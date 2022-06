Freisinger Moos steht im Rampenlicht: Umwelttag lockt mit vielen Aktionen

Der Auftakt-Abend im Rathaus-Sitzungssaal wird begleitet von Hans Well und den „Wellbappn“ Sarah, Tabea und Jonas Well. © Freising

Viele Informationen und gute Unterhaltung gibt es beim Auftakt-Abend zum Freisinger Umwelttag. Hans Well und die Wellbappn sorgen für die Musik.

Freising – Ein großes Thema und starke Musik: Am Mittwoch, 29. Juni, 19 Uhr, lädt die Stadt Freising alle Interessierten zum Auftaktabend des diesjährigen Umwelttags in den Großen Rathaussaal ein. Wie die Stadt meldet, steht das Freisinger Moos im Mittelpunkt – nicht nur bei der Eröffnungsveranstaltung, sondern auch am Aktionstag, Samstag, 2. Juli, 9 bis 14 Uhr, Untere Altstadt) und bei Exkursionen am Wochenende 2./3. Juli.

Das Programm

Nach der Begrüßung durch OB Tobias Eschenbacher legen Hans Well und die Wellbappn mit ihren ersten Musikbeiträgen los, ehe Diplom-Biologe Ulrich Mäck seinen praxisbasierten Fachvortrag zum Thema Moorrenaturierung hält. Umweltreferent Manfred Drobny moderiert den Abend und die anschließende Diskussion.

Dr. Ulrich Mäck ist unter anderem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos, Projektleiter für Moorprojekte und Fachmann für ornithologische Fragen. Vor allem aber zeichnet ihn viel Erfahrung in der Moor-Renaturierung aus, wie die städtische Pressesprecherin Christl Steinhart betont: „Im schwäbischen Donaumoos organisiert er mit seinem Team bereits seit 30 Jahren eine Renaturierung, die Vorbild für das Freisinger Moos sein kann.“

Fragen und Diskussion

Ulrich Mäck wird seine Arbeit für den Erhalt und die gezielte Weiterentwicklung des Schwäbischen Donaumooses, einem einzigartigen Lebensraum, erläutern und dabei über seine Erfahrungen, die Diskussionen und die Erfolge bei der Vitalisierung berichten. Nach dem Vortrag stehen der Referent und Stadtrat Manfred Drobny für Fragen und Diskussionen rund um den für das Klima und die Umwelt notwendigen Handlungsbedarf zum Erhalt von Mooren zur Verfügung.

Der weitere Abend wird ebenfalls von Hans Well und den „Wellbappn“ Sarah, Tabea und Jonas Well musikalisch begleitet. „Die Wells sind in Freising durch ihre zahlreichen Auftritte schon fast zu Hause“, meint Steinhart augenzwinkernd. Unter anderem haben sie bereits bei der Auftaktveranstaltung zum Umwelttag 2019 für Stimmung im Großen Rathaussaal der Stadt Freising gesorgt. ft

Gut zu wissen

Aufgrund der bestehenden Corona-Situation wird das Tragen einer Maske (medizinische oder FFP-2-Maske) empfohlen. Das Tragen der Maske ist freiwillig, stellt aber doch einen hohen Schutz vor einer möglichen Ansteckung dar.

Wer seine Maske zu Hause vergessen hat, kann am Eingang zum Rathaus oder am Eingang zum Großen Rathaussaal eine Maske erhalten.

Der Einlass in den Großen Rathaussaal ist auf maximal 80 Personen beschränkt.

Detaillierte Programmflyer gibt es online auf den Seiten der Stadt Freising: www.freising.de (Reiter: Umwelttage auf der Startseite), an vielen Orten der Innenstadt und natürlich beim großen Eröffnungsabend am Mittwoch, 29. Juni.

