenz, definitiv mehr Auswahl und eine bessere Verhandlungsposition. Der Verkäufer aber hat immer noch das „Objekt der Begierde“: eine Immobilie in einer der schönsten und wirtschaftlich attraktivsten Regionen in ganz Deutschland.

+ „Bei mindestens 50 Prozent der Häuser, die wir verkauft haben, wurden Preissenkungen vorgenommen“, berichtet Steffen Conze (M.) von Engel & Völkers über den Freisinger Immobilienmarkt. Sein Team hilft Kunden bei Planung und Kalkulation. © E & V

Was raten Sie Käufern, denen das Eigenkapital fehlt?

Ganz genau zu planen und zu kalkulieren. Wir versuchen, unsere Kunden über unsere hauseigenen Finanzplaner eng zu betreuen, damit eine realistische und damit sichere Kalkulation entsteht. Grundsätzlich bedeuten steigende Zinsen aber auch wieder mehr Einnahmemöglichkeiten. So hat der Bausparvertrag etwa wieder Bedeutung gewonnen. Und noch was muss man sagen: Für unsere Eltern waren sieben bis acht Prozent Zinsen normal bei der Immobilienfinanzierung. Wir liegen aktuell bei rund vier Prozent – die Hälfte. Das ist langfristig sicher nicht ungesund für den Markt.

Wer jetzt verkauft, muss aber einen Wertverlust miteinkalkulieren, oder etwa nicht?

Es stimmt schon, dass ein Verkäufer heute effektiv zehn bis 15 Prozent weniger für seine Immobilie bekommt als noch vor einem Jahr. Auf der anderen Seite hat sich der Wert einer Immobilie in den vergangenen zehn Jahren aber auch mehr als verdoppelt. So gesehen sieht die Bilanz am Ende immer noch sehr positiv aus, und man darf sich freuen, Immobilienbesitzer zu sein.

Ein Preis- und Zinswandel, wie wir ihn derzeit erleben, erzeugt immer auch Härtefälle. Wer sind aktuell die Opfer?

Das sind mit Sicherheit die, die bereits gekauft, aber noch nicht verkauft haben. Die müssen in der Tat schwere Entscheidungen treffen, da geht es oft auch um Möglichkeiten zur Zwischenfinanzierung. Aber die gute Nachricht: Es pendelt sich inzwischen wieder ein. Die Menschen wissen über die veränderten Rahmenbedingungen Bescheid und damit auch, was sie sich leisten können. So kann jeder arbeiten und Entscheidungen treffen.

Neben der Lage sind sie inzwischen der zentrale Faktor bei der Kaufentscheidung und bei der Preisfindung.

Befindet sich der Käufer wieder mehr auf Augenhöhe mit dem Verkäufer als noch vor einem Jahr?

Auf jeden Fall, und das tut dem Markt gut. Es tut übrigens auch dem Immobilienmakler gut. Vor allem unser enger Austausch mit den Suchkunden hilft uns hier trotz geringer Nachfrage weiterhin, erfolgreich Immobilien zu vermitteln.

Ein anderes Thema, das eine immer größere Rolle spielt, ist das kommende Heizungsgesetz – das politische Thema schlechthin für Jedermann. Sie haben Einblick in viele Häuser. Wie wird im Landkreis eigentlich geheizt?

Bundesweit wird zu 50 Prozent mit Gas geheizt und zu 25 Prozent mit Öl. In der Region sehen wir im Vergleich dazu etwas mehr Ölheizungen.

Wie wirkt sich das Gesetz jetzt schon auf den Markt aus?

Es ist ein großes Thema für alle Haushalte und natürlich auch beim Eigentümerwechsel. Welche Verpflichtungen habe ich? Welche Kosten kommen auf mich bei einem Umstieg zu? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Das sind die zentralen Fragen. Wir versuchen, so gut es geht, vorab zu informieren und ein Bewusstsein zu schaffen, empfehlen unseren Kunden aber immer, einen Energie-Profi zu kontaktieren.

Welche Rolle spielen klima- und energiespezifische Aspekte wie Heizung und Isolierung beim Verkauf beziehungsweise Kauf von Immobilien?

Neben der Lage sind sie inzwischen der zentrale Faktor bei der Kaufentscheidung und bei der Preisfindung – mit zunehmender Bedeutung. Dies hat verschiedene Gründe: die gestiegenen Betriebskosten, das Bewusstsein der Leute für das Thema durch die starke Medienpräsenz und natürlich die Gesetzeslage mit den neuen Verpflichtungen. Wer ein energiesaniertes Haus verkaufen will oder seine Immobilie an einem Ort hat, der etwa schon gut mit Fernwärme ausgebaut ist, wird immer einen höheren Preis erzielen als andere.

