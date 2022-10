Freisinger Künstlerin erschafft mit Bildhauer-Legende aus Indien außergewöhnliche Skulptur

„Alle Frauen sind perfekt, so wie sie sind“

Die Freisinger Künstlerin Beate Ringenberg hat mit Bildhauer-Legende Ram Sutar aus Indien eine außergewöhnliche Skulptur geschaffen.

Freising/Neu-Delhi – „Ich bin gut, so wie ich bin.“ Dieser Satz ist für die Künstlerin Beate Ringenberg aus Freising fundamental. Das Thema „Bodypositivity“ – sprich eine positive Einstellung zum Körper – liegt Ringenberg am Herzen. Daher ist das neuste Werk der Künstlerin eine lebensgroße Akt-Skulptur einer Frau ohne die klassischen Model-Maße mit dem Namen „BEAUTIFUL!“. Für die Arbeiten daran reiste die Freisingerin nach Neu-Delhi, um dort dann mit der indischen Bildhauer-Legende Ram V. Sutar zusammenarbeiten – jenem Mann, der mit seiner 182 Meter großen „Statue der Einheit“ im indischen Gujarat die größte Statue der Welt erschaffen hat.

Weg zur Selbstliebe

Mit ihrer neusten Arbeit möchte Ringenberg ein Zeichen setzen: „Ich will allen Frauen auf der Erde sagen, dass sie perfekt sind, so wie sie sind. Egal, welche Größe, welches Gewicht, welche Hautfarbe, welche Eigenart oder welche Körperform.“ Für die Künstlerin muss es endlich aufhören, dass sich Frauen, die aus dem von den Medien, Kosmetik- und Modefirmen vorgegebenen Schema herausfallen, schlecht und minderwertig fühlen. Für Ringenberg, die sich schon früher mit ihren Gemälden sowie Texten mit den Innenansichten und Wertigkeiten der Menschen per se kritisch und auf hohem Niveau auseinandergesetzt hat, war der Schritt zur Erschaffung einer Skulptur ein kleiner.

Warum? Mit einer Skulptur, die bestenfalls im öffentlichen Raum sichtbar platziert ist, werde das Unausgesprochene und das Latente sichtbar und die Auseinandersetzung damit zwingend. Im Gespräch wird aber auch klar: Auch für die 52-Jährige war der Weg zu Selbstliebe und Akzeptanz ein weiter. „Ja, ich war oft kreuzunglücklich“, gibt sie unumwunden zu. „Aber heute weiß und spüre ich, dass ich so gut bin wie ich bin. Ich habe freilich Falten, aber ich bin wunderbar gemacht. „Das habe ich aber erst lernen müssen.“

+ „Beautiful!“ heißt die Skulptur, die Beate Ringenberg in Bronze gießen und durch die Welt schicken möchte. © Privat

Premiere in Neu-Delhi

Geholfen dabei haben der Freisingerin ihre Reisen nach Indien. Insgesamt 15 Mal war sie inzwischen dort – ein Traumland, in das sie immer wieder zurückkehren müsse. Und dort passierten auch das Unerwartete und ein Glücksfall gleichermaßen: Ringenberg wurde dem Skulpturenkünstler Sutar vorgestellt, der von ihren Arbeiten und Ideen sofort begeistert war. „Ich fühle mich sehr geehrt, mit Ram Sutar zusammenarbeiten zu dürfen. Ram ist nicht nur der beste Mentor für mich, sondern auch der inspirierendste.“ Die Zusammenarbeit ist auch eine Premiere: Nie zuvor durften Kunstschaffende aus Deutschland mit dem indischen Bildhauermeister zusammenarbeiten. Dass das Thema „Bodyshaming“, also dass Körper aufgrund ihres Aussehens beleidigt oder diskriminiert werden, auch in Indien präsent ist, erfuhr Ringenberg durch zahlreiche Gespräche mit Inderinnen. Es bestätigte sie noch mehr in dem Wunsch, ihre Skulptur in die ganze Welt zu schicken – als Botschafterin aus Bronze für Toleranz und gegen den unsäglichen Trend, Frauen die Eigenwertschätzung und Selbstliebe durch Bewertungen von außen zu stehlen.

Finanzierung teuer

Die Idee in die Tat umgesetzt hat Ringenberger in den vergangenen Wochen im Atelier des indischen Künstlers. „Sutar hat mir sehr geholfen bei meiner Arbeit, hat mir über Schultern geschaut und mich verbessert, wo es nötig war – das macht mich sehr glücklich“, erzählte Ringenberg. Durch die Hilfestellung des Künstlers fertigte Ringenberg die übergroße Skulptur aus Lehm, die dann in Bronze gegossen werden soll. „Eine Bronzefigur – vor allem in dieser Größe – ist sehr, sehr teuer“, weiß Ringenberg. Bei der Finanzierung soll daher eine Crowdfunding-Kampagne helfen.“ Wenn es nach der Künstlerin ginge, sollte so eine Skulptur einmal in jeder Stadt stehen. Aber für den Anfang würde eine Figur auf Wanderschaft reichen. Wie heilend „BEAUTIFUL!“ sein kann, erklärte Ringenberg so: „Bei mir im Garten steht ein Kleinformat. Immer wenn ich sie anschauen, denke ich mir: Du bist ok, du bist schön! Das ist gut.“

Enge Zusammenarbeit mit Rainer Lehmann

Auf dem Instagram-Kanal und Twitter-Account @beateringenberg sowie auf ihrer Internetseite können Interessierte die Künstlerin bei ihren Arbeiten in Indien begleiten. Dort gibt es auch Infos zur Crowdfunding-Kampagne. Die gebürtige Freisingern, die auch für das FT gearbeitet hat, hat das Kulturleben mit zahlreichen Ausstellungen im Landkreis, unter anderem mit dem FT-Fotografen Rainer Lehmann, geprägt. Mit dem fotografischen Portrait „Die Malerin“ setzte ihr Lehmann zudem in seiner jüngsten Ausstellung ein Denkmal.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Dezember möchte sich Ringenberg wieder auf den Weg nach Indien machen, um weiter in der Werkstatt von Sutar zu arbeiten. Ihr Kampf gegen das „Bodyshaming“ wird ein langer sein, das weiß die Künstlerin – und auch, wo die Ursprünge liegen. „Die Seele hungert, deshalb kommt es beispielsweise zu Essstörungen. Wir müssen wieder zu uns finden und erkennen, wo unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen sind“, sagt Ringenberg. „Erst dann können wir glücklich werden.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.