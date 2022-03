Freisinger „Konzert für den Frieden“ und für die Menschen in der Ukraine

Teilen

Zur Bühne für den Frieden wurden der Altarraum und die Empore der Freisinger Christi-Himmelfahrts-Kirche. © Martin

Ein bewegendes 3klang-Lehrerkonzert in der Freisinger Himmelfahrtskirche hatte eine klare Botschaft: Den Frieden muss man sich jeden Tag neu erarbeiten.

Freising – Zur Bühne für den Frieden wurden am Sonntag Abend Altarraum und Empore der Christi-Himmelfahrts-Kirche in Freising. Lehrerinnen und Lehrer von 3klang musizierten zugunsten der humanitären Hilfe von Menschen in der Ukraine. Das „Konzert für den Frieden“ hatte eine klare Botschaft: „Frieden muss man sich jeden Tag neu erarbeiten“.

Voller Fassungslosigkeit und Wut habe er im Februar den Angriff Putins auf die europäischen Nachbarn erlebt, sagte 3Klang Leiter, Gottfried Herrmann. „Wir müssen jetzt das tun, was wir können“, das sei sein erster Gedanke gewesen, um der Ohnmacht, die in ihm steckte, entgegen zu treten. Die Idee, ein „Konzert für den Frieden“ zu organisieren, sei von den Lehrerinnen und Lehrern mitgetragen worden.

Schiffchen aus Freising sollen bis ins Schwarze Meer segeln

Unterstützt worden sei seine Initiative auch von der evangelischen Gemeinde. Kirchenmusikerin Birgit Gebhardt habe den Appell aufgegriffen und Chorraum auf der Empore der Christi-Himmelfahrtskirche zum Üben zur Verfügung gestellt. Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana erinnerte an eine Aktion, mit der sich Konfirmanden in diesen Tagen beschäftigten. „Wir haben Schiffchen gebaut, diese in die Isar gesetzt, in der Hoffnung, dass sie bis zum Schwarzen Meer getragen werden.“ Gute Gedanken und Wünsche seien mitgeschickt worden. Das Gleiche möchte man mit der Musik bewirken: „Dem Schrecken Positives entgegensetzen“ und „der Seele etwas Gutes tun“.

Das reiche natürlich nicht aus. Man bitte deshalb um Spenden für den Verein „Save the Children“. Dieser betreue Kinder sowohl in der Ukraine als auch als diejenigen, die als Flüchtlinge unterwegs seien. Hochkarätig waren die Beiträge, mit denen die Musiker ein Solidaritätszeichen für ein friedliches Miteinander setzten.

Johanna Weinberger begeisterte mit Eigenkompositionen

Das sanfte Cello-Stück „Song of the Birds“ von Pablo Casals berührte, als Miranda Waldmann-Barrit zu Beginn des Benefizkonzertes die Töne wie Unausgesprochenes aus den Saiten zauberte. Ruhig und still, wie in Frieden gebettet, interpretierte Tanja Maria Froidl die Max-Reger-Komposition „Meine Seele ist still zu Gott“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit ihren Eigenkompositionen „Lass ois los“ und „Umarm mi“ begeisterte Johanna Weinberger. Rhythmisch ließen Roman Seehon (Percussion) und Wolfgang Netzter (Gitarre) die Klänge „Zwischen den Flüssen“ (Entre os rios) fließen. Über sieben Jahrzehnte habe Europa in Frieden gelebt. Er sei selbstverständlich geworden, sagte Herrmann. Doch Frieden müsse jeden Tag aufs Neue erarbeitet werden, im eigenen Herzen.

Als zum Schluss des Benefizkonzerts John Rutter’s „For the beauty of the Earth“ von der Empore erklang, hatten viele der zahlreichen Zuhörer Tränen in den Augen. Ein bewegendes Konzert, zu dem selbstverständlich auch einige geflüchtete Familien aus der Ukraine geladen waren.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.