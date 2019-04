Haus- und Grundbesitzerverein baut auf solides Mitglieder- und Finanzpolster

2089 Mitglieder zählt der Haus- und Grundbesitzerverein Freising. Und die betreut er mit kompetenter Information - so auch 2018.

Freising – 54 Mitglieder konnte Robert Hauner, der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins Freising (HGV), bei der Mitgliederversammlung begrüßen. Und die begann mit einem freudigen Ereignis: Die Mitglieder folgten dem Vorschlag des Vorstands, den langjährigen Kassier Oskar Döderlein aufgrund seiner Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied zu ernennen. Döderlein ist seit 10. April 1987 Kassier des HGV. Hauner bezeichnete ihn als „eine Stütze des Vereins“.

In seinem Bericht über das abgelaufene Jahr konnte Hauner zunächst abermals einen Mitgliederzuwachs vermelden: Nach 130 Zugängen und 94 Kündigungen zählte der HGV zum Jahresende 2089 Mitglieder. Hauner wies auf die Checkliste des Landesverbands „Wie finde ich den richtigen Mieter?“ hin. Die Checkliste sei in der Geschäftsstelle erhältlich, die Überprüfung der Mieter durch eine Auskunft bei SolvenzCheck sollte unbedingt genutzt werden, so Hauner.

Wichtiger Punkt: Die Stadt Freising habe im Februar eine Stadtgrünverordnung veröffentlicht, zu der die Bürger Einwendungen erheben konnten, bevor sie jetzt im Stadtrat verabschiedet wurde. Bei dieser Verordnung handle es sich um eine Baumschutzverordnung, so Hauner, der Titel sei irreführend. Der Verein habe sich schriftlich an den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und den Stadtrat gewandt. Nachdem es aus Sicht des HGV aussichtslos gewesen wäre, die Verordnung verhindern zu wollen, haben man mit dem Schreiben eine Verbesserung für die Ein- und Zweifamilienhausbesitzer zu erreichen versucht.

Dickes Polster

Oskar Döderlein erläuterte dann die Kassenlage des Vereins: Nach zwei Jahren Verlust konnte in 2018 wieder ein Überschuss von rund 21 000 Euro verzeichnet werden – ein Ergebnis der zuletzt beschlossenen Beitragserhöhung.

Mietrechtsreform im Fokus

Die Mietrechtsreform stand im Mittelpunkt des Vortrags von Ulrike Kirchhoff, der Vorsitzenden des Landesverbands Haus & Grund Bayern. Zwar gelte die Mietpreisbremse in Bayern derzeit (noch) nicht, doch bei Wohnungsbestand in anderen Bundesländern und möglicherweise künftig auch in Bayern müssen die neuen Vorschriften beachtet werden. Beispielsweise dürften nach neuem Recht Vermieter künftig nur noch acht statt bislang elf Prozent der umlagefähigen Modernisierungskosten in Form der Modernisierungsmieterhöhung weitergeben. Zudem müssten sie eine Kappung der errechneten Mieterhöhung hinnehmen. Maximal um drei Euro pro Quadratmeter dürfe durch eine Modernisierungsmieterhöhung die Miete innerhalb von sechs Jahren steigen. ANDREAS BESCHORNER