Freisinger Klinikum legt Bilanz vor: Von 1650 Corona-Patienten seit März 2020 starben 133

Von: Andreas Beschorner

Im Klinikum Freising lagen seit März 2020 1650 Corona-Patienten, 133 davon starben. © Lehmann

Die Jahresbilanz 2021 des Klinikums steht ganz im Zeichen von Corona. Aufgelistet wurde auch die Zahl der Corona-Patienten - und der mit Covid-19 Verstorbenen.

Freising - Virtuell war Maren Kreuzer, die Geschäftsführerin der Klinikum Freising GmbH, dem Kreistag zugeschaltet, um den Bericht zum Krankenhaus vorzulegen. Am Anfang ihres Berichts stand das Thema, das seit zwei Jahren vor allem auch die Abläufe im Freisinger Klinikum wesentlich mitbestimmt: Corona. 1650 Corona-Patienten habe man seit März 2020 im Klinikum behandelt, 133 davon seien seitdem im Klinikum gestorben. Es folgten Zahlen und Daten, die zum größten Teil für 2021 gegenüber 2020 eine positive Steigerung zeigten: So seien 2021 stationär um 1454 Patienten mehr behandelt worden als 2020 – nämlich 15 027. 16 707 ambulant behandelte Patienten bedeuten 2434 (oder 17,1 Prozent) mehr als 2020, und auch die Casemix-Punkte sind um 10,8 Prozent gestiegen.

17 Prozent mehr stationäre Aufnahmen in der Notaufnahme

Nach oben gegangen sei gegenüber 2020 auch die Zahl der stationären und ambulanten Fälle in der Notaufnahme – ein Plus von 17,2 beziehungsweise zwei Prozent. Eine wichtige Zahl ist die Belegung des Klinikums: Die habe 2021 bei 65,7 Prozent gelegen, 2020 seien es noch 57 Prozent gewesen. Besonders erfreulich sei die Zahl der Geburten: Da habe man 2021 mit 1002 die magische 1000er-Marke durchbrochen, nachdem es 2020 lediglich 863 Geburten waren, die man im Klinikum gezählt hatte.

Nur vor einer wichtigen Zahl stand ein Minuszeichen: Die Zahl der stationären Operationen habe 2021 mit 3954 die Zahl aus dem Jahr 2020 (4125) nicht erreicht. Dennoch: Mit einem Defizit in Höhe von 3,6 Millionen Euro hatte man schon im Dezember 2021 gerechnet. Schließlich lagen alle wichtigen Daten des Jahres 2021 weit unter den Zahlen, die das Klinikum noch für das Vor-Corona-Jahr 2019 vermelden hatte können.

Wichtige Baumaßnahmen: Abschnitt 4 kostet 36,4 Millionen Euro

Der Ausblick Kreuzers auf 2022 war in finanzieller Hinsicht unsicher und abhängig von der Entwicklung der Covid-19-Pandemie: Tariferhöhungen und Personalkostensteigerungen dürften, so die Schätzung, in diesem Jahr zu einem Minus von 2,75 Millionen Euro führen. Und 2022 werde man diverse wichtige Baumaßnahmen vorantreiben, so Kreuzer: Da sei der so wichtige Bauabschnitt 4, an dem man weiter plane und der nach derzeitigem Stand der Dinge 36,4 Millionen Euro kosten dürfte, da sei außerdem der Aufbau einer Intermediate Care Station (IMC) - eine Art Zwischending zwischen Intensivstation und normaler Station -, und da sei die Modernisierung der Zentralen Notaufnahme (ZNA).

Schlechte Nachrichten: Keine Kita im Patientengarten möglich

Und dann gibt es ja auch noch den Masterplan Klinikum. Eine Nachricht dazu ärgerte die Kreisräte: Die im Rahmen des Masterplans geplante Kindertagesstätte könne laut Stadt Freising, der Genehmigungsbehörde, wegen zu geringer Versickerungsflächen nicht wie eigentlich vorgesehen im Patientengarten errichtet werden, sondern müsse in die ebenfalls geplante Wohnbebauung integriert werden. Sowohl Rainer Schneider (FW) als auch Johann Stegmair (CSU) äußerten ihr Unverständnis über diese Aussage der Stadt, die zu einer Verzögerung des Kita-Angebots auf dem Klinik-Gelände führe.

Den Vorschlag Stegmairs, ob an nicht eine Kita in Containerform als Übergangslösung errichten könne, bis die Wohnbebauung einmal fertiggestellt sei, musste Maren Kreuzer ablehnen: „Ich habe dafür auf dem Klinikgelände keinen Platz.“ Alle Flächen brauche man, wenn man mit den Arbeiten für Bauabschnitt 4 starte.

