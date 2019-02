Freisinger Klinikclowns zaubern Menschen ein Lächeln ins Gesicht – seit über 20 Jahren

Sie bringen Freude an Orte, in denen Leid, Schmerzen und Trauer den Alltag beherrschen: Die Klinikclowns sind seit über 20 Jahren in Kranken- und Pflegeeinrichtungen unterwegs. Wir haben sie begleitet.

Freising – Lore Lehnhof sitzt in dem beigen Sessel am Fenster, über die Lehne lugt ein Plüschhase. Als Gretel und Lupino mit ihren roten Nasen das Zimmer im zweiten Stock des Heiliggeistspitals in Freising betreten, klatscht die 92-Jährige mit den Perlenohrringen in die Hände. „Ach bin ich froh, dass ihr da seid.“ Die beiden Klinikclowns lächeln. „Lupino, erzähl doch die Herzgeschichte“, bittet Gretel mit dem blauen Dirndl und den türkisen Strümpfen ihren Kameraden. Lupino, Strohhut, kariertes Hemd und Ringelsocken, setzt sich in Positur und erzählt davon, dass allein die Liebe Herzen schön mache. Mit einer Handluftpumpe bläst Gretel derweil einen lilafarbenen, herzförmigen Luftballon auf. Sie überreicht ihn der Dame im Sessel und sagt: „Das ist das Herz für 2019. Wir wünschen Ihnen, dass es immer kräftig schlägt und gesund bleibt.“ Lore Lehnhof nimmt den Ballon entgegen. „Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.“

Gretel und Lupino heißen eigentlich Sonja Reichelt und Luitpold Klassen. Wenn sie nicht als Klinikclown ein bisschen Freude in Krankenhäuser, Altenheime und Hospizeinrichtungen bringt, ist Reichelt als Schauspielerin und Synchronsprecherin tätig. Klassen arbeitet als Clown und Animationskünstler. Reichelt hat vor acht Jahren als Klinikclown angefangen, Klassen ist seit 2007 dabei. Er hat davor schon eine offizielle Ausbildung zum Clown absolviert. Doch die Seelentröster des Freisinger Vereins unterscheiden sich deutlich von den Spaßmachern, die im Zirkus auftreten. „Im Zirkus gibt es einstudierte Nummern. Dort ist der Clown laut, lustig und plakativ und erwartet tosenden Applaus“, sagt Klassen. Wenn ein Krankenzimmer die Manege ist, sei das anders. „Augenhöhe und Abstand sind das Wichtigste“, erklärt Klassen. „In einem Krankenzimmer ist der Clown zwar auch lustig, aber leiser. Wenn er es schafft, den Menschen für einen Moment ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, ist das der größte Applaus.“

„Der Clown ist ein Türöffner“

Nachdem sich die Clowns von Lore Lehnhof verabschiedet haben, marschieren die blonde Gretel und Lupino mit den viel zu großen Schnürschuhen den Gang entlang zum nächsten Zimmer. Gretel klopft an die Tür und öffnet sie einen Spalt. Von drinnen fragt eine Frauenstimme: „Gretel, bist du das?“ In dem hellen Zimmer wohnt Lydia Kollmannsberger. Sie ist seit einigen Jahren ans Bett gefesselt. Auf die Clowns freut sie sich jedes Mal sehr, sie sind eine willkommene Abwechslung. „Es geht mir schon ab, wenn sie nicht kommen.“ Aus ihrer Blümchenhandtasche zieht Gretel ein blaues Notizbuch, in dem unzählige Lieder und Gedichte notiert sind. Lydia Kollmannsberger betrachtet sie mit wachen, blauen Augen, als Gretel betont mühsam einen Zungenbrecher vorträgt. Ein Lächeln huscht über die Lippen der Seniorin. Auch Gretel und Lupino schmunzeln vergnügt. Sie haben es wieder einmal geschafft. „Der Clown ist ein Türöffner“, sagt Luitpold Klassen.

„Meine Oma ist einsam in einem Altenheim gestorben“, erzählt Sonja Reichelt. Daher möchte sie nun stellvertretend anderen Menschen beistehen. Als Gretel besucht Sonja Reichelt gerne Erwachsene. „Die Art der Begegnung ist eine andere als mit Kindern. Sie geht von Herz zu Herz – von Seele zu Seele.“ Reichelt legt Wert darauf, sich Zeit zu nehmen, führt mit den Menschen oft persönliche Gespräche. Die Kunst sei, in einen Raum zu gehen und blitzschnell die Situation zu erfassen. „Ich frage mich immer, wo hier Raum für Spiel ist, ähnlich wie beim Improtheater.“

Das zeigt sich, als Sonja Reichelt alias Gretel, und Lupino zu Maria Gareis kommen. Ihre Tochter ist gerade zu Besuch. Beide warten schon sehnsüchtig auf das humorvolle Duo. Die Clowns wissen, dass Maria Gareis Musik gern mag. Die Stimmung im Zimmer ist fröhlich, also stimmen die Clowns im Duett ein lustiges bairisches Lied an. Gretel funktioniert ihre Luftpumpe kurzerhand in eine Gitarre um. Die 93-Jährige sitzt auf dem rosafarbenen Bettlaken und schunkelt dazu. Als Gretel Maria Gareis das rosa Spielzeugschwein zeigt, das sie in ihrer Tasche spazieren trägt, beginnt die Seniorin zu erzählen. Von früher, von ihrer Arbeit beim Metzger. Sie macht Scherze über das Altwerden und bedankt sich bei den Clowns, dass sie sie immer zum Lachen bringen.

„Wir sind wie ein Flash, der den Alltag kurz hell macht“

Nach ein paar Minuten verabschieden sich Gretel und Lupino wieder. „Wir sind wie ein Flash, der den Alltag kurz hell macht“, sagt Lupino. Gretel nickt. Und als Gretel und Lupino das Heiliggeistspital nach gut zwei Stunden als Sonja Reichelt und Luitpold Klassen wieder verlassen, ist gewiss auch ihr Leben ein bisschen heller.

