„Schon eine beschämende Situation“: Freisinger Kinderarzt spricht Klartext über den Medizin-Engpass

Von: Manuel Eser

Nach dem Fieber kommt hoffentlich die frohe Botschaft: An Weihnachten könnte – dank der Ferien – die Welle an kranken Kindern zurückgehen. (Symbolbild) © Patrick Pleul

Zwischen 140 und 160 Kundenkontakte hatte Kinderarzt Dr. Udo Rampf in den vergangenen Wochen. Er erklärt, warum Weihnachten jetzt zur rechten Zeit kommt.

Freising – Etliche Familien kommen auf dem Zahnfleisch in den Weihnachtsferien an. Schwerer Husten und ununterbrochen laufende Rotznasen, Durchfall, Erbrechen und Fieber legen derzeit etliche Kinder lahm. Entsprechend überlastet sind Kinderkliniken, und auch Kinderärzte haben jede Menge zu tun. Im FT-Interview berichtet der Freisinger Kinderarzt Dr. Udo Rampf über die aktuelle Situation in seiner Praxis, nimmt mit Blick auf die Medikamentenknappheit kein Blatt vor dem Mund und erklärt, warum Weihnachten jetzt genau zur rechten Zeit kommt.

Herr Dr. Rampf, viele Kinderärzte funken SOS, weil sie von der Krankheitswelle überschwemmt werden. Wie sieht die Lage bei Ihnen aus?

Es ist wirklich viel los, keine Frage. Momentan haben wir pro Tag zwischen 140 und 160 Patienten-Kontakte in der Praxis. Aber es ist nicht so, dass hier nur schwer kranke Kinder reinkommen. Es gibt auch genügend Eltern, die einfach ein Folgerezept für ihr Kind benötigen.

Hat es eine derartige Krankheitswelle unter Kindern in Freising schon mal gegeben?

„Das ist eine Infekt-Lotterie, mit der wir konfrontiert sind“: Dr. Udo Rampf hat es derzeit mit vielen kranken Kindern zu tun. © Praxis

Ich bin hier seit 20 Jahren Kinderarzt, und ein derartig enormes Patientenaufkommen hatten wir immer mal wieder. Es ist keinesfalls schlimmer als jemals zuvor. Wir kennen nur derartige Krankheitswellen aus den vergangenen zwei Jahren nicht mehr, weil sich durch die vielen Einschränkungen der Pandemie fast überhaupt niemand mehr jenseits von Corona mit einem Virus angesteckt hat. Es ist also das, was wir um diese Jahreszeit aus früheren Jahren kennen, nur ist es immer ein bisserl anders.

Was macht die aktuelle grassierende Krankheitswelle aus?

Es prallen verschiedene Erkältungsfronten aufeinander: RSV, Streptokokken, Magen-Darm-Virus – es grassiert gerade alles gleichzeitig.

Hat das damit zu tun, dass unser Immunsystem in den vergangenen Wintern aufgrund der Masken kein Training hatte?

Da wäre ich vorsichtig. Diese Erklärung ist mir zu wohlfeil. Das Immunsystem sollte man nicht unterschätzen, nur weil es vielleicht zwei Jahre mal weniger belastet worden ist.

Welche Erklärung haben Sie für diese Welle?

Da steckt viel Zufall dahinter. Das ist eine Infekt-Lotterie, mit der wir konfrontiert sind, und die sich in mehreren Stufen in Gang setzt. Am Herbstanfang gab es viele gesellschaftliche Festivitäten, da haben sich vor allem mal die Erwachsenen mal angesteckt. Das wird dann auf die Kinder übertragen, die die Infektlast mit in die Schulen und die Kitas bringen. Vor allem in den Kitas entsteht dann schnell ein sehr hoher Krankenstand, der sich dann wieder auf die Erwachsenen überträgt. Und so geht es hin und her.

Das Virus wird auch vor Ihrem Personal nicht Halt machen?

Stimmt. Wir waren auch schon von Krankheitsfällen betroffen. Aber bisher konnten wir alles gut stemmen. Ich will da nicht zu viel jammern.

Welche Altersgruppe an Patienten ist besonders betroffen?

Mädchen und Buben im Vorschulalter trifft es am meisten, aber auch Kinder im Grundschulalter sind betroffen. Es erwischt auch Jugendliche, aber deutlich weniger. Vorsichtig sein sollten vor allem Kinder, die eine Vorerkrankung oder ein Herz-Lungen-Leiden haben.

Mussten Sie schon Kinder an Krankenhäuser überstellen?

Zum Glück nicht besonders viele, aber etwa ein Dutzend war es schon. Darunter war auch ein besonders schwerer Fall. Das war dramatisch, weil wir ihn weder in Landshut noch in München unterbringen konnten, sondern bis nach Rosenheim transportieren mussten. Aber auch das haben wir hinbekommen.

Beunruhigt Sie die dramatische Lage in den Kinderkliniken auch?

Ja, aber auch das ist nichts Neues, dass sich die Lage im Winter zuspitzt, weil die Kliniken seit Jahrzehnten chronisch unterfinanziert sind, und es an qualifiziertem Personal mangelt. Es wird nur nach fast drei Jahren Pandemie intensiver wahrgenommen als früher. Immerhin hat es der Gesundheitsminister jetzt auf der Agenda. Ich hoffe nur, dass es auch so bleibt, wenn im Frühjahr und Sommer die Krankheitswelle abgeebbt ist. Denn dieses strukturelle Problem löst sich nicht in einem Winter.

Dasselbe gilt für die Arzneimittelknappheit. Wie schwer wiegt das Problem für Sie derzeit?

Die Regale in den Freisinger Apotheken sind ziemlich leer, aber bisher haben wir jedes Kind behandelt bekommen. Es macht aber deutlich mehr Arbeit, weil man bei der Verschreibung eines Rezepts herumtelefonieren muss, was überhaupt vorrätig ist. Da haben wir Glück, dass wir mit unseren Apotheken seit vielen Jahren zusammenarbeiten und einen engen Draht haben. Ich glaube also nicht, dass die aktuelle Lage in eine Katastrophe mündet. Aber es ist für ein Land, das stolz auf seine Gesundheitsversorgung ist, schon eine beschämende Situation, wenn Patienten bis nach München fahren müssen, um ein Antibiotikum zu bekommen.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass die Welle langsam abebben könnte?

Weihnachten. Die Kindergärten und die Schulen haben geschlossen, die schon eine große Brutstätte für Infekte sind. Insofern gehe ich davon aus, dass sich die Lage in den Ferien beruhigen wird. Zumindest kennen wir das so aus früheren Erfahrungen.

Wohin können sich Eltern wenden, deren Kinder in den Ferien krank werden?

Unsere Praxis hat in den Ferien geöffnet. Sollten Kinde ran den Feiertagen krank werden, ist für die Eltern der kinderärztliche Bereitschaftsdienst die erste Anlaufstelle, der am Kinderkrankenhaus Landshut angesiedelt ist. Den hat die Kassenärztliche Vereinigung dort vor gut zwei Jahren installiert und der kümmert sich nur um ambulante Kinderpatienten. Das ist ein großer Fortschritt.