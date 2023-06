Wie geht‘s weiter mit dem Freisinger Kino? Bürgermeisterin Bönig gibt sich bedeckt - „wird sich bald zeigen“

Im CineradoPlex laufen aktuell keine Filme. Auf der Betreiber-Homepage heißt es, man manche Urlaub. Auf der Homepage der Schlüterhallen steht, das Kino sei „vorübergehend geschlossen“. © Lehmann

Auch im Verwaltungsausschuss der Stadt gab Bürgermeisterin Eva Bönig keine Details zur Zukunft des Freisinger Kinos bekannt.

Freising - Über die Hintergründe ist nach wie vor wenig bekannt, sicher ist nur: Das Kino CineradoPlex in den Schlüterhallen ist geschlossen. Die Stellungnahme auf der Betreiber-Homepage mit „Wir befinden uns für die nächsten Wochen im Urlaub. Bis bald!“ bewegte am Montag Freisings Kulturreferentin Susanne Günther (Grüne) zur Nachfrage im Finanz- und Verwaltungsausschuss. Weil Neuigkeiten ausschließlich aus der Presse und sozialen Netzwerken zu erfahren seien, wollte Günther die Causa Freisinger Kino nun ganz offiziell im Verwaltungsausschuss ansprechen. „Wie ist es darum bestellt?“, so ihre Fragestellung an Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne). Deren Antwort: „Ich werde dazu nichts im öffentlichen Teil sagen, weil es um Personen und Vermögensgeschichten geht.“

Weiter verschwiegen

Wie das FT bereits berichtete, hatte sich Bönig schon auf Spurensuche begeben und mit dem Betreiber des CineradoPlex, Peter Schafft, ein Gespräch geführt. Das sei allerdings vertraulich gewesen, weshalb die Bürgermeisterin ihre Verschwiegenheit ausdehnte: „Ich werde auch im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung nichts dazu sagen.“ Günther aber bohrte nach und wollte wenigstens wissen, wann ungefähr klar sein, könnte, wie es weitergehe mit dem Freisinger Kino. Aber auch da hielt sich Bönig kurz: „Das wird sich bald zeigen.“

