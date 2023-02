Schläge für Detektiv und Marktleiter: Freisinger Ladendiebe leisten heftigen Widerstand und flüchten

Von: Helmut Hobmaier

Mit Schlägen und Tritten wehrten sich die Ladendiebe gegen die Festsetzung. Und das mit Erfolg. © Karl-Josef Hildenbrand

Mit extrem rabiaten Ladendieben bekamen es ein Freisinger Marktleiter und sein Detektiv zu tun. Die Gauner teilten Tritte und Schläge aus und flüchteten.

Freising - In dem Verbrauchermarkt an der Gutenbergstraße waren dem Detektiv am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die beiden Männer aufgefallen, als sie Elektroartikel in eine Tasche packten und an der Kasse nur Lebensmittel bezahlten. Danach stoppte der Detektiv das Duo.„Hierbei gelang einem die Flucht und der Zweite wurde festgehalten“, berichtet die Freisinger Polizei. Der aber setzte sich mit Schlägen und Tritten heftig zur Wehr. Auch der Marktleiter, der zur Hilfe geeilt war, konnte die Flucht des Diebes nicht verhindern, zumal der zweite Täter zurückgekommen war und seinen Komplizen ebenfalls durch Schläge und Tritte befreite „und so die gemeinsame Flucht ermöglichte“, wie die Polizei berichtet.

Eine groß angelegte Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht zwei männliche Täter mit laut Polizei „osteuropäischem Erscheinungsbild“. Der eine wurde als 1,90 Meter groß und bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem T-Shirt und blauer Daunenjacke beschrieben. Der zweite soll mit 1,85 Meter etwas kleiner gewesen sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und war mit einer dunklen Daunenjacke und dunkelblauer Wollmütze bekleidet. Diebstahlsschaden konnte noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter unter Tel. (08161) 5305-0.

