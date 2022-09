Freisinger Innenstadt: Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern kam es in der Freisinger Innenstadt. Die Polizei musste eingreifen. © Daniel Karmann/dpa

Ein wütender Autofahrer hat in der Freisinger Innenstadt seinen Kontrahenten angefahren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Freising - In der Oberen Hauptstraße in Freising kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Wie die Polizei meldet, hatte ein Freisinger (21) mit seinem Pkw angehalten, um seinen Beifahrer (23) aussteigen zu lassen. „Offensichtlich dauerte dies dem dahinter stehenden Fahrer eines weißen VW zu lange, und er begann zu hupen“, heißt es im Pressebericht. Daraufhin ging der 23-Jährige zum Fahrer und sprach ihn auf sein Verhalten an.

Als Reaktion darauf fuhr der Fahrer des VW in Schrittgeschwindigkeit auf den 23-Jährigen zu und leicht gegen die Beine des jungen Freisingers. Danach machte er sich aus dem Staub. Der 23-Jährige hatte danach Schmerzen in den Beinen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der PI Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 in Verbindung zu setzen.

