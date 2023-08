Zwei Ausnahmekünstler im Alten Gefängnis: Kreativer Dialog der „Lebenslinien“ in Freising

Ein künstlerisches Miteinander der besonderen Art

Maja Jiranek und Harald Stadler stellen ihre Werke im Alten Gefängnis Freising aus. Abstraktes und Porträtmalerei faszinieren den Betrachter.

Freising – Wie passt das eigentlich zusammen – abstrakte Bilder und Portraits? Die aktuell laufende Ausstellung „Lebenslinien“ von Maja Jiranek und Harald Stadler im Alten Gefängnis beweist, dass sich beide Schwerpunkte der Malerei nicht entgegenstehen, sondern vielmehr ergänzen. Der Grund ist ein philosophischer: Während die abstrakten Werke von Jiranek in die Weite schweifen lassen und zugleich das menschliche Innenleben beleuchten, fokussieren sich die Arbeiten von Stadler aufs Offensichtliche – wenngleich mit starker Nuancierung auf die Abgründe des Seins.

Der erste Blick

Natürlich: Auf den ersten Blick haben die abstrakten Werke von Jiranek und die Portraits von Stadler nichts gemein, denn die beiden Künstler bedienen sich völlig verschiedener Mechanismen und Blickwinkel. Während Stadler Menschen genau portraitiert, blickt Jiranek in sie hinein und schafft unscharfe Traumlandschaften mit viel Raum zur Interpretation.

Und genau hier treffen beide Künstler aufeinander, denn es entsteht gezwungenermaßen eine Fuge voller Deutungsmöglichkeiten. Anders gesagt: Die Portraits treten in Dialog mit den abstrakten Werken – sie befruchten sich gegenseitig, ohne dass sich im Weg stehen oder gar in den Erzählebenen aufheben. Beachtlich ist dabei vor allem die Wirkung auf den Betrachtenden, da die abstrakten Bilder sozusagen wie Liner-Notes für die Portraits sind – allerdings ohne jegliche Vorgabe zum Inhalt. Anders rum allerdings funktioniert dies auch: Die Portraits fangen geschickt die Interpretationen ein, fokussieren sie und ordnen diese charmant zu. Ein Grund weshalb dieser Dialog so gut funktioniert, liegt vor allem im hohen Niveau der beiden Künstler, die Grenzen überschreiten und damit die Realität mit dem Phantastischen vermengen und übermalen.

Womit Jiranek glänzt: Überdimensionale Weitwinkelaufnahmen, in denen filigrane Kleinode versteckt sind, wie etwa „Piazza San Marco“ – ein Werk, das gewaltig daherkommt und doch demütig im Gesamtbild.

Die feine Beobachtung

Überhaupt überzeugen ihre Arbeiten durch eine feine Beobachtungsgabe in puncto Farbe und Farbwirkung und dem Gefühl für die Betrachtenden, die sich in ihren Bilder verlieren können, weil die Werke auch Träume skizzieren. Anders formuliert: Jiranek arbeitet mit Gefühlen und Seelenbeleuchtungen und legt damit Werke vor, die wie Fenster in eine ganz andere Welt sind, leuchtend und flirrend. Auf der anderen Seite brilliert Stadler mit Portraits, die so punktgenau daherkommen, dass sie bis auf die Seele strahlen. Dabei hat sich Stadler für die Ausstellung im Alten Gefängnis etwas Besonderes ausgedacht, denn in Freising zeigt er unter anderem Mordopfer und Mörder – wie etwa Portraits von Caligula und Caracalla oder dem Kennedy-Schützen Lee Harvey Oswald. Hier bedient sich Stadler durchaus künstlerisch lose an den Mechanismen von Andy Warhol – sozusagen Pop-Art-Kunst, wie einst Warhol mit seinem „Electric chair“. Damit ist die Ausstellung vor allem eines: Ein gänzliches Wunderwerk voller Überraschungen, dunklen Abgründen und hellen Träumen.

Gut zu wissen

Die Ausstellung „Lebenslinien“ von Maja Jiranek und Harald Stadler im Alten Gefängnis kann noch bis Montag, 7. August, besucht werden. Öffnungszeiten: 12 bis 18 Uhr.