2500 Mahlzeiten für die Ukraine: Freisinger Land kocht für die Ukraine

Dosen sind bereits am Bestimmungsort angekommen

Von Andreas Beschorner schließen

Es ist eine riesige Hilfsaktion, die Freisinger Land mit Hilfe vieler Unterstützer gestemmt hat: 2500 Mahlzeiten für die Ukraine wurden frisch zubereitet.

Landkreis – Im März hat Freisinger Land e.V. mit einer außergewöhnlichen Spontanaktion auf den Krieg in der Ukraine reagiert: Kurzerhand hat man rund eine halbe Tonne Lebensmittel eingekocht und 1200 Gläser mit haltbaren Lebensmitteln per Lkw an die ukrainische Grenze gebracht. Einige Monate später sind nun die Frauen und Männer von Freisinger Land wieder in Aktion getreten, haben abermals in einer Gemeinschaftsaktion Verpflegung für die Ukraine bereitgestellt und in das vom Krieg gebeutelte Land gebracht.

Nach dem FT-Artikel vom März hätten das Freisinger Land viele Hilfsangebote von Lesern erhalten, angeboten worden seien neben Sach- und Lebensmittelspenden vor allem finanzielle Spenden. Die Folge: Freisinger Land startete einen Aufruf an seine Mitglieder und an die Personen, die sich angeboten hatten für eine zweite Hilfsaktion an die Ukraine. Gefragt waren neben Schweinefleisch des Freisinger Land-Landwirtes Stephan Mirlach auch rund 400 Kilogramm Kartoffeln, 200 Kilogramm Zwiebeln und jeweils über 100 Kilo Karotten oder Sellerie. Eine großzügige Karottenspende leistete der Gemüsebau Kronauer aus Goldach, aber auch Privatpersonen brachten Kartoffeln, Karotten oder Zwiebeln nach Kirchdorf zu Schuhbauers Oberwirt, bei dem die Kochaktion wieder stattfinden konnte.

+ 2500 Dosen mit schmackhaftem Essen wurden schließlich in die Ukraine gefahren. © Beschorner

Ziel der zweiten Kochaktion sollte es laut Freisinger Land-Vorsitzendem Benedikt Schuhbauer sein, etwa die doppelte Menge an vollwertigen Mahlzeiten zu erzeugen als bei der ersten Hilfsaktion. Wichtig: Über die eingegangenen Spenden konnten Dosen angeschafft werden, nachdem beim ersten Mal die Gerichte noch in Gläser abgefüllt wurden. Der Vorteil: In Dosen bleiben die Mahlzeiten wesentlich länger haltbar, benötigen keinerlei Kühlung und sind auch viel einfacher und vor allem bruchsicherer zu transportieren.

Es wurde geschält und geschnippelt

Ende Mai 2022 wurde dann über mehrere Tage hinweg von vielen fleißigen Händen von jung bis alt geschält, geschnippelt und zusammen mit Benedikt Schuhbauer gekocht. Die Dosen wurden im Anschluss befüllt und bei der Metzgerei Krammer in Pfaffenhofen, dessen Dosenverschließmaschine man nutzen durfte, verschlossen. In einer zwei Tage dauernden Aktion mussten alle Dosen noch etikettiert werden, wofür Freisinger Land e.V. Etiketten mit dem Gericht und der Haltbarkeit produzierte – selbstverständlich auf Ukrainisch.

2500 Dosen mit unterschiedlichen Gerichten aus überwiegend regionalen Freisinger Land-Produkten von Sauce Bolognese, Chili con Carne, Kartoffel- und Linsensuppe bis hin zum Schweinegulasch mit Kartoffeln konnten dann erneut an den Verein „Helferschwein“ übergeben werden, der sich wieder bereit erklärt hatte, die Paletten mit einem 40-Tonner-Lkw in die Ukraine mitzunehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am 12. September machte sich der Lastwagen auf den Weg, am 22. September erreichte Freisinger Land e.V. die Nachricht, dass neben Krankenbetten, Wasser und anderen Hilfsgütern auch die Freisinger Land-Dosen wohlbehalten in der Ukraine angekommen sind – Finale einer großartigen Hilfsaktion.