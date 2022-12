Krippen, die mit gläubigem Herzen gebaut sind: Josef Priller aus Freising hütet Schätze aus aller Welt

Mit selbstgeschnitzten Krippenfiguren kann Josef Piller von den Freisinger Krippenfreunden aufwarten. In seinem Keller sind rund zwei Dutzend Krippen aufgebaut. Als Vorbild nimmt Piller dabei den legendären Krippenbauer Osterrieder. © Lehmann

Die Geburt Jesu zelebriert Josef „Joschi“ Piller auf besondere Weise: Vom Wohnbereich über die Küche bis zum Keller sind bei ihm zu Hause zur Weihnachtszeit Krippen ausgestellt.

Freising – Die Weihnachtsgeschichte gibt es bei Josef „Joschi“ Piller sogar in einem Wurzelstock. Entlang des Südhangs am Weihenstephaner Berg hat der Vöttinger diesen einst gefunden. In dem mächtigen Holzstück warten die Hirten mit ihren Schafen bereits auf die Ankunft des Messias. Der werde sich pünktlich zum Heiligen Abend einstellen, mein Piller und schmunzelt. Dann nämlich seien die beiden Söhne mit ihren Familien zu Gast im Elternhaus. Traditionell würden diese dann die Wurzel-Krippe mit ihren eigenen Figuren bestücken: Maria, Josef, das Jesuskind, Ochse und Esel. Eine Tür weiter öffnet sich das Krippenmuseum im Hause Piller.

Die verschiedenen Traditionen

Von der Decke bis zum Fußboden werden hier hinter einer Glasfront die verschiedenen Traditionen der Christkind-Verehrung gezeigt. Krippen aus Spanien, Sizilien und Südamerika wechseln sich ab mit traditionellen alpenländischen Krippen aus Österreich und Norditalien. Meisterstücke der Holzschnitzkunst aus dem Grödnertal seien auch darunter. „Die meisten aus Zedernholz“, informiert der Rentner.

Von der Flucht aus Ägypten über die Herbergssuche bis hin zur Geburt im Stall zu Bethlehem: Die Heilige Familie wird in unterschiedlichsten Variationen dargestellt. Aus der Zeit, als er selbst noch beim Freisinger Krippenbauverein aktiv gewesen sei, stamme eine alpenländische Schneekrippe, erzählt Piller. Mit einem Bunsenbrenner habe man Glasstückchen so lange gedreht, bis sie Eiszapfen zum verwechseln ähnlich gesehen hätten. Die tief verschneite Landschaft rund um die Verkündigungsszene sei mit Puderzucker modelliert worden. Auch das schiefe Dach über dem Neugeborenen sei mit viel Liebe zum Detail bearbeitet worden.

Freisinger Bezug

Sogar eine Krippe mit Darstellung der Kalvarienberg-Szene findet man zwischen den Weihnachtskrippen. Das Besondere an diesem Werk: Die Gekreuzigten-Gruppe wurde in ein Rondell eingebaut, das den Mauerresten am Korbiniansbrünnerl in Weihenstephan zum Verwechseln ähnlich sieht. Kunstvolle Krippenfiguren aus Maislaub gibt es ebenfalls in der Sammlung von Joschi Piller. Entlang der Westküste der USA war der Senior in früheren Zeiten unterwegs – auch dort immer auf der Suche nach Darstellungen der Heiligen Familie, erinnert sich Piller. Auf dem Jakobsweg in Spanien sei er sogar im Rentenalter noch unterwegs gewesen.

In Puente la Reina, einem Dorf im nördlichen Baskenland, habe er eine besonders stimmige Darstellung des Heiligen Paares gefunden, erinnert sich der Senior. Er habe nicht lange gezögert und diese in seinen Rucksack gepackt. Mehrere hundert Kilometer habe er die Figur aus Plastik mit dem normalen Gepäck mitgetragen, bis er sie an einer Bahnstation in Richtung Deutschland geschickt habe.

Nimmer rastende Fantasie

„Die Liebe zur Sache, die nimmer rastende Fantasie, die unentwegte Geduld zusammengefasst in einem gläubigen Herz“: Das seien die Merkmale, die Krippenliebhaber auszeichneten, zitiert Piller die vielsagenden Worte eines Münchner Wissenschaftlers. Seiner Meinung nach müssten sich gerade junge Familien wieder mehr auf den Wert einer Weihnachtskrippe besinnen. Schließlich sei diese ein wertvolles Symbol für den christlichen Glauben.

