Freisinger Leistungsschwimmerin Hannah (11) hatte eine knallbunte Idee

Von: Helmut Hobmaier

Hannah hofft, dass es mit dem Trainingslager klappt. Wer einen ihrer Bommel kauft, kann die junge Leistungsschwimmerin dabei unterstützen. © Lehmann

Eine junge Freisinger Schwimmerin hatte eine besondere Idee, um das Trainingslager zu finanzieren: Bunte Bommel.

Freising – Die Leistungsschwimmer des TSV Jahr Freising – die „Orcas“ – haben ein starkes Wettkampfteam, aber das Training ist eine enorme finanzielle Belastung. Dafür gibt es bei den „Orcas“ aber sehr kreative Köpfe – wie etwa die elfjährige Hannah. Die leidenschaftliche Schwimmerin aus Freising hat sich jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um das Trainingslager des Teams zu finanzieren – und dann vielleicht die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften zu gewinnen: bunte Bommel.

Beim Training gibt es Lücken für die „Orcas“

Im vergangenen Jahr haben sich 13 junge Orcas für die Oberbayerischen Meisterschaften qualifiziert und erschwammen viermal Silber und 13 Mal Bronze. Für weitere Erfolge muss man viel trainieren. Am Fleiß mangelt es nicht, aber am Geld. „Die Schwimmabteilung des TSV Jahn hat es gerade nicht leicht“, berichtet Astrid Mokesch-Michalovic, die Mama von Hannah. „Um die Kosten für das Training decken zu können, wurden die Gebühren drastisch erhöht, das Wochenendtraining aber dennoch gestrichen.“

Für die Leistungsschwimmer sei das „ein herber Schlag, wollen sie doch auf Leistungsniveau trainieren und auf Wettkämpfen Erfolge feiern“. In den Osterferien ist nun die Fahrt in ein Trainingslager nach Südfrankreich mit etwa 20 Schwimmern geplant – nicht nur für die starke Brust- und Rückenschwimmerin Hannah wäre das ein Traum.

Die Schwimmabteilung richtete ein eigenes Crowdfunding ein

Um die Zusatzkosten für die Familien etwas abzufedern, wurde von der Schwimmabteilung nun eigens ein Crowdfunding eingerichtet. Und Hannah hat überlegt, wie sie selbst dazu beitragen könnte, um das Crowdfunding noch bekannter zu machen und zu unterstützen. In den Ferien hatte die kreative Schülerin des Dom- Gymnasiums dann die Idee. Hannah bastelte unzählige Wollbommel, die sie zusätzlich mit Perlen verzierte und daraus Schlüsselanhänger und Tiere gestaltete. Dazu wurde noch eine Schachtel mit allen Informationen rund um das Crowdfunding versehen – und fertig war der „Bommelshop“ der jungen Schwimmerin, die seit zwei Jahren in der Wettkampfgruppe trainiert.

Am Eingang des fresch: Hannah’s Bommelshop. © Privat

Die Leitung des fresch zeigte gleich Herz

Doch wo sollte der Karton mit den Bommeln aufgestellt werden? Auch hier hatte Hannah eine Idee. Was passt besser zum Schwimmteam als ihr liebster Ort – das Erlebnisbad fresch. Hannah nahm all ihren Mut zusammen und bat die Leitung des fresch um Unterstützung. Und ihr Engagement wurde belohnt: Das fresch zeigte Herz und stellte gleich einen eigenen Tisch im Eingangsbereich bereit, auf dem die Bommel-Schachtel nicht zu übersehen ist.

Zum Auftakt kamen 25 Euro zusammen

Badegäste können nun vor und nach dem Badespaß darin stöbern und gegen eine Spende einen Anhänger mitnehmen. „Die Idee kam so gut an, dass am ersten Wochenende bereits 25 Euro zusammenkamen“, berichtet Astrid Mokesch-Michalovic. „Hannah ist so motiviert und glücklich, dass sie bereits nachproduziert.“ Die Bommelanhänger sind noch bis zum Ende des Crowdfundings Ende März im fresch erhältlich. Jeder gespendete Euro fließt auf das Fundingkonto des Schwimmteams. HELMUT HOBMAIER

Gut zu wissen

Wer das Wettkampfteam gerne unterstützen möchte, kann das also entweder im fresch oder auf der Seite des Crowdfundings tun: www.toyota-crowd.de/orcas_tl – oder mit dem Förderverein der Schwimmabteilung in Kontakt treten (https://www.tsv-jahnfreising.de) .