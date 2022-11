Freisinger Lastenradsystem: So lässt man den Vandalen die Luft aus dem Reifen

Von: Andreas Beschorner

Ganz elegant kurvte auch Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger bei der Präsentation mit dem Lastenrad über den Hof der Grundschule St. Korbinian. © Lehmann

Das Freisinger Modellprojekt Lastenrad wurde bisher gut genutzt. Leider auch von Vandalen. Denen lässt man jetzt die Luft aus dem Reifen.

Freising - Eigentlich ist es bisher ein Erfolg: das im August 2022 eröffnete städtische Lastenradmietsystem, das im Rahmen des Modellprojekts „Lastenrad mieten. Kommunen entlasten“ vom Freistaat Bayern gefördert wird. Doch es gab Probleme mit Vandalismus (wir haben berichtet). Jetzt will man gegensteuern.as Lastenradmietsystem soll ein niedrigschwelliges Angebot für Bürger als Alternative zum eigenen Pkw bieten. Entsprechend sollte auch eine leicht zu bedienende App entwickelt werden, die von den sieben Modellkommunen – darunter eben auch Freising – genutzt wird. Außerdem sollte die Attraktivität dadurch erhöht werden, dass die Ausleihe der Lastenräder für die erste halbe Stunde kostenlos ist.

Jugendliche veranstalten Gaudirennen

Die Bilanz nach den ersten Monaten: Das Lastenradmietsystem sei überwiegend positiv aufgenommen worden, hieß es nun im Planungsausschuss der Stadt. Im August seien die 16 Lastenräder insgesamt 425 Mal gebucht worden, im September 435 Mal. Die attraktivsten Standorte seien am Steincenter, beim Parkhaus Am Wörth sowie am Rindermarkt.

Von Seiten der Bevölkerung seien vor allem die leichte Bedienung des Rads, der Spaßfaktor sowie die gute Verfügbarkeit gelobt worden. Kritik kam zur Nutzung der LastenradBayernApp. Vor allem sei der Stadtverwaltung häufiger berichtet worden, dass die Lastenräder besonders von Jugendlichen am Steincenter ausgeliehen worden seien, die mit den Lastenrädern zum Teil Rennen gegeneinander fuhren. Dabei seien die Räder auch beschädigt worden.

Missbrauch wird jetzt ein Riegel vorgeschoben. Hilft es?

Die Auswertung der Ausleihdaten habe eine hohe Nutzung der Lastenräder am Steincenter für eine Dauer von knapp unter 30 Minuten bestätigt, weswegen kein Entgelt fällig wurde. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen will man diesem Missbrauch nun einen Riegel vorschieben.

Folgende Maßnahmen wurden den Stadträten vorgeschlagen:

1. Ausweisprüfung: Nach Erfahrung der Firma Sigo, die das Lastenradmietsystem der Stadt Freising betreibt, sei vor allem eine Prüfung des Ausweises in der App eine Hemmschwelle für missbräuchliche Nutzung und verringert die Wahrscheinlichkeit von Diebstahl und Beschädigung der Räder. Die Stadt Frreising sollte also darauf hinwirken, dass in der Lastenrad-BayernApp eine Ausweisprüfung integriert wird.

2. Anpassung des Nutzungsentgelts: Momentan ist die erste halbe Stunde kostenlos, was die Nutzung von „Spaßfahrten“ begünstigt. Vorgeschlagen wurde, den Preis auf 1,50 Euro die gesamte erste Stunde festzulegen. Jede weitere angefangene halbe Stunde soll weiterhin wie bisher 1,50 Euro kosten.

3. Weiterführende Maßnahmen: Sollten die beiden genannten Maßnahmen keine Wirkung zeigen und es weiterhin zu Vandalismus an der Station am Steincenter kommen, wird in Erwägung gezogen, die Station am Steincenter zu verlegen. Der Planungsausschuss stimmte den Vorschlägen der Verwaltung zu.

