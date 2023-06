Philharmonie Weihenstephan und Jugendensemble St. Georg erobern die Herzen des Freisinger Publikums

Die Philharmonie Weihenstephan hatte mit „Aus der Neuen Welt“ genau den Nerv der Gäste getroffen – ein Werk mit vielen musikalischen Höhepunkten. © Lehmann

Die Philharmonie Weihenstephan und das Jugendensemble St. Georg verzaubern Publikum in der Stadtpfarrkirche St. Georg. Ein Konzert der Extraklasse für Kenner.

Freising – Wer am Sonntag gegen 17 Uhr durch die Freisinger Innenstadt ging, musste sich fragen, weshalb dort trotz bestem Sommerwetter so wenig los war. Die Antwort war eine relativ überraschende: Die ganzen Leute waren nämlich in der St. Georg Kirche. Rund 350 Gäste, vielleicht sogar auch mehr, lauschten dort einem ganz und gar besonderen Konzert. Die Philharmonie Weihenstephan und das Jugendensemble St. Georg sorgten für Platznot im Gotteshaus, und zwar mit einem Konzert, das die Leute von den Kirchenbänken riss.

Verzauberte das Publikum mit punktgenauer Werkwahl: das Jugendensemble St. Georg. © Lehmann

Kirche vollbesetzt

Einen freien Platz in der Kirche zu finden, war am Sonntag eigentlich unmöglich. Kein Wunder, denn es hatten sich zwei Ensembles angekündigt, die ja alleine schon für volle Kirchen sorgen. Das Besondere bei der Philharmonie Weihenstephan, einem „Studierenden-Orchester“: Sie feierte am Sonntag ihr einjähriges Bestehen. Deshalb brachten die Mitglieder auch ein besonderes und bekanntes Werk auf die Bühne, nämlich Antonin Dvoraks 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“.

Aber es wurde nicht nur im Kirchenschiff eng, sondern auch im Altarraum, denn die Philharmonie Weihenstephan ist kein kleines Orchester. Sie besteht aus 70 Musikern aus neun Nationen, die an sechs Universitäten studieren. Aber auch das Jugendensemble St. Georg ist alles andere als ein Trio, sondern bestand am Sonntag aus 20 Künstlern, die eröffnend zeigten, was vokale Leistungen ohne Musik bewirken können – eine Verzauberung des Publikums.

Dabei war aber auch die Werkauswahl punktgenau, unter anderem mit John Rutters „God Be in My Head“, Eriks Esenvalds „Only In Sleep“ oder Dan Forrests „Good Night, Dear Heart“. Unter der Leitung von Angelika Sutor wuchs der Nachwuchs erneut über sich hinaus, berührte die Seelen der Anwesenden und wurde belohnt durch Jubelstürme.

„Aus einer Neuen Welt“

Wuchtig ging es weiter im zweiten Teil mit der Jubiläumsfeier der Philharmonie Weihenstephan, die mit „Aus einer Neuen Welt“ genau den Nerv der Gäste traf – dramatisch und doch fragil, klangtechnisch ein Wunderwerk mit musikalischen Raketensalven. Über vier Sätze erzählte das Orchester von melancholischen Zwischenwelten und hellsten Lichtfugen, spielte sich traumwandlerisch in die Herzen der Zuhörer. Dabei skizzierte das Orchester einen Sound, der an Filmmusik erinnerte, an die großen Soundtracks von Hitchcock – sozusagen mit Pauken und Trompeten. Berührend war der Schluss mit „For The Beauty of The Earth“, ein Werk, das beide Ensembles gemeinsam auf die Bühne brachten – und damit für Standing Ovations sorgten.

Chor und Philharmonie musizierten eigentlich für ganz Freising: Die Kirchentüren waren geöffnet, sodass es sich vor der Kirche Zaungäste auf Bänken oder unter den Bäumen bequem gemacht hatten, um diesem wundervollen Konzert zuzuhören.