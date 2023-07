Freisinger Schülerinnen und Schüler geben Müllbildern eine Stimme

Von: Andrea Beschorner

Sie haben die Müllbilder von Ludwig Dinzinger (l.) mit den nötigen Infos hinterlegt: Die Schülerinnen und Schüler einer sechsten Klasse der SteinPark-Schule. Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger (2. v. l.) nahm den Audioguide entgegen. © Lehmann

Die Klasse 6 b der Mittelschule am SteinPark übergab im Rathaus einen selbst erstellten Audioguide zur Müllbilder-Ausstellung von Ludwig Dinzinger.

Freising – Im großen Rathaussitzungssaal in Freising war am Donnerstagfrüh ganz schön Remmidemmi. Die Klasse 6 b der Mittelschule am SteinPark war zu Gast. Die Jugendlichen hatten ein besonderes Geschenk dabei. Bevor sie es feierlich überreichten, stimmten sie ein Lied an, bei dem sie auch mal mit den Füßen auf den Boden stampften, dass die Gläser auf den Tischen nur so klirrten.

Interview mit dem Müllsammler Ludwig Dinzinger

Im Rahmen des Lernen-durch-Engagement-Projekts hatten die Schülerinnen und Schüler ein Interview mit Ludwig Dinzinger geführt, jenem Freisinger, der in seiner Freizeit die Moosach zwischen Freising und Marzling regelmäßig von Müll befreit. Auf dem Uferlos-Festival war er mit einer Ausstellung vertreten – er hatte den Müll fotografiert, die Bilder wurden auf Holz gedruckt und ausgestellt. In dem Gespräch mit ihm kam den Jugendlichen die zündende Idee, deren Umsetzung sie sodann wochenlang beschäftigen sollte: Einen Audioguide für die Ausstellung aufzunehmen. Das beeindruckende Ergebnis übergaben sie jetzt der Stadt. Und die wird den Infoguide künftig zusammen mit den Bildern kostenlos an interessierte Schulen und Vereine leihweise weitergeben.

Lob der Bürgermeisterin

Freisings Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger hatte denn auch die große Ehre, das in Empfang zu nehmen, „was wir aus den großen Museen dieser Welt kennen“, wie sie sagte. Sie lobte das Engagement der jungen Menschen, das sie für dieses nachhaltige Projekt an den Tag gelegt haben. „Es ist so wichtig, dass ihr euch für diese Thematik interessiert.“ Lob für die Schülerinnen und Schüler gab es aber nicht nur von der Bürgermeisterin, sondern auch von den Klimaschutzbeauftragten der Stadt Freising, Marie Hüneke und Johanna Krämer, die der Klasse „eine außerordentliche Leistung“ bescheinigten: „Unsere Aufgabe ist es, dass die Stadt bei allem, was sie tut, auch das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Auge hat – und ihr unterstützt uns mit eurer Arbeit dabei.“ Marita Hanold und Johanna Sticksel vom „Lernen-durch Engagement“-Kompetenzzentrum Freising, die das Projekt an der Mittelschule begleitet hatten, unterstrichen, dass der Audioguide den LdE-Gedanken perfekt verkörpere: „Ihr habt euch engagiert und ganz nebenbei viel dabei gelernt.“ Freilich durfte eine Hörprobe des Ergebnisses nicht fehlen. Ebenso wenig wie der Applaus, den die Schülerinnen und Schüler von den Vertreterinnen der Stadt Freising, ihrer Lehrerin Sonja Soller und Schulleiter Simon Pelczer bekamen. Am Ende hatte ein Schüler noch eine konkrete Frage an Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger: „Wieso hat Freising Klimaschutzmanagerinnen angestellt?“ Hierfür lud sie die Jugendlichen ein, sich vorzustellen, man wolle daheim einen Kuchen backen. „Einer steht mit dem Mehl im ersten Stock, der mit den Eiern im Keller und der dritte mit dem Mixer im Wohnzimmer. Diejenigen, die sagen, kommt mal alle in die Küche, damit der Kuchen auch gebacken werden kann, das sind unsere Klimaschutzmanagerinnen.“

Gut zu wissen

Schulen und Vereine, die Interesse an der Ausstellung haben, können sich per Mail an klimaschutz@freising.de wenden.