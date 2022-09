Freisinger Nachbarn im heftigen Clinch: Viele Kratzer und ein dickes Ende

Von: Wolfgang Schnetz

Einer der beiden Streithähne zog sich beim Streit in einem Freisinger Mehrfamilienhaus Kratzer zu und bestand auf einer Anzeige © Panthermedia

Ein Nachbarschaftsstreit endete am Samstag kurz nach 23 Uhr in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der es auch einige Blessuren gab.

Freising - Wie die Polizei meldet, waren an der General-von Stein-Straße zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Streit geraten. Der Grund: Einer der beiden hatte an der Eingangstür geraucht, und der Rauch war ins Treppenhaus gezogen. „Darüber echauffierte sich ein anderer Bewohner“, hieß es im Pressebericht der PI Freising: „Nach zunächst nur verbaler Konfrontation endete das Ganze letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Einer der beiden Streithähne zog sich dabei mehrere Kratzer zu und bestand auf einer Anzeige.“

Das dicke Ende

Das „dicke Ende“ kam dann bei der Vernehmung des Geschädigten: In dessen Wohnung fanden die Beamten etwa acht Gramm Marihuana und stellten es sicher, sodass auch er jetzt mit einer Anzeige rechnen muss.

