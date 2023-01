Der Lawrence von Arabien aus Freising: Oskar von Niedermayer wollte 1915 Aufstand im Orient anzetteln

Ein deutscher Abenteurer wie aus einem Karl-May-Roman: Oskar von Niedermayer (M.), der 1885 in Freising geboren wurde, wollte im Auftrag des Deutschen Reichs Unruhen in Afghanistan stiften. Das Foto entstand um 1915 in Kabul. Die anderen Personen auf dem Bild sind unbekannt. © Bibliotheca afghanica

Bestechung, Sabotage, Mord: Der zwielichtige Oskar von Niedermayer aus Freising wollte 1915 mit allen Mitteln einen Aufstand im Orient anzetteln.

Freising – Auf den ersten Blick klingt es tatsächlich wie eine Geschichte aus dem Orient-Zyklus von Karl May: Ein gewisser Oskar von Niedermayer machte sich 1914 auf den Weg, um mit speziell gedruckten Banknoten einen Aufstand im Orient anzuzetteln. Was die wenigsten Leser allerdings wissen dürften: Niedermayer, der sogenannte deutsche Lawrence von Arabien, wurde 1885 in Freising geboren.

Ob es tatsächlich stimmt, dass Niedermayer dem „echten“ Lawrence von Arabien, Thomas Edward Lawrence (1888-1935) wirklich begegnet ist, wurde zwar von dem Freisinger stets behauptet, ist aber im Nachgang nicht belegbar – wie auch einige andere seiner persönlichen Rückblenden. Was allerdings gut durch eine Recherche abzubilden ist: Die Missionen von Niedermayer und Lawrence waren durchaus ähnlich gelagert, wobei der Brite wohlgemerkt später als der Bayer aktiv wurde.

Freisinger drängt Emir zu Heiligem Krieg

Doch um was ging es ihnen überhaupt? Durch einen Vertrag von 1907 war Persien in eine russische, britische und neutrale Zone aufgeteilt worden – auch um Deutsche fernzuhalten. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs kamen Truppen von Russland und Großbritannien in ihre Zonen, während das Osmanische Reich mit Hilfe der Deutschen die neutrale Zone besetzen wollte. Gleichzeitig wollte das Deutsche Reich Aufstände im östlichen Persien forcieren, um damit die Position der Briten deutlich zu schwächen.

Zu allem bereit: Um zum Emir gelassen zu werden, schreckte Oskar von Niedermayer selbst vor einem Hungerstreik nicht zurück. © Bibliotheca afghanica

1915 schien dazu vor allem ein Freisinger dafür am besten geeignet zu sein, auch weil er sich wohl schon früh für die Kulturen und die Sprachen des Orients interessiert hatte. Was später als Niedermayer-Hentig-Expedition in die Geschichtsbücher einging, stand aber unter einem schlechten Stern, denn in Kabul standen die losgeschickten Männer erst mal unter Hausarrest, bevor sie, durch einen Hungerstreik ausgelöst, dem Emir von Afghanistan dann doch endlich vorgestellt wurden. Ihr Ziel: den Emir zu einem Heiligen Krieg drängen. Das Angebot seitens der Deutschen: viel Geld und noch mehr Waffen

Banknoten werden nach ihm benannt

Bezüglich des versprochenen Geldes kam es zu einem aberwitzigen Kuriosum, denn das Deutsche Reich brachte dort deutsche Geldnoten in Umlauf mit zusätzlich persischem Aufdruck. So erhielten beispielsweise die 20-Mark-Scheine den Aufdruck „5 Toman“. Diese Geldnoten, von denen die meisten vernichtet worden und deshalb heutzutage bei Sammlern höchstbegehrt sind, wurden bekannt als „Niedermayer-Banknoten“. Doch trotz aller Bemühungen scheiterten die Pläne von Niedermayer und seinen Weggefährten, denn die dortigen Kräfte ließen sich nicht auf die deutsche Seite ziehen, und der angezettelte Aufstand scheiterte schließlich.

Wieder daheim erhälter das Ritterkreuz

1917 wurden die deutschen und osmanischen Besatzer letztendlich von den Russen vertrieben. Niedermayer, der erst 1918 nach Deutschland zurückgerufen wurde, blieb trotz der misslungenen Geheimmission in Persien aber wohl militärisch noch aktiv. Schwer belegbar, aber dennoch im geschichtlichen Raum stehen Sabotage-Aktionen und Mordversuche, die von dem Freisinger durchgeführt worden sein sollen, um weiterhin Briten und Russen in Persien zu schwächen.

Was hingegen ganz klar nachgewiesen ist: Niedermayer wurde bei seiner Rückkehr aufgrund der Verdienste in Afghanistan mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Von da an durfte er sich fortan sogar „Ritter von Niedermayer“ nennen. Diese Adelung habe er aber auch erhalten, und das sei wohl aufgrund der geschichtlichen Betrachtung naheliegend, weil Niedermayer seine Erlebnisse wie einst Karl May recht abenteuerlich geschildert habe – also nicht unbedingt jederzeit der vollen Wahrheit entsprechend.

Niedermayer findet ein unrühmliches Ende

Niedermayer, der während des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Kommandos Verwendung fand, äußerte sich 1944 abfällig über die Politik von Adolf Hitler und wurde daraufhin wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt und verurteilt. Aus einem Gefängnis in Torgau wurde er dann wohl 1945 vom dem dortig zuständigen Wachpersonal wieder entlassen. Allerdings währte die Freiheit nicht lange, denn in Karlsbad wurde der Ritter von sowjetischen Truppen erneut verhaftet.

In einem weiteren Prozess wurde Niedermayer dann wegen angeblicher Spionage zu 20 Jahren verurteilt und in die Strafanstalt Wladimir in der Nähe von Moskau verbracht. Dort verstarb der Freisinger bereits 1948 an Tuberkulose. Was von Niedermayer jedoch bleibt, sind viele ungelöste Rätsel um den deutschen, ja eigentlich bayerischen Lawrence von Arabien – einem Mann voller Widersprüche mit einem deutlichen Hang zur Glorifizierung seiner selbst. (Richard Lorenz)