Freisinger Krisen-Haushalt: Einzelne Projekte sollen verschoben werden

Von: Andreas Beschorner

Einsparen im großen Stil kann die Stadt Freising kaum. Die großen Projekte wie Asamsanierung müssen weiterlaufen. © Beispielfoto: stock&people / IMAGO

Freising hat einen Krisen-Haushalt. Und die Stadt tut sich bei der Suche nach Einsparpotenzialen schwer. Hier ein Überblick.

Freising – Es sind harte Zeiten, vor denen die Stadt Freising steht. Nach den ersten zwei Tagen der Haushaltsvorberatungen klafft im Verwaltungshaushalt ein 20-Millionen-Euro-Loch, im Vermögenshaushalt fehlen aktuell sogar rund 40 Millionen Euro. Jetzt sind die Verwaltung und die Fraktionen gefragt, die sich bis zu den nächsten Vorberatungen im Finanzausschuss Gedanken über Einsparpotenziale machen sollen.

Dabei gebe es, so der Eindruck, den auch Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher von den ersten Beratungen und Diskussionen hatte, „kein Tabuthema“. Während Einsparungen im Verwaltungshaushalt schwer zu realisieren sind, könnte man im Vermögenshaushalt theoretisch eher den Rotstift ansetzen. Aber nur theoretisch, wie am Mittwoch klar wurde. Denn die ganz großen Ausgabeposten für Investitionen betreffen Projekte, die bereits angefangen wurden und weiterlaufen müssen: die Generalsanierung des Asamgebäudes oder auch die Umgestaltung der Innenstadt beispielsweise.

Verschoben werden können eigentlich nur kleinere Vorhaben

Insofern gab es letztendlich dann doch nicht allzu viele Einsparmöglichkeiten, es blieb bei der Verschiebung einzelner Projekte – beispielsweise bei der Anlage von Längsparkern an der Gartenstraße bei der Lebenshilfe.

Die für 2023 vorgesehene Bushaltestelle am Johannispark bleibt allerdings vorerst im Vermögenshaushalt, weil es wahrscheinlich wenig sinnvoll ist, die nach Abschluss der Bauarbeiten die Grünanlage wieder herzurichten, um sie dann später für die Bushaltestelle wieder umzubauen. Und auch wenn das sehnlich erwartete Konsolidierungsgutachten noch nicht zur Gänze vorliegt (wir haben berichtet), wurde am Mittwoch grundsätzlich und „konstruktiv“, wie Eschenbacher betonte, darüber diskutiert, ob man bei einzelnen großen Projekten viel oder bei vielen kleineren Projekten jeweils ein bisschen einsparen solle.

Der Finanzausschuss berät Details

Dabei seien – so der OB – Themen wie Zuschüsse und Förderprogramme ebenso wenig ausgespart worden wie Beiträge und Gebühren oder auch Steuern, die die Kommune in der Hand hat (Grundsteuer und Gewerbesteuer zum Beispiel).

Wie genau der Stand der Dinge nach den beiden ganztägigen Vorberatungen ist, wird sich am 7. November zeigen, wenn der Finanzausschuss über die dann vorliegenden Zahlen berät, die Fraktionen ihre Ideen eingebracht haben. Am 21. November soll der Finanzausschuss das Zahlenwerk beschließen und dem Stadtrat zur endgültigen Absegnung am 1. Dezember empfehlen.

