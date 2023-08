Freisinger Kreistags-SPD ist zufrieden mit ihrer Arbeit: „Wir haben vieles in die richtige Richtung gelenkt“

Teilen

Zogen Halbzeitbilanz: Sebastian Thaler, Andreas Mehltretter, Beate Frommhold-Buhl, Herbert Bengler, Peter Warlimont und Martin Pschorr (alle v. l.). © Lehmann

Die Freisinger SPD-Kreistagsfraktion blickt auf sechs Monate fruchtbare Arbeit zurück. Den Herausforderungen der Zukunft habe man sich gestellt.

Freising – Vor drei Jahren hat die SPD-Kreistagsfraktion die Arbeit in ihrer jetzigen Zusammensetzung aufgenommen. Anlass für eine Halbzeitbilanz, zu der die Genossen die Presse einluden. Man habe vieles in die richtige Richtung bewegt, betonte Kreisvorsitzender und MdB Andreas Mehltretter. Den Herausforderungen der Zukunft habe man sich gestellt.

Weil die Bürger wissen sollen, worüber sich Kommunalpolitiker in Sachen Defizit am Klinikum hinter verschlossenen Türen die Köpfe zerbrechen, habe er gleich zu Beginn seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat des Klinikums einen entsprechenden Antrag gestellt, erinnerte sich Herbert Bengler.

Die Meinung der Öffentlichkeit

Dass dieser Tagesordnungspunkt immer „geheim“ behandelt worden sei, also in nicht öffentlicher Sitzung, das habe ihm nie eingeleuchtet. „Die Meinung der Öffentlichkeit ist hier wichtig.“ Der Antrag sei mehrheitlich angenommen worden, betonte der SPD-Kreisrat. Jetzt werde dieses Thema öffentlich behandelt.

Die Wohnungsbau GmbH im Landkreis Freising fortzuführen und deren Kompetenz zu steigern, dafür habe sich ihre Fraktion stets stark gemacht, betonte Kreisrat und Bürgermeister Sebastian Thaler. Dass Bedienstete des Landkreises weiterhin mit bezahlbaren Wohnraum versorgt werden können, sei ein wichtiges Entscheidungskriterium für Bewerber von offenen Stellen.

Die Entscheidung des Kreistags im Herbst 2021, die Gesellschaft weiter zu führen, sei wegweisend gewesen, betonte Thaler. Allerdings, so die Genossen, reiche der günstige Wohnraum im Landkreis Freising immer noch nicht aus. Dass der Freistaat Bayern vor Kurzem eine höhere Förderung für den Radschnellweg zwischen Freising und Garching in Aussicht gestellt hat, sei auch dem Bemühen der Genossen zu verdanken, so Thaler. Er selbst sei bei entsprechenden Gesprächen mit Vertretern der Regierung anwesend gewesen. „Da haben wir nicht locker gelassen.“ Wie berichtet, habe das Bayerische Bauministerium die mündliche Zusicherung über eine Förderung in Höhe von rund 80 Prozent gegeben.

Die Energiewende

Weiter auf der Liste, was in der Fraktion alles vorangebracht wurde, standen auch auch die Bemühungen, die Energiewende im Landkreis zu beschleunigen. Leider sei die Etablierung einer Energieagentur im Landkreis aufgrund fehlender Stimmen im Kreistag gescheitert, bedauerte Peter Warlimont. Er sehe große Chancen bei Photovoltaik auf Freiflächen. Das gehe mit weniger Flächenverbrauch einher als der Anbau von Energiemais. Freilich müssten die Anlagen auch optisch einigermaßen ansprechend gestaltet werden, so das Mitglied im Planungsausschuss.

Als positives Beispiel nannte er das Bürgerkraftwerk mit kombiniertem Ertrag von Wind und Sonne der Bürger Energie Genossenschaft (BEG) in Paunzhausen.

Weil es viel mehr Platzanfragen gebe, als Frauen aufgenommen werden könnten, sei die Entscheidung für den Neubau des Freisinger Frauenhauses eigentlich längst überfällig, meinten die Genossen. Auch die Anschlussunterbringung dürfe nicht aus dem Auge verloren werden, betonte die SPD-Ortsvorsitzende von Neufahrn, Beate Frommhold-Buhl.

Die Notwendigkeit für ein modernes Berufsschulzentrums im Landkreis sei nicht weg zu diskutieren, so Martin Pschorr. Auch wenn derzeit an Einsparungen gedacht werde, sei ein Neubau an der Wippenhauserstraße die einzig richtige Lösung, so der Moosburger.

„Als Kreistag-SPD können wir zufrieden sein“, so das Fazit vom Kreisvorsitzenden, MdB Andreas Mehltretter. Mit fünf Stimmen im Gremium habe man Vieles in die richtige Richtung gelenkt. Maria Martin