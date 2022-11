Freisinger Martinszug startet wieder durch - als Fest der Familien

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 13. November, 18 Uhr, reitet Sankt Martin (alias Veronika Goldbach) mit Hengst Janik durch die Altstadt . Unser Bild zeigte eine Szene des Martins-Videos, das während des Corona-Lockdowns entstand. Foto: Musikschule © Musikschule

Der große Martinszug durch die Freisinger Innenstadt findet in diesem Jahr wieder als Fest der Begegnung und der Familien statt. Alle Infos:

Freising - Nachdem der traditionsreiche Umzug im letzten Jahr kurzfristig abgesagt werden musste und die Botschaft des Heiligen Martin nur per Video verbreitet werden konnte, wird der große Martinszug durch die Freisinger Innenstadt in diesem Jahr wieder als Fest der Begegnung und der Familien stattfinden: „Am Sonntag, 13. November, geht er als einer der größten in ganz Bayern in der Domstadt über die Bühne. Er wird von der Musikschule Freising in Zusammenarbeit mit der Stadtheimatpflege Freising veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft von OB Tobias Eschenbacher“, meldet Musikschulleiter Odilo Zapf.

Ross und Reiterin sind schon erfahren

Wie schon die Jahre zuvor steht der Martinszug unter dem Zeichen der Ökumene. Begleitet von Liedern und Geschichten über den heiligen Martin sammeln sich ab 17.30 Uhr die Teilnehmer des Zugs am Marienplatz. Um 18 Uhr reitet Sankt Martin (Veronika Goldbach mit Hengst Janik) durch die Altstadt und leitet den bunten Laternenzug auf den Freisinger Domberg, wo Weihbischof Bernhard Haßlberger und Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana den kirchlichen Segen spenden. Zahlreiche Kinder und Eltern werden wieder mit ihren selbst gebastelten Laternen dem Zug folgen.

Das Spiel von der Mantelteilung und das Entzünden des Martini-Feuer wird vor der erleuchteten Domkirche dargestellt. Für Musik sorgen die Stadtkapelle Freising, das Jugendblasorchester der Musikschule, die Freisinger Tanzlmusi und die Lerchenfelder Blasmusik. Die Lieder singen der Kinderchor der Musikschule, verstärkt durch Kinder von St. Georg. Weiterhin wirken die Ministranten des Freisinger Doms und der Pfarrei St. Georg sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Paul-Gerhardt-Schule und des Sonderpädagogischen Förderzentrums mit.

Ohne Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Freising, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Polizei, der Stadtverwaltung, des Städtischen Bauhofes und vielen anderen wäre die Durchführung des Freisinger Sankt Martinszugs ebenfalls nicht möglich. ft

Gut zu wissen:

Lieder und ein Video zum gemeinsamen Singen und Musizieren für daheim, im Kindergarten oder in der Schule, sowie interessante Texte zum Freisinger Sankt Martinszug sind auf der Homepage der Musikschule Freising zu finden: www.musikschule.freising.de.