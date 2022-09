Freisinger Meisterkurs: Das harte Üben hat sich gelohnt

Verdiente Urkunden: (hintere Reihe v. l.) Andrea Bliese (Schulleiterin Camerloher-Gymnasium), Sebastian Brand (Fachschaftsleiter Musik Camerloher-Gymnasium), Johannes Wiedenhofer, Prof. Ulrich Vogel, Carina zu Castell-Rüdenhausen, Franz Scheurer, Johanna Berger, Odilo Zapf (Leiter der Städtischen Musikschule Freising), Magdalena Fischer und Maria Lintl, (mittlere Reihe v. l.) Marcus Hanson, Johannes Eberl, Anna Brennich und Emanuel Brennich sowie (vordere Reihe v. l.) Felix Rahimpour, Charlotte Lasch, Lilli Neidiger, Franziska Schimming und Valentina Wöhrl. © Spanrad

Der Freisinger Meisterkurs zeigt: Die Domstadt verfügt über hochtalentierte junge Musikerinnen und Musiker.

Freising – Über welch hoch talentierten musikalischen Nachwuchs Freising verfügt, zeigte sich beim Abschlusskonzert des 9. Freisinger Meisterkurse. Am Sonntagnachmittag präsentierten die Jugendlichen in der Camerloher-Aula ihr außergewöhnliches Können am Klavier, an der Geige oder im Gesang.

Wer am Freisinger Meisterkurs teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld bei Sebastian Brand (Fachschaftsleiter Musik des Camerloher-Gymnasiums) und bei Odilo Zapf, Leiter der Städtischen Musikschule bewerben. Die beiden treffen dann eine Auswahl. Und dann heißt es für die Talente, in den Sommerferien eifrig üben. „Denn man muss schon sehr gut vorbereitet sein, wenn der Meisterkurs beginnt“, betonte die Camerloher-Schulleiterin Andrea Bliese in ihrer Begrüßung. „Und im Meisterkurs wird noch einer draufgesetzt, um die Stücke zu perfektionieren.“

Am Ende gab es tosenden Applaus

Jeder konnte in den fünf Tagen mit dabei sein, um zu sehen, wie Prof. Ulrich Vogel (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar) und Franz Scheuerer (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) die Nachwuchsmusiker unter ihre Fittiche nahmen. „Die Teilnehmer haben sehr fleißig geübt“, lobte Vogel. „Manchmal haben Franz Scheurer und ich sie vielleicht auch ein wenig gequält, um die Präsentationen zu optimieren.“

Das harte Üben hat sich auf alle Fälle gelohnt. Davon konnten sich die Zuhörer beim Abschlusskonzert selber überzeugen. Die Jugendlichen präsentierten Stücke von Haydn über Mendelssohn-Bartholdy und Chopin bis Robert Schumann. Der Lohn für die Mühen: Am Ende erhielten alle Virtuosinnen und Virtuosen einen kräftigen Applaus, die begehrte Teilnehmerurkunde und traditionell zur Volksfest- und Oktoberfestzeit eine große Breze.

Es ist ein Test für eine Musikerlaufbahn

Der Freisinger Meisterkurs ist etwas Besonderes. Er wendet sich an Jugendliche unter 18 Jahren, die unter der Anleitung von Vogel und Scheuerer testen können, ob für sie eine Musikerlaufbahn infrage kommt. Die Idee zu diesem besonderen Angebot stammt von Maria Lintl, die sich nach wie vor um Organisatorisches und vor allem auch um die Finanzierung kümmert. Und das nun schon zehn Jahren.

Denn eigentlich wäre heuer die 10. Auflage des Freisinger Meisterkurses zu feiern gewesen. Aufgrund von Corona musste ein Mal der Meisterkurs abgesagt werden. Einig waren sich alle Beteiligten, dass der Meisterkurs auf alle Fälle fortgesetzt werden müsse. Und dann kann man nächstes Jahr die 10. Auflage feiern.

Peter Spanrad

