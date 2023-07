Nach 220 Jahren: Freisinger Mohr kehrt zum Dom zurück - Otto-Statue muss umziehen

Domberg-Bauleiter erklärt historische Pläne

Es sind historische Pläne, die im Hof vor dem Domportal aktuell realisiert werden. Betroffen davon sind die Statuen zweier Gestalten, die Freising prägen.

Freising – Und weiter geht es mit der Neugestaltung des Dombergs: Diözesanmuseum und ehemaliger Marstall sind nach der Sanierung eingeweiht, der Freisinger Bauausschuss hat Grünes Licht für die Sanierung der Fürstbischöflichen Residenz und den Neubau des KDH gegeben, da rollen schon auf dem Domplatz die Bagger an. Denn auch der Hof vor dem Domportal soll eine völlig neue Gestalt bekommen.

Auf FT-Nachfrage hat Christoph Kürzeder, Direktor des Diözesanmuseums und Bauleiter auf dem Mons doctus, die Pläne erläutert. Die eine große Veränderung betrifft die Mitte des Domplatzes: Denn nach 220 Jahren kehrt die Figur des Mohren wieder an ihren Ursprungsplatz zurück. Dort, wo jetzt in der Mitte der noch in Teilen erhaltenen und deshalb zu rekonstruierenden Brunneneinfassung die Statue von Fürstbischof Otto steht, wird die von Franz Ableithner Ende des 17. Jahrhunderts geschaffene Figur des Mohren wieder ihren angestammten Platz finden.

Für Otto gibt es einen „neuen und würdigen Standort“

1803 war sie entfernt, 1867 wiederentdeckt worden, stand dann in der Luitpoldanlage und seit 1901 am Fürstendamm. In den 1990er Jahren wurde sie durch eine Kopie ersetzt, das Original von der Stadt Freising dem Diözesanmuseum als Leihgabe überlassen, die jetzt „als zentrales Element den Domplatz nicht nur aufwerten und ihm seine ehemalige gestalterische Qualität wiedergeben, sondern mit dem plätschernden Wasser eine hohe Aufenthaltsqualität schenken wird“, so Kürzeder.

Die Statue des Fürstbischofs Otto wird in den Hof vor dem Südzugang in den Dom und in den Kreuzgang versetzt. Über diesen Hof führe auch der Weg zur historischen Dombibliothek, die Stelle „in einer hochwertig gestalteten Grünfläche“ sei also „ein neuer und würdiger Standort“ für den gelehrten Bischof, den größten Geschichtsschreiber des Mittelalters.

Bauleiter des Dombergs weist Gerüchte ins Reich der Fantasie

Der gesamte Platz wird mit einem lokalen Naturstein (Dolomit) gepflastert, der Bodenaufbau darunter wird aus einer Schottertragschicht und Frostschutzschicht bestehen, lediglich in den überfahrbaren Bereichen wird eine Tragschicht aus Dränbeton eingebaut. Eine permanente Bepflanzung sei wegen der vielen Sparten, die dort im Untergrund verlaufen, nicht umsetzbar, so Kürzeder, weshalb man sich künftig für eine saisonale Kübelbepflanzung entschieden habe.

Gerüchte, der gesamte Domplatz werde betoniert, verbannt Kürzeder ins Reich der Fantasie – lediglich im Bereich des Brunnens muss eine Platte als Fundament betoniert werden. Dass man an einem so geschichtsträchtigen Ort in Sachen Bodendenkmäler besonders behutsam vorgehe, verstehe sich von selbst, betont Kürzeder. Die umfangreichen archäologischen Grabungen seien mit sämtlichen Behörden abgestimmt.

Auch die aus der Barockzeit stammende Pferdeschwemme, die man bei den Arbeiten entdeckt hat, wird laut Kürzeder umfangreich nach allen Regeln der Kunst für die Nachwelt dokumentiert und bleibt an Ort und Stelle erhalten. Lediglich „ein paar Zentimeter“ müssten wohl abgetragen werden, sagt Kürzeder, der damit auf heftige Kritik von Freisings Stadtheimatpfleger Matthias Weniger reagiert. Der befürchtet, dass die barocke Schwemme völlig platt gemacht werde, weil man für die Betonplatte 35 Zentimeter des Bodens abtragen müsse.

