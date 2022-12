Eine Sternstunde der Freisinger Musikschule, die viel zum Klingen brachte

Von: Wolfgang Schnetz

Sie alle brachten St. Peter und Paul zum Klingen: die Mitwirkenden der „Staaden Stund“ in der Neustifter Kirche. Der Abend stand nicht nur unter einem besonderen musikalischen, sondern auch einem karitativen Stern: 985 Euro wurden insgesamt für die BR-Sternstunden gespendet. © Lehmann

Sie war bewegend und berührend: die musiklische bayerische Weihnachtslesung der Städtischen Musikschule Freising in St. Peter und Paul Neustift.

Freising – Sie war bewegend, berührend-glanzvoll: die „Staade Stund“, die musikalische bayerische Weihnachtslesung der Städtischen Musikschule Freising im Rokoko-Juwel St. Peter und Paul. Sie war genau das, was Stephanie Warsberg (Pfarrgemeinderätin St. Peter und Paul) in ihrer Begrüßung eindrucksvoll beschrieb: „Musik, die aus der Seele kommt, in Klang gegossene Gebete“´.Was Manuela Schwarz, die die Gesamtleitung des Abends hatte, in der voll besetzten Neustifter Kirche präsentierte, war geprägt von hoher Qualität, die alle Mitwirkenden zeigten. Die Auswahl der einzelnen Stücke war von den Lehrkräften für die jeweiligen Ensembles mit großer Sorgfalt und Präzision ausgewählt worden. Vor allem aber waren es allesamt Werke, die in ihren Interpretationen starke Emotionen und Bilder auslösten.

Die Mitwirkenden

Da war das feingliedrige Menuett von Zithern und Harfe einfühlsam und mit großer Präzision intoniert. Da waren Hackbrett, Gitarre und Akkordeon, die beispielsweise mit Mazurka, Wiegenlied oder bayerisch-traditionellem virtuos zum Klingen gebracht wurden. Und da war die Intrada „Iatz kimmt die heilige Weihnachtszeit“, die von den Bläsern auf der Orgelempore kraftvoll und doch mit angemessener Zartheit als filigraner Hymnus die Zuhörerschaft begrüßte. Die Solistinnen und Solisten, die mit ihren verschiedenen Instrumenten nach vorne traten, zeigten deutlich, welch hohen Ansprüchen sie gewachsen sind. Aber auch die Ensembleleistungen gaben ein vielschichtiges Bild davon ab, welch hohe Maßstäbe in der Städtischen Musikschule Freising an die Ausbildung gesetzt und erfüllt werden.

Die Lesung

Nicht zuletzt Kreisheimatpfleger Bernd Feiler rundete den Abend mit seinen Geschichten ab. Da hörte man vom US-Weihnachtsmann, der 1952 per Heli in Freising einschwebte und die Kinder beschenkte. Man erfuhr von den Neustifter Patres, die nach dem Klosterbrand Mitte des 18. Jahrhunderts auf wundersame Weise unter dem Brandschutt das Gemälde der Geburt Christi wiederfanden. Und es berührte die Geschichte von Kinderbuchautorin Marina Thudichum (sie lebte einst in Haag), die als Kind den Weihnachtsstern in einer Sternschnuppe vermutete.

Musik und Text: Beides war weit weg von Schwulst, Kitsch, von Alltäglichem. Beides war vielmehr geprägt von Tiefe, Ernsthaftigkeit, von professionellem Können.

Und als „Maria durch den Dornwald ging“ – von Bernadette und Manuela Schwarz sowie Maria Reischl gesungen – im Kirchenschiff als zart-vielstimmiger Choral erklang, so konnte man ein bisserl an ein Weihnachtswunder glauben, das die Akustik der Rokoko-Kirche vollbracht hatte.

Dann wurde man nach dem berührenden Andachtsjodler der Bläser, der in der abgedunkelten Kirche ertönte, die nur noch vom flackernden Kerzenschein erleuchtet worden war, und nach langem Applaus in die Nacht entlassen. Die „Staade Stund“ der Musikschule – sie hat viel zum Klingen gebracht.

Gesamtleitung: Manuela Schwarz

Sprecher: Bernd Feiler

Gitarrenensemble (Leitung: Johannes Althaus): Simon Tuschak, Anna-Lena Boxleitner, Livia Kromer, Titus Noichl, Aarushi Sareen, Leonard Schiepel, Hannes Althaus

Hackbrettensemble (Leitung: Manuela Schwarz): Laura Huber, Maria Reischl, Manuela Schwarz, Hackbrett Bernadette Schwarz, Harfe

Bläserquartett (Leitung: Jürgen Wüst): Jakob Schwarz, Jürgen Wüst (Trompete), Cornelius Pellmaier (Tenorhorn), Andreas Schwarz (Horn)

Zitherensemble (Leitung: Gertrud Wittkowsky): Jakob Eschner, Emilia Melzer, Gertrud Wittkowsky (Zither), Miriam Dönges (Harfe)

Akkordeon (Leitung: Helmut Schranner): Nikolaus Warsberg, Silas Zettl; Quirin Senger.