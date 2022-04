Freisinger Netzwerk für Flüchtlinge aus der Ukraine gegründet

Rund 80 Freisinger waren in den Grünen Hof gekommen, um sich über die Situation der Schutzsuchenden aus der Ukraine zu informieren und vor Ort ihre Hilfe anzubieten. © Lehmann

Ein neu gegründeter Helferkreis Freising kümmert sich um Schutzsuchende aus der Ukraine. Viele Freisinger wollen vor allem Eins: Sofort helfen.

Freising – Was wird gebraucht, wo sind noch helfende Hände vonnöten? Diesen Fragen stellte sich der neu gegründete Helferkreis Freising am Mittwoch im Grünen Hof. Rund 80 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um sich über die Situation der Schutzsuchenden aus der Ukraine zu informieren und bereits vor Ort ihre Hilfe anzubieten. Dabei möchte der Helferkreis vor allem eines: ein Netzwerk bilden, um auf sämtliche Sorgen und Bedürfnisse zügig eingehen zu können.

Es gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse

Laut Andreas Malecki vom Helferkreis gibt es aktuell stark unterschiedliche Hilfs-Bedürfnisse, die Situation an sich sei zudem schwer vorhersehbar und noch sehr fragil, was wo und wie gebraucht wird. Der aktuelle Stand: 1010 Geflüchtete sind in Freising registriert, möglicherweise sind aber bereits mehr Menschen aus der Ukraine hier angekommen. Viele Schutzsuchende seien privat untergekommen oder eben in Erstunterkünften wie Turnhallen, wie Malecki weiter ausführte.

Die Spitze des Helferkreises: (v. l.) Andreas Malecki (Organisationschef), Rosa Mulet, Marina Valdivia, Anne Scheer, Natalya Herzog, Karoline Haage-Sasiam, Katerina Girgensohn, Claudia Burkard-Klingebiel und Susanne Höck. © Lehmann

Was der Helferkreis in Freising nun anbieten möchte, ist vor allem die Strukturierung der Hilfsangebote. Gleichzeitig sollen die Ukrainer untereinander vernetzt werden. „Wir wollen eine Plattform für alle Helfenden sein“, betonte Malecki.

Da Helfende bezüglich des Versicherungsschutzes immer wieder unsicher seien, gab der Helferkreis auch hier nochmal ein kurzes Update. Die private Haftpflicht und Unfallversicherung schützten ausreichend – im Notfall greife zudem die Bayerische Ehrenamtsversicherung. Wichtig: Diese Ehrenamtsversicherung übernimmt keine Kfz-Schäden, sämtliche andere Schäden sollten bei Inanspruchnahme der Ehrenamtsversicherung bei der Bayerische Versicherungskammer gemeldet werden.

Wertvoll wären auch „Zeitspenden“

Der Helferkreis Freising klärte aber auch auf, wofür er nicht zuständig ist: beispielsweise die Entgegennahme und Sammlung von Sachspenden. Dafür gibt es laut Malecki genügend andere Anlaufstellen, wie zum Beispiel das Gebrauchtwarenkaufhaus Rentabel oder die BRK-Kleiderkammer. „Zeitspenden“ hingegen würde der Helferkreis sehr gerne annehmen – oder, besser gesagt, gerne vermitteln. Was sich hier jeder Helfende im Vorfeld überlegen sollte, ist, wie viel Zeit investiert werden möchte und kann. Wer nur gelegentlich helfen kann, für den seien möglicherweise Fahrdienste oder Übersetzertätigkeiten das Passende. Wer mehr Zeit schenken kann, könne über Hausaufgabenbetreuungen oder Patenschaften nachdenken.

Viele Freisinger wollen jetzt so schnell wie möglich helfen

Auch möglich sei zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung, mit der dann ein Deutschkurs bezahlt werden kann. Diesbezüglich sei eines nämlich auch wichtig zu bedenken: Zwar sei der sogenannte BAMF-Deutschkurs kostenlos, sei aber ganztätig und stehe somit zeitlich einem möglichen zügigen Arbeitsverhältnis eigentlich im Weg – ganz abgesehen von weiteren Problemen wie Kinderbetreuung während des Kurses.

Nach der kurzen Vorstellung des frisch gegründeten Helferkreises konnten sich dann potenzielle Helfende bei den einzelnen Ansprechpartner über die nächsten Schritte informieren – was auch zahlreich und überaus rege angenommen wurde. Viele Freisinger, und das konnte immer wieder deutlich vernommen werden, wollen nur eines: so schnell wie nur möglich helfen. Ob nun durch eine Begleitung zum Behördengang, als Dolmetscher oder bei der Gründung einer Kinderspielgruppe. „Die Hilfsbereitschaft der Freisinger ist riesengroß“, freute sich der Helferkreis unisono abschließend.

Richard Lorenz

Gut zu wissen: Die Kontakte zum Freisinger Helferkreis Wer helfen möchte, kann sich unter folgenden Maildressen melden:

patenschaft@ukr.fshk.de, dolmetscher@ukr.fshk.de, deutschkurse@ukr.fshk.de, fahrdienst@ukr.fshk.de. Gesucht werden auch hier lebende Ukrainer für den Erstkontakt. Sie melden sich unter: mail@ukr.fshk.de. Diese Adresse gilt auch bei allen anderen Fragen oder Anmerkungen.

