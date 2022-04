Freisinger Musikschule feierte 50. Geburtstag: Ein Festakt mit Glanz und Gloria

Von: Andreas Beschorner

Die Stadtkapelle Freising (v. l.) mit dem stellvertretenden Musikschulleiter Jürgen Wüst, Kulturreferentin Susanne Günther, Gründungs-Musikschulleiter Josef Goerge, Staatsminister Florian Herrmann, Festredner Gerd Uecker, VBSM-Präsident Martin Bayerstorfer, Ex-Musikschulleiter Martin Keeser, dem jetzige Musikschulleiter Odilo Zapf und Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. © Lehmann

Einen glanzvollen Festakt erlebten die Gäste beim 50. Geburtstag der Freisinger Musikschule. Einer Schule, die nur Freude stiftet.

Freising – Zwischen Beethoven und Amy Winehouse, zwischen Polka und Musical, dazu eine schöne Torte und viel lobende Worte: Der Festakt zum 50. Geburtstag der Städtischen Sing- und Musikschule Freising war so, wie die Musikschule selbst: bunt, voller Leben, vielfältig.

So hatte Musikschulleiter Odilo Zapf die Institution beschrieben, die von den „honorigen Rednern“ in den höchsten Tönen gelobt wurde. Zunächst einmal waren am Samstagabend in der Luitpoldhalle alle froh, dass man den Geburtstag dieser „unverzichtbaren Einrichtung“ der Stadt, wie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher die Musikschule nannte, in Präsenz feiern konnte.

Ein bunter Reigen: Musik, Darbietungen und Reden

Und dann ging er los, der abwechslungsreiche Reigen aus Grußworten und Reden, aus Musikstücken und Darbietungen verschiedenster Couleur. Damit bestätigte man an diesem Abend genau die Aussage, die Eschenbacher bei seiner Begrüßung getätigt hatte: „Ihr fordert Leistung, ihr fördert Leistung, vor allem aber stiftet ihr Freude.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadtkapelle Freising, eines jener überregional bekannten Aushängeschilder der Musikschule und der Stadt, schon schmackig den Abend eröffnet und die extra für diesen Anlass einstudierte Polka „Ein halbes Jahrhundert“ von Very Rickenbacher intoniert. Zum ersten Mal „Bravo!“-Rufe in der Halle.

Ziemlich cool: Das Percussionensemble begeisterte mit Giovanni Sollimas „Millenium Bug“ – und erntete dafür „Bravo!“-Rufe. © Lehmann

Und in diesem Stil ging es weiter: Das Kinderorchester ensemble stringendo spielte Joseph Haydns „Kindersymphonie“, danach blickte Kulturreferentin Susanne Günther auf das Gründungsjahr der Musikschule zurück, als in München die Olympische Spiele stattfanden, ABBA gegründet wurde, Willy Brandt Bundeskanzler war und Heinrich Böll den Literaturpreis erhielt. Und weil ein Geburtstag ohne Torte kein Geburtstag wäre, gab’s von Günther eine leckere Torte für Odilo Zapf.

Bayerstorfer: Die Musiklehrer haben Feuer!

Nach besinnlichen und leisen Klängen eines Gitarrenduos ergriff der Präsident des Verbands der Bayerischen Sing- und Musikschulen, Erdings Landrat Martin Bayerstorfer, das Wort: Dass Stadt und Freistaat die Musikschule finanziell unterstützten, das sei wahrlich „keine Selbstverständlichkeit“, betonte Bayerstorfer. Und eines wusste er ganz genau: Die Lehrkräfte der Freisinger Musikschule hätten Feuer in sich, ein Feuer, „das sie auch bei den jungen Menschen entfachen“. Und noch ein Redner betonte, dass einem die Förderung der Musikschulen „lieb und auch teuer“ sei: Staatsminister Florian Herrmann. Der begann sein Grußwort mit seiner „Lebensbeichte“, nämlich dass er die Musikschule Freising nicht besucht habe – jene Musikschule, die „ein segensreicher Ort und eine Perle“ sei, um die die Stadt beneidet werde. Und weil Bayern ein Kulturstaat und Freising eine Kulturstadt sei, würden beide politischen Ebenen die Musikschulen finanziell unterstützen. Schließlich sei „Musik notwendig, weil sie Not wendet“, wie Herrmann August Everding zitierte.

Schwungvoll: Die Musical-Crew zeigte eine Szene aus Martin Keesers „Knecht Warze“. © Lehmann

Da hatte ein cooles Percussion-Quartett ganz in Schwarz schon Giovanni Sollimas „Millenium Bug“ gespielt und „Bravo!“-Rufe geerntet. Vor der Festansprache war noch die Musical-Crew auf der Bühne zu sehen, um eine Szene aus Martin Keesers „Knecht Warze“ zu geben. Und mit Solist Manfred Bockschweiger, einem ehemaligen Schüler der Musikschule, begeisterte das Freisinger Symphonieorchester, ein anderes Aushängeschild, mit Guiseppe Torellis Trompetenkonzert in D-Dur. Und wieder: „Bravo!“-Rufe.

Prof. Uecker: Künstlerische Bildung als Gegengewicht zu nationalistischen Tendenzen

Vor Beethovens Klavierkonzert mit Solist Micael Celius war es dann an Professor Gerd Uecker, die Festansprache zu halten: „Keine Torte, sondern nur Worte“ habe er mitgebracht zu dieser Feier für eine Institution, „die das kulturelle Profil der Stadt dauerhaft geschärft“ habe. Musikalische und künstlerische Bildung – in Ueckers Augen, ein wichtiges Gegengewicht zu der technisch-rationalen Weltsicht, zu der virtuellen und digitalen Welt, und auch zu nationalistischen Tendenzen in unserer Zeit. Auch deshalb sei der 50. Geburtstag „Anlass zur Freude und Anlass, stolz zu sein auf eine besondere kulturelle Leistung“, so der ehemalige Direktor der Staatsoper München und frühere Intendant der Semper-Oper in Dresden.

Und dann kam noch die Lehrerband: Amy Winehouse und ihr „Back to Black“, dazu „Ain’t no mountain high enough“ von Nickolas Ashford und Valerie Simpson bildeten den würdigen Abschluss der Feierlichkeiten. Und wieder – genau: „Bravo!“-Rufe.

