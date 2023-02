Freisinger Kulturereignis: Berührende Innenansichten kreativer Seelen

Bei der Vernissage im Alten Gefängnis: die Künstler Andreas Stoll und Pepito Anumu, Bürgermeisterin Eva Bönig und Malerin Andrea Knauer (v. l.). © Lehmann

Das war etwas Neues: Die inklusive Ausstellung der Bilder der beiden Freisinger Andrea Knauer und Pepito Anumu mit Andreas Stoll.

Freising – Drei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die doch eines vereint – nämlich die Liebe zur Kunst und die starke Affinität, mit der Kunst die Welt zu bewegen, wenn diese nicht sogar zu verändern. Und gerade diese Veränderung in der Kunstwelt könnte dem Freisinger Ausnahme-Talent Pepito Anumu mit der aktuell laufenden Ausstellung „Les Trois Positions“ im Alten Gefängnis aktuell gelingen. Mit ganz viel Herz holte er nämlich jemanden auf Bühne, deren Ausstrahlung und Werk die Ausstellung beflügelte – womit Anumu ein großer Wurf gelungen ist.

Eines ist völlig klar: Diese Ausstellung wird nachhallen. Der Grund ist tatsächlich einfach, denn Anumu, der ja immer wieder mal mit außergewöhnlichen Ideen in Erscheinung tritt, hat etwas gewagt, was sich zuvor nie jemand getraut hat.

Drei völlig unterschiedliche Künstler

Zwar gab es in der Vergangenheit Ausstellungen von Menschen mit Behinderung, allerdings gab es wohl noch keine im Alten Gefängnis, die sich tatsächlich so deutlich dem Inklusions-Gedanken stellte. Denn eines ist auch klar: Stellen ausschließlich Menschen mit Behinderung aus, kann von Inklusion per se eigentlich nicht gesprochen worden. Anders ist es bei „Les Trois Posititons“, einer Ausstellung, die sich nicht nur mit den Werken von drei unterschiedlichen Künstlern auseinandersetzt, sondern auch mit deren Lebenslinien und ihren ganz eigenen Zugängen zur Kunst. Mit dabei, neben Anumu: Der studierte Maler Andreas Stoll und die Autodidaktin Andrea Knauer, beide in Freising wohnhaft.

Zwar könnten die Werke der Künstler nicht unterschiedlicher sein, haben sie dennoch eine starke Gemeinsamkeit in sich tragend – nämlich die Liebe zur bildenden Kunst und den Abbildungen ihrer eigenen Seelenlandschaften. Während sich Stoll mit der Siebdruck-Serie „Flowers“ per se mit der Wiederholung beschäftigt und damit auch mit einer Singularität innerhalb einer Rekapitulation auseinandersetzt, ähnlich übrigens wie Andy Warhol, zeigt Anumu erneut seinen Blick auf die Menschen, deren Ängste, wie aber auch auf deren Freuden. Die Werkschauen beider Künstler sind einzigartige und zugleich berührende Innenansichten mit weit geöffneten Fenstern, die den Blick in die Welt nach draußen ermöglichen.

Knauers Werke sind punktgenaue Interpretationen

Während Anumu, wie auch Stoll, sich der Mechanismen von Chiffren bedienen, bildet Knauer ganz deutlich ab – und zwar Tiermotive. Ein Frosch beispielsweise oder ein Affe mit Banane – oder ein Flamingo in Grau.

Knauers Werke sind punktgenaue Interpretationen ohne abstrakte Losungen, aber dennoch haben sie einen Subtext, der mit allen Werken mitschwingt – und zwar Hoffnung und Zuversicht. Wie es zu der Zusammenarbeit zwischen Anumu und Knauer kam, erzählte Andreas Hörhammer von der Lebenshilfe Freising, langjähriger Projektleiter der Band „Süße Lotte“. Bei deren Abschiedskonzert im Furtner war es nämlich im Vorfeld zur Idee gekommen, ein Bild zu versteigern, welches zusammen mit Anumu gestaltet werden sollte.

„Keine Angst, ich halte Dich fest“

Bereiterklärt hatte sich damals Knauer, woraus inzwischen eine tiefe Freundschaft entstanden ist. „Es ist mir ein Anliegen, so etwas zu machen, denn ich glaube, das ist sehr wichtig“, erklärte Anumu, der vor allem über eines überglücklich war: „Andrea hat sich getraut.“ Denn es hat wohl ziemlich viel Überzeugungsarbeit gekostet, bis Knauer dann doch eingewilligt hatte, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Freilich, ein wenig Angst zu Beginn der Vernissage hatte Knauer dann doch gehabt, aber das war ganz einfach zu lösen gewesen. „Pepito, ich zittere“, hatte die Nachwuchs-Künstlerin zugegeben, worauf Anumu antwortete: „Keine Angst, ich halte dich fest.“

Was ihm auch noch wichtig war anzumerken: „Überall wo ist ausstelle, da darf jetzt auch Andrea ausstellen.“ Letztendlich konnte dann sogar noch die Frage geklärt werden, weshalb der Flamingo auf dem Acrylbild eigentlich grau ist. „Ich hasse einfach die Farbe rosa“, so Knauer lächelnd.

Richard Lorenz

Gut zu wissen

Die Ausstellung „Les Trois Positions“ im Alten Gefängnis läuft noch bis zum 26. Februar. Mehr Informationen unter www.altesgefaengnisfreising.de

