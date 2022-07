Freisinger Jugendkulturpreis verliehen: Auszeichnung für Nachwuchsband, Modedesigner und Filmkünstler

Von: Andreas Beschorner

Landrat Helmut Petz (l.) überreichte im Beisein von Susanne Günther (Kulturreferentin Freising) den Jugendkulturpreis an die Preisträger (v.l.) Jakob Eberl, Yanice Liebig, Izabella Reichert, Linda Kinzelt und Lukas Eispert (alle Bandmitglieder von „June Calls“) sowie an Lukas Matei, Felix Ewald und Benjamin Bochinski (weiter v. l.) © Landratsamt

Der Jugendkulturpreis des Landkreises Freising wurde vergeben. Das Quartett der Preisträger hat sich die Auszeichnung mehr als verdient.

Freising – Der lauschige Amtsgerichtsgarten zu Freising hat am Mittwochabend seine Eignung als multifunktionale Event-Arena unter freiem Himmel bewiesen: Unter Bäumen und mitten im Grünen wurde die Bühne zum Rednerpodest, zum Kino, zum Laufsteg und zur Musikstage. Anders ausgedrückt: Am Mittwochabend wurden dort die vier diesjährigen Jugendkulturpreise des Landkreises vergeben – Urkunden, Pokale und jeweils 375 Euro wurden von Landrat Helmut Petz an das Quartett der Preisträger überreicht.

„Bitte nicht nachlassen!“

Nach der Begrüßung der durchaus zahlreichen Fans durch Freisings Kulturreferentin Susanne Günther lobte Petz den „schönen und würdigen Rahmen“, in dem die Preisverleihung stattfinde. Der Landrat stellte die Jury vor und wandte sich dann besonders an all diejenigen Nachwuchskünstler, die in diesem Jahr keine Auszeichnung bekommen hätten: „Bitte nicht nachlassen!“

Eine Reihe von Models hatte Modedesigner Benjamin Bochinski engagiert, die unter dem Applaus der Fans seine extravaganten Entwürfe vorführten. © Lehmann

Und das war auch die wichtige Botschaft, die Jury-Mitglied und Moderator Wolfgang Steger mitgebracht hatte: Die Jury mache es sich nicht leicht, könne aber gar nicht objektiv sein. Das heiße: Wer keinen Preis bekommen hat, sei deswegen sicher nicht schlechter als die Ausgewählten.

Dann ging’s los mit den Laudationes und den Vorführungen eben jener Ausgewählten: Felix Ewald, jener 15-jährige Freisinger, der mit den Knetfiguren „Maus und Schlange“ die Tradition kurzer Stop-Motion-Filme beherrscht, zeigte einige seiner kleinen, aber sehr feinen und humorigen Kunstwerke. Er erzählte, wie er den „Be-Graser“ für seine Kulissen entwickelt habe und welche Special Effects er einsetze, damit die Maus einen Elektroschock versetzt bekommt.

Während sich also Ewald für die Preisverleihung etwas überlegt hatte, machte Lukas Matei aus Neufahrn – alias Yung Kyuu – keinen Hehl daraus, dass er da nichts vorbereitet habe. So tönten zwei Kostproben des Hip-Hoppers und Rappers, dessen selbst geschriebene Texte und Songs auf diversen Plattformen von 300 000 Menschen gehört werden, aus den Lautsprecherboxen im Amtsgerichtsgarten, wo seine Musik von rund 200 Menschen gehört wurde.

„Jedes Kleidungsstück ist ein Statement“

Unvergleichlich mehr Aufwand, um dem Publikum auch wirklich etwas zu bieten, hatte Benjamin Bochinski (20) betrieben. Der Modedesigner, der mit Upcycling-Projekten begonnen hat und einen ökologischen Ansatz auch bei seinen eigenen Kreationen noch immer strikt verfolgt, hatte eine ganz Reihe von Models engagiert, die unter dem Applaus der Fans die ganz außergewöhnlichen und extravaganten Entwürfe Bochinskis vorführten und so zeigten, weshalb der Designer des Jugendkulturpreises würdig sei. Denn, so hieß es in der Laudatio: „Jedes Kleidungsstück ist ein Statement.“

Und dann noch der vierte Preisträger: June Calls, jene inzwischen fünfköpfige Indie-Pop-Band aus Freisinger Landen, die zumindest die regionale Musikszene bereits so richtig aufmischt. Inzwischen sind es eigene Songs, mit denen die coole und vor allem musikalisch schon gereifte Combo ihre Konzerte bestreitet. Bei der Preisverleihung am Mittwoch feierte manch neuer Song sogar seine Live-Premiere. Ein mitreißender Auftritt, der bewies: June Calls haben sich – so wie ihre drei Kultur-Kollegen auch – Urkunde, Pokal und 375 Euro redlich verdient.

