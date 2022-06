Freisinger Marien-Apotheke: Mit Peter Floßmann geht eine Ära zu Ende

Apotheker mit Leib und Seele: Peter Floßmann war bei der Kundschaft höchst beliebt, engagierte sich in Freising aber auch gesellschaftspolitisch sehr stark. © Lehmann

Peter Floßmann übergibt seine Marien-Apotheke an die Betreiber der Rathaus-Apotheke und verlässt Freising. Eine Ära geht zu Ende.

Freising – Die Reaktion der Kundschaft auf seine „Pensionierung“ hat den Chef der Marien-Apotheke sehr berührt: „Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen so herzlich von mir verabschieden“, sagt Peter Floßmann (66). Die gute Nachricht: Für die zweitälteste Apotheke der Stadt konnte ein passender Nachfolger gefunden werden. Das FT hat den Apotheker mit Leib und Seele ein letztes Mal an seinem Arbeitsplatz besucht.

Ende Juni übergibt Floßmann die Marien-Apotheke seinen Nachfolgern Catharina und Florian Haustein, die bereits die Rathaus-Apotheke betreiben und die Marien-Apotheke zukünftig als Filialapotheke weiterführen werden – samt den dort beschäftigten Angestellten. „Das ist eine sehr gute Lösung“, betont Floßmann, der zuvor viele Bewerber abgelehnt hatte, weil es einfach nicht „gepasst“ habe. Was er seinen Nachfolgern vor allem wünscht: „Ein baldiges Ende der Bauarbeiten vor der Tür – das ist ja der Wahnsinn“. Die Großbaustelle Innenstadt habe viele Kunden und auch viele Nerven gekostet, wie Floßmann berichtet. „In den letzten drei Jahren ging es auch deshalb ums Überleben.“

Seine Berufung hatte Floßmann schon sehr früh gefunden

Die Zeiten waren noch bessere gewesen, als er die Marien-Apotheke 2002 übernommen hatte, damals von Dr. Jürgen Bindler. Seine Berufung hat der 1956 geborene „waschechte Münchner“ schon sehr früh gefunden, weshalb er auch bereits mit 23 Jahren seine Approbation beantragen konnte. Als dann die Freisinger Marien-Apotheke 1986 eine stellvertretende Leitung suchte, überlegte Floßmann nicht lange. Aus dem Münchner wurde ein Freisinger, der die Stadt auch mit seinem gesellschaftlichem Engagement – dazu später – mitgeprägt hat.

Jetzt steht also ein neuer Lebensabschnitt ins Haus. Und Floßmann hat viel vor: Auf ihn wartet unter anderem eine riesige Vinyl- und Büchersammlung. An die ersten eigenen Schallplatten kann er sich noch bestens erinnern: Der Soundtrack zu „Easy Rider“ und „Atom Heart Mother“ von Pink Floyd. Als Literatur-Freund haben es ihm vor allem russische und deutsche Romane angetan, und Gedichte in allen Facetten. Nicht zuletzt deshalb, weil Floßmann seit 1977 selbst schreibt – und zwar Lyrik. Sein Lieblingsbuch? Hier muss der Apotheker nicht lange überlegen: „Der Tod des Vergil“ von Hermann Broch.

Jetzt erfolgt die Rückkehr nach München

Was Floßmann auch im Unruhestand umtreiben wird: Sein großes gesellschaftliches und politisches Engagement wie bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten und der „PARTEI“. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht für die Domstadt: „Ich und meine Frau gehen wieder zurück nach München“.

An der Ladentheke löst währenddessen eine Dame ein Rezept ein und bekommt ein kleines Geschenk, weil der „Chef“ in Rente geht. Sie seufzt: „Er wird uns sehr fehlen!“

Von Richard Lorenz

