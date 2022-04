Freisinger OB will feste Ampelanlage an der Griesfeldstraße prüfen

Teilen

Die Vöttinger Bürgerinitiative besteht auf einer Ampel am Knotenpunkt Griesfeldstraße. Jetzt gab’s ein Gespräch mit OB Tobias Eschenbacher. © privat

Die Vöttinger Bürgerinitiative hat in einem Gespräch mit dem Freisinger OB eine feste Ampelanlage am Verkehrsknotenpunkt Griesfeldstraße gefordert.

Freising – Seit Dezember 2021 steht am verkehrsreichen Knotenpunkt Griesfeldstraße eine Behelfsampel, um vor allem Kindern auf dem Schulweg eine sichere Straßenquerung zu ermöglichen. Am vergangenen Dienstag hat sich die Freisinger Bürgerinitiative „Knotenpunkt Griesfeldstraße & mehr erLEBEN in Vötting“ mit Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher vor Ort getroffen, um sich jetzt für eine feste Ampelanlage stark zu machen.

Die BI will keinen Rückschritt beim Thema Schulwegsicherheit

Die überaus belebte Verkehrssituation an der schwer einsehbaren Kreuzung Griesfeld-, Lise-Meitner- und Gregor-Mendel-Straße hat voriges Jahr besorgte Freisinger Bürger auf den Plan gerufen, da für sie die Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer schlichtweg nicht mehr gegeben war. Nachdem die Behelfsampel nun seit einigen Monaten ihren Dienst tut, will die Bürgerinitiative jetzt Nägel mit Köpfen machen und fordert von Eschenbacher die Installation einer festen Ampelanlage. Für Egon Smolic, Susanne Kaditzky und Katrin Geiger ist eines nämlich völlig klar: „Die Bürgerinitiative will keinen Rückschritt mehr beim Thema Schulwegsicherheit.“

Der Vorschlag von Eschenbacher, auf eine Verkehrsinsel zum Überqueren der Straße zu setzen, stieß bei der Bürgerinitiative auf wenig Gegenliebe. Begründung: Fahrräder finden laut der Bürgerinitiative kaum Platz auf der „Rettungsinsel“ und ein Fahrradanhänger mit Kindern an Bord findet hier auch keine Zuflucht. Selbst für Erwachsene sei das Queren mit Verkehrsinseln unangenehm, wenn „vor und hinter ihnen der Verkehr vorbeizieht“. In der Grießfeldstraße müssten Kinder laut den besorgten Eltern an einer sehr unübersichtlichen Stelle dann gleich zweimal entscheiden, ob es jetzt ein sicherer Moment ist, die Straße zu überqueren.

Für Eschenbacher bleibe die Behelfsampel allerdings nur eine temporäre Lösung, allerdings versprach er, die Installation einer festen Ampelanlage an gleicher Stelle zu prüfen.

Weitere Forderung: Barrierefreier Weg von Mitterfeld in die Innenstadt

Was zudem von der Bürgerinitiative beim Treffen mit dem OB thematisiert wurde: Der Wunsch eines barrierefreien Wegs von Mitterfeld in Richtung Innenstadt. Der aktuelle provisorische Fußweg, so die Argumentation der Bürgerinitiative, führe über die steile Treppe vom Mitterfeld in den Hohlweg der Hohenbachernstraße, zur Kreuzung hinunter und steil geradeaus wieder hinauf. Zudem sei die Kreuzung am Hohlweg gefährlich, weshalb derzeit sogar morgens ein Schulweghelfer installiert werden musste.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was Geiger, Smolic und Kaditzky außerdem aufgefallen sei: In Richtung Kirche müsse der Bus regelmäßig aufgrund der engen Straßenlage auf dem Gehweg ausweichen. Was sich die Initiative von der Stadt auch wünscht: Einen Fuß- und Radweg von Richtung Mitterfeld zum Bolzplatz, welcher dann wiederum zur sicheren Ampel-Querung geführt werden könne. Die Anwohner des Mitterfelds würden sich zudem laut Initiative „Sorgen machen, wo ihre Kinder während des Schulumbaus spielen können“. Denn der Schulhof werde gerade für Outdoor-Aktivitäten wie Basketball rege benutzt. Auch diesbezüglich will Eschenbacher prüfen, wo ein geeigneter Platz an der Schule erhalten bleiben oder in der Nähe neu geschaffen werden könne. Der Bolzplatz, so der OB, bleibe auf jeden Fall erhalten. Geiger, Smolic und Kaditzky möchten den Platz verbessern, um nach eigenen Aussagen „die Freude an Bewegung und Spiel zu wecken“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.