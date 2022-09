Freisinger „Nachbarschaftshilfe“ mit ganz viel Herzblut: „wellome“ wird zehn Jahre alt

Allen Grund zum Feiern hatten: (hinten v. l.) Sabine Bock (Zentrum der Familie), Bürgermeisterin Eva Bönig, KBW-Geschäftsführerin Marina Freudenstein, Sina Scheiblhofer (Landeskoordinatorin wellcome Bayern), Stadträtin Charlotte Reitsam, Angie Probst (wellcome-Koordinatorin), Cornelia Praus (wellcome-Engel), KBW-Vorsitzender Ernst Fischer und Susanne Schimpf (wellcome-Koordinatorin), Vorne: Mama Katharina mit Emilia und Basti. © Lehmann

Die Verantwortlichen blickten jetzt zurück auf zehn Jahre „wellcome“-Projekt für junge Eltern: eine moderne Nachbarschaftshilfe mit großem Einsatz.

Freising – Das Baby ist da, die Freude ist riesig – und nichts geht mehr. Dieses Problem kennen vor allem Mütter, die eben nicht schnell eine Oma oder Tante zur Hand haben, um kurz einmal durchschnaufen zu können. Hilfe gibt es allerdings von „wellcome“, einem Angebot des Kreisbildungswerks (KBW), das bei Bedarf ehrenamtliche wellcome-Engel in die Familien schickt. Bereits zehn Jahre lang gibt es nun schon diese Retter in der Not: Am vergangenen Freitag knallten deshalb im Zentrum der Familie die Sektkorken im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit.

Obwohl es „wellcome“ schon zehn Jahre lang gibt, wissen viele Freisinger gar nicht, um was sich hier die ehrenamtlichen Kräfte kümmern, wie der KBW-Vorsitzende Ernst Fischer einführend betonte. „Ist das nur für neu Zugezogene – oder für Flüchtlinge?“ würden ihn viele fragen. Seine Antwort: „wellcome geht viel, viel tiefer – es ist ein Willkommen heißen von allen neuen Erdenmenschen!“

Innovativ und vorausblickend

Und weil das eben gerade zu Anfang oftmals nicht leicht ist für Mütter und junge Familien gibt es auch in Freising „wellcome“. Stolz ist Fischer vor allem darauf, dass die KBW-Geschäftsführerin Marina Freudenstein, wie auch die pädagogische Leiterin des Zentrums der Familie, Sabine Bock, schon vor zehn Jahren gesagt haben: „Das brauchen wir hier auch.“ Für Fischer sei das ein Beweis, wie innovativ und vorausblickend das KBW Freising immer war und weiterhin ist.

„Das soziale Gewissen Freisings“

„Für meine kurze Rede bin ich in meine eigene Vergangenheit zurückgegangen“, so Bürgermeisterin Eva Bönig, die für Fischer vor allem eines ist: „das soziale Gewissen Freisings.“ Bönig, selbst Mutter von zwei Kindern, sei damals allerdings in einer „komfortablen Lage“ gewesen, da sie ihre Kinder bei der Oma abgeben konnte. Dennoch kenne Bönig freilich auch andere Fälle, bei denen Unterstützungen durch Familie und Freunde gänzlich fehlten. „Da hab ich auch Mütter getroffen, die unfrisiert und fern der Heimat ihre Kinder zum Kindergarten gebracht haben – weil sie eben niemanden hatten“, so Bönig rückblickend. Deshalb sei „wellcome“ ein gänzlich wundervolles Projekt, das sie allen Eltern, aber auch allen Kindern von Herzen wünsche.

Wie das soziale Projekt überhaupt entstanden ist, darüber berichtete die Landeskoordinatorin von wellcome-Bayern, Sina Scheiblhofer. Vor 20 Jahren hat Rose Volz-Schmidt nach der Geburt der ältesten Tochter dieses Projekt ins Leben gerufen, vor allem weil sich die Gründerin mit ihren Problemen und Sorgen „mutterseelenallein“ gefühlt habe.

Eine Mutter erzählt

„Muttersein geht schnell an die Substanz, und nicht jeder hat eine Oma oder Tante zur Hand“, so Scheiblhofer, Mutter von drei Kindern, die solche Erfahrungen auch selbst gemacht hat. „Ich weiß, wie es ist, müde zu sein“, so die Landeskoordinatorin, für die „wellcome“ vor allem eines ist – nämlich eine moderne Nachbarschaftshilfe, die sich mit ganz viel Herzblut um die Bedürfnisse von jungen Familien kümmert.

Die Aufgaben

Unter dem Motto „Wer keine Hilfe hat, bekommt sie von wellcome“ übernehmen die sogenannten wellcome-Engel unter anderem folgende Aufgaben: Sie wachen über den Schlaf des Babys, während sich die Mutter erholt, kümmern sich um Geschwisterkinder und bieten umfassende Hilfestellungen per se an. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt dazu ein- bis zweimal in der Woche für zwei bis drei Stunden zu den Familien nach Hause. „Die Kinder geben einem das Gefühl, gebraucht zu werden - und die Eltern sind sehr froh über Ruhepausen“, erzählte der wellcome-Engel Cornelia Praus abschließend dem FT, weshalb für sie eines auf jeden Fall feststehe: „Ich mache weiter, natürlich.“ rl

Gut zu wissen

Mehr Informationen zu „wellcome Freising“ gibt es unter www.bildungswerk-freising.de/de/wellcome.html

