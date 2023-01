Freisinger MdB Andreas Mehltretter ist sich sicher: „Wir haben einen starken Sozialstaat“

Die Ökonomin und Finanzexpertin Philippa Sigl-Glöckner referierte zur aktuellen Situation und den notwendigen Antworten aus der Politik. © privat

Hohe Inflation: Die Freisinger Kreis-SPD erklärt in einem Vortragsabend die Ursachen und wie die Politik gegensteuert.

Freising – Zum Thema „Inflation und Rezessionsgefahr“ lud der SPD-Kreisverband ins Jagdstüberl des Lindenkellers ein. Die Freisinger Landtagskandidatin Alina Graf begrüßte die Mitglieder und Gäste, führte in das Thema ein und wies darauf hin, dass die Inflation vor allem auch in Anbetracht des fehlenden Ausbaus der erneuerbaren Energien in Bayern ein Thema sei, was nicht nur die Bundesebene betreffe.

Die Ökonomin und Finanzexpertin Philippa Sigl-Glöckner, Direktorin des Dezernat Zukunft, und der Freisinger Bundestagsabgeordnete Andreas Mehltretter referierten zur aktuellen Situation und den notwendigen Antworten aus der Politik.

Etwas andere Inflation

„Diese Inflation ist anders als die Inflation aus den Lehrbüchern, da sie durch einen Kostenschock getrieben ist und nicht durch zu starke Nachfrage“, sagte Sigl-Glöckner: „Dementsprechend sind auch die geeigneten Politikmaßnahmen andere“. Sie stellte der Bundesregierung ein positives Zeugnis zu kurzfristigen Entlastungspaketen aus. Jetzt hoffe sie, dass die mittelfristigen Maßnahmen – der Ausbau der erneuerbaren Energien – noch mehr in Schwung kommen, denn diese brauche man, um sich unabhängig zu machen und die Wirtschaft stabil zu halten.

Mehltretter fokussierte sich auf die Energiepreisbremsen und die Entlastungspakete, an denen er maßgeblich mitgewirkt hat, und führte aus, wie wichtig es in dieser Krise sei, die Arbeitnehmer zu entlasten und die Kaufkraft aufrecht zu erhalten, um die Wirtschaft weiter am Laufen zu halten. Die Preisbremsen bei Gas und Strom senkt die Inflation direkt, weil sie den Anstieg der Energiepreise dämpfen, der vor allem für die Inflation verantwortlich ist.

Die Diskussion

In der Diskussion konnten viele Fragen geklärt werden: Woher kommt das Geld für die Entlastungen und landet es an der richtigen Stelle? Auch die Sorge, dass die Wirtschaft in eine Rezession laufe und Arbeitsplätze verloren gingen, wurde laut. Mehltretter und Sigl-Glöckner konnten die Fragen mit viel Expertise klären und an manchen Stellen Ängste nehmen. „Um dem entgegenzuwirken, machen wir die Entlastungen wie sie sind“, führte Mehltretter aus, „und wir haben einen starken Sozialstaat“. Im Dialog mit den Anwesenden wurde deutlich, dass an vielen Stellen Ansprüche auf Sozialleistungen wie etwa das Wohngeld aber noch besser kommuniziert werden müssten. Im weiteren Gespräch wurden noch viele weitere Punkte abgedeckt – die Rolle der Zinserhöhungen der EZB und die Reaktion auf den „Inflation Reduction Act“ in den USA gehörten dazu. Hier wurde klar, wie komplex die internationalen Verstrickungen in der Finanzpolitik sind und wie wichtig gemeinsame europäische Antworten in dem Fall sind.

Sigl-Glöckner wurde dem Anspruch ihres Thinktanks „Dezernat Zukunft“ gerecht und legte ihre Einschätzung zur Situation sehr anschaulich dar. Sie erklärte auch, warum sie nicht viel von den hohen Zinsen hält: „Hohe Zinsen führen nur zu einem Wirtschaftseinbruch, aber können die hohen Energiepreise, die für die Inflation verantwortlich sind, nicht bekämpfen.“

ft