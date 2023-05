Freisinger Nacht der Musik: Abtanzen, bis die Füß‘ wehtun

Das Traumfänger-Kollektiv, gerade ausgezeichnet mit dem Jugendkulturpreis, machte den Furtnerbräu zu einem Hotspot der Musiknacht. © Michalek

Superwetter, tolle Musik: Es war überall „gsteckt voll“ bei der Freisinger Nacht der Musik.

Freising – „Sagen wir es mal so: es ist einfach gsteckt voll!“ So formulierten es die Bändchen-Verkäufer vom Kulturverein „Prima leben und stereo e.V“, die am Samstag gegen 21 Uhr die lange Warteschlange am Marienplatz kaum mehr bewältigen konnten. Der Grund des enormen Ansturms auf die Innenstadt: Die diesjährige Freisinger Nacht der Musik.

Die war um 19 Uhr stilecht von der Kult-Formation Safado zwar nicht eingeläutet, dafür aber eintrommelt worden. Über 25 Bands an den verschiedensten Locations sorgen auch heuer wieder dafür, dass sprichwörtlich überall Musik in der Luft lag – und die Freisinger auf den Straßen tanzten.

Die Kult-Formation Safado trommelte die Freisinger Nacht der Musik ein. Das Wetter passte – und so viele Freisinger wie lange nicht mehr genossen das Festival-Feeling. © Michalek

Wetter wie bestellt

Eines war um 19 Uhr gleich zu spüren: Die Leute hatten einfach mal wieder große Lust, die Nacht zum Tag zu machen und richtig zu feiern. Was den Freisingern heuer natürlich perfekt in die Karten spielte, war das angenehm warme Frühlingswetter, das bereits am Nachmittag viele Bürger in die Innenstadt gelockt hatte. So war nicht sonderlich verwunderlich: Einen Sitzplatz in den Straßencafés oder an den Eisdielen zu ergattern, war eigentlich unmöglich.

Gestartet war heuer die Freisinger Nacht der Musik zudem schon um 14. Uhr, und zwar mit DJ-Sounds vor der Choclaterie Muschler, so dass Musik- und Tanzfreunde weit über zwölf Stunden abfeiern konnten. Äußerst zufrieden zeigte sich auch der Vorstand von „Prima leben und stereo“, Christian Richter, der mit seinem Radl die verschiedensten Spielstätten abfuhr: „Es gibt heuer mehr Locations, das Wetter ist wunderbar, und auf den ersten Blick ist heuer mehr los als sonst.“

Gerammelt voll war das Café Hinterhof beim Auftritt der Indie-Band June Calls: Musik, die ins Herz geht. © Michalek

Ein deutlicher Hotspot um 20 Uhr war dabei vor allem das Café im Hinterhof, das schlichtweg gerammelt voll war. Der Grund: Die Freisinger Indie-Band „June Calls“ hatte die Leute von den Straßen geholt – und zwar mit wuchtigen, aber doch melancholischen Songs, die sofort ins Herz gingen und die Seele Feuer fangen ließen. Oder anders gesagt: Freising hat neue musikalische Helden gefunden, die sicherlich noch für Aufsehen sorgen werden.

Gediegene Varianten

Gediegener ging es dann schon im Augustiner-Bräu zu, der gleich doppelt bespielt wurde – und zwar von Volksmusikanten. Während im oberen Stock die „Schotter-blosn“ aufspielte und dabei eher Brass-Elemente nutzte, kam in der Wirtsstube mit der „Schlüter-Musi“ eher eine Hoagartn-Stimmung auf, die als wunderbarer Kontrastpunkt zum restlichen Musikgeschehen als Ausruh-Insel bei Schweinsbraten und einem Bier genutzt werden konnte. Hier muss aber auch eines attestiert werden: Die „Schlüter-Musi“, einem WG-Ensemble aus der Nähe des Freisinger Schlüter-Areals, brachte wunderbare Volksmusik-Stücke auf die Bühne, Lichtjahre entfernt vom volkstümlichen Kitsch.

Für Hoagartn-Stimmung sorgte die Schlüter-Musi im Augustiner. Und im oberen Stockwerk spielte die Schotterblosn auf – beide Male gab es wunderbare Musik zu hören. © Michalek

Ein weiterer Hotspot: Der Furtner-Bräu mit der Formation „Traumfänger-Kollektiv“, die heuer mit dem Jugendkulturpreis ausgezeichnet werden. Dabei funktioniert das Kollektiv als Gesamtkunstwerk, arbeitet mit Subkultur per se und mit Rap, Hip-Hop, Jazz und Funk im speziellen – und riss damit den Freisinger Nachwuchs völlig in ihren Bann. So schälte sich bei der Langen Nacht der Musik auch folgendes heraus: Die Domstadt muss sich keine Sorgen machen um die heimische Musikszene, wenngleich bei der langen Nacht örtliche Stars auch fehlten – wie etwa Lisa Fitzek.

Was den Festival-Freunden auch gefiel: Eine erstmalig installierte Pop-Up-Spielbar in einem ehemaligen Optikerladen. Hier konnten die Leute ihren Spaß bei Gesellschafts- und Trinkspielen haben, wie etwa bei riesigen Ausgabe von „Vier Gewinnt“.

Rund es ging es bis in die Morgenstunden, etwa mit „Midlife or Crises?“ im Augustiner und für die Schlaflosen mit der Aftershow im Nachtcafé bis fünf Uhr morgens. Auf die Frage an eine Feierlaunige, wie lange sie bleiben wolle, gab es jene Antwort, die bayerisch-philosophisch wunderbar zu Freising passt: „Mei, solang bis mir halt die Füß‘ wehtun!“

