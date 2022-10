Freisinger Künstlerin Lia Köhnlein: In ihren Bildern ist Bewegung

Die Lust am Malen von bewegten Figuren hat Künstlerin Lia Köhnlein zu ihrer neuen Bilderserie inspiriert. Ihre Werke sind noch bis Ende November im Eispavillon am Freisinger Lindenkeller zu sehen. © Lehmann

Zart und federleicht, aber stark im Ausdruck: Das sind die Skizzen und Bilder, die Lia Köhnlein derzeit im Eispavillon am Lindenkeller ausstellt.

Freising - Zart und federleicht, aber auch stark im Ausdruck: Das sind die Skizzen und Bilder, die Lia Köhnlein derzeit im Eispavillon am Lindenkeller in Freising ausstellt. Aus dem Fluss der Bewegung eines Ballett-Tänzers hat die Kunstmalerin aus Oberappersdorf figürliche und abstrakte Arbeiten geschaffen. Unter dem Titel „Da bewegt sich was“, sind die Bilder noch bis Ende November zu sehen.

Raum, um frei zu zeichnen, finde sie an der Kunstakademie in Bad Reichenhall, erzählt Köhnlein. Dort nehme sie einmal im Jahr an Workshops teil, die die Freude und die Lust am Malen an der bewegten Figur förderten. Ein Ballett-Tänzer inspiriere die Kursteilnehmer, im 30-Sekunden-Takt zu malen. Den Kopf ausschalten und sich ganz dem Fluss der Bewegung hingeben, das könne man dabei lernen, erklärt Köhnlein. Dynamische Skizzen entstünden dabei.

Kreative Unterstützung für regionale Künstler

Manchmal wirken diese fast dreidimensional, manchmal wie Kalligrafien in ästhetischer Ausgewogenheit. Auf senkrechten Schrifttafeln hängen die „gemalten Bewegungen“ von der Decke im „Eispavillon“. Der Ausstellungsraum neben dem Lindenkeller ist rundum verglast, sodass man die Exponate jederzeit besichtigen kann.

Die Idee zur Nutzung des Raumes stamme von Tobias Mayerhofer und Rita Schäftlmeier, erklärt Lia Köhnlein. Der Freisinger Landschaftsmaler und die Floristin aus Attenkirchen möchten mit ihrer Initiative Künstler aus der Region unterstützen.

Maria Martin

Gut zu wissen Die Ausstellung „Da bewegt sich was“ von Lia Köhnlein im „Eispavillon“ am Lindenkeller ist noch bis zum 30. November zu besichtigen.

