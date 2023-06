Freisinger Kino öffnet wieder: Urlaub „hatte auch wirtschaftliche Gründe“

Von: Wolfgang Schnetz

Es geht weiter: Am 29. Juni wird das Cineradoplex wieder öffnen. © Lehmann

Das Freisinger Kino Cinerado-Plex macht am 29. Juni weiter: Betreiber Peter Schafft nimmt im FT erstmals Stellung zu der überraschenden Auszeit.

Freising – Diese Nachricht kam auch für die Stadtverwaltung aus heiterem Himmel: Wie „Cineradoplex“-Betreiber Peter Schafft dem Pfaffenhofener Kurier mitteilte, will er seine Betriebe in Freising und Pfaffenhofen nach dem von ihm so bezeichneten „Betriebsurlaub“ am Donnerstag, 29. Juni wieder öffnen – nach insgesamt drei Wochen, in denen die Kinos ruhten.

„Wir waren echt erstaunt“

Dem Freisinger Tagblatt gegenüber zeigte sich auf Anfrage Peter Schafft, der zusammen mit seinem Bruder Andreas die Kinogeschäfte an beiden Standorten führt, überrascht über die Wellen, die die Kino-Pause in Gang gesetzt hatte: „Wir waren echt erstaunt, was für eine Blase aus unserem Urlaub wurde.“ Die wuchs bis hin zur einer vermuteten Gesamtschließung, die auch in den Schlagzeilen stand: „Wir haben niemanden entlassen und haben alle Löhne bezahlt“, gab Schafft hier zu Protokoll: „Wir sind aus dem Urlaub zurück und arbeiten derzeit wieder am neuen Programm.“

Er wolle aber auf alle Fälle Gerüchte einer dauerhaften Schließung dementieren, die seit der überraschenden und kurzfristigen Urlaubsankündigung vor zwei Wochen kursierten – insbesondere in Freising: „Das ist übrigens nicht so unüblich“, meinte der Kinomann. Er kenne andere Kinobetreiber, die auch schon mal Betriebsurlaub gemacht hätten.

Auf die wirtschaftliche Situation angesprochen, die mit zur Auszeit beigetragen haben könnte, gab Schafft ehrlich zu: „Natürlich hatte die Pause auch wirtschaftliche Gründe.“ Die warme Zeit sei eben gekommen, die Zuschauerzahlen ließen nach: „Wir wussten, dass diese flaue Zeit kommen würde, und haben uns deswegen für den Urlaub entschieden.“ Mehr gab’s zu diesem Punkt nicht.

Mehrere Gespräche zwischen Kinobetreiber und Freisinger Rathaus

Fakt ist jedenfall, so war am Freitag von anderer Seite zu erfahren, dass es während des Betriebsurlaubs – wie seinerzeit von Bürgermeisterin Eva Bönig angekündigt – mehrere Gespräche mit der Freisinger Rathaus-Cheftage gab, in denen es schlicht um die fernere Zukunft des Kinostandorts ging. Aber: „In diesen Gesprächen habe ich nichts anderes gesagt, als ich Ihnen geschildert habe“, sagte Peter Schafft dem FT.

Von den Gesprächen wusste jedenfalls Freisings Kulturreferentin Susanne Günther (Grüne). Sie war mehr als überrascht, als sie auf FT-Anfrage vom Ende der Interims-Schließung erfuhr: „Ich hoffe, dass das Bestand hat“, äußerte sie sich vorsichtig.

Freisings Kulturreferentin rät Kino: Am Programm arbeiten

Wichtig wäre jetzt, dass der Betreiber an an der Ausrichtung des Kinos bzw. seines Programms die Stellschrauben in Richtung Programm nachzieht. Und sie hatte da auch Vorschläge: „Ich könnte mir da eine Arthaus-Reihe vorstellen, Schwerpunkt-Reihen mit Filmklassikern oder Werkschauen zu Regisseuren.“ Oder aber auch Crossover-Veranstaltungen, in deren Rahmen tagesaktuelle Themen wie Doku-Filme oder auch Spielfilme gezeigt und anschließend diskutiert werden.

Ganz wichtig aber scheine ihr, dass ein Rahmenangebot geschaffen wird: dass Bistrohappen oder Burger angeboten werden können. Das sei Standard in anderen Häusern.

