Eine halbe Tonne Essen in Gläsern für die Ukraine: Freisinger kochen in Nacht- und Nebelaktion

Von: Andreas Beschorner

Spontane Aktion: Freisinger Land hat bis Mittwochfrüh spontan 1200 Gläser Essen gekocht. © privat

Freisinger Land übergibt 1200 Portionen Selbstgekochtes an den Verein Helferschwein. Das Essen entstand in einer Nacht- und Nebelaktion - nicht zum letzten Mal.

Landkreis – Mit einer ganz außergewöhnlichen Spontanaktion hat Freisinger Land e.V. auf den Krieg in der Ukraine reagiert: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat man kurzerhand rund eine halbe Tonne Lebensmittel eingekocht. Über „Helferschwein“ wurden die 1200 Gläser mit haltbaren Lebensmitteln am Mittwoch per Lkw an die ukrainische Grenze gebracht.

Freisinger Land-Vorsitzender Benedikt Schuhbauer erzählt, wie es zu dieser Hilfsaktion gekommen ist. Er habe den Aufruf von Sänger, Kabarettist und Münchner SPD-Stadtrat Roland Hefter gelesen, beim Verein „Helferschwein“ in Moosinning Spenden für die Not leidende Bevölkerung in der Ukraine abzugeben. Schuhbauer hat nicht lange gefackelt, hat gegen 16.30 Uhr Helfer und Freunde von Freisinger Land angerufen und sie gefragt, ob sie bereit wären, auf die Schnelle mit Lebensmitteln zu helfen.

Initiator ist Freisinger-Land-Chef Benedikt Schuhbauer. © privat

„Um 18 Uhr ging’s los“, schildert Schuhbauer den Start des Großeinsatzes: 100 Kilogramm Kartoffeln hat man da beispielsweise geschält, das Einkochen startete eine halbe Stunde später, die ersten Gläser wurden gegen 19.30 Uhr gefüllt, bis um halbzwei in der Früh dauerte der „Einsatz“ der Helfer. Im Morgengrauen gegen sechs Uhr wurden die 1200 Gläser dann nach Moosinning gebracht, von wo aus sie den langen Weg Richtung Ukraine angetreten haben. Bolognese hat man gekocht, Chili con carne, aber auch Kartoffelsuppe und Bohneneintopf. Alles, was man dazu benötigte, habe er bei sich im Oberwirt zu Kirchdorf auf Lager und vorrätig gehabt, berichtet Schuhbauer - Einweckgläser inklusive.

Mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper wurden die Hilfsgüter auch aus Freising dann an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht, wo sie von einer ukrainischen Hilfsorganisation in Empfang genommen wurden. Ziel der Hilfsgüter ist Kiew. Das soll helfen, so Schuhbauer, um all denen, die in der Ukraine „heldenhaft“ gegen die russischen Invasoren kämpfen. „Jede Kleinigkeit ist wichtig und kommt an“, betont der Gastronom und versichert, er und seine Freunde vom Freisinger Land werden weitermachen.

Weitere Helfer sind willkommen

Es soll keine einmalige Aktion gewesen sein, kündigt Schuhbauer an. Erst recht, wenn die ersten Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Landkreis Freising ankommen, will man wieder in Aktion treten und den Menschen beistehen. Wer will, kann Freisinger Land in seinem wohltätigen Tun unterstützen, sagt Schuhbauer, kann Lebensmittel vorbeibringen oder sich auf andere Art und Weise einbringen. Einfach eine Mail an Freisinger Land e.V. schreiben: info@freisinger-land.de.