Freisinger Obermayr-Denkmal: Die Düsseldorferin Ioana Luca gewinnt den Wettbewerb

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Schon bei Präsentation von 17 Modellen im Juli stach dem FT-Fotografen dieser Entwurf von Ioana Luca ins Auge. Jetzt wurde das Modell zum Sieger gekürt. © Michalek

Das ist eine Überraschung: Die Düsseldorfer Künstlerin Ioana Luca gewinnt den Denkmal-Wettbewerb Karl Obermayr. Jury, Politik und Bürger: alle waren sich einig.

Freising – Die Würfel sind gefallen: Der Siegerentwurf für das Karl-Obermayr-Denkmal in Freising steht fest. Das Rennen gemacht hat eine sehr lebensnahe Skulptur in Sitzpose, die dem Modell, das seit Monaten als Visualisierung auf der Homepage des federführenden Vereins Stadtheimatpflege (www.karl-obermayr.de) zu sehen ist, sehr nahe kommt. Der Entwurf, der in Bronze gegossen werden soll, stammt von der renommierten Künstlerin Ioana Luca (45). Die lebt zwar 600 Kilometer entfernt in Düsseldorf, ist aber bekennender Fan der Kult-Serie Monaco Franze – und von Karl Obermayr. Als sie im Internet von dem Wettbewerb erfuhr, stand für sie sofort fest, hier mitzumachen.

Jury schloss sich Politik und Bürgern an

Der Kür vorangegangen war ein aufwändiger Auswahl- und Bewertungsprozess. Zunächst durften die Freisinger Bürger im Sommer die 17 eingereichten Vorschläge verschiedener Künstlerinnen und Künstler besichtigen und ein Votum abgeben. Dabei stellten sich bereits einige Favoriten heraus, die dann vor Kurzem auch bei den Stadträten im Rahmen einer Kurzvorstellung am besten ankamen. Dann tagte am Montag abend die siebenköpfige Jury: Bernhard Reiml (Vorsitzender Stadtheimatpflege Freising e. V.), Susanne Günther (Kulturreferentin der Stadt Freising), Matthias Weniger (Stadtheimatpfleger und Kunsthistoriker), Norbert Zanker (ehemaliger Stadtheimatpfleger), Reinhard Fiedler (Stadtheimatpflege Freising), Nanni Feller (Stadtheimatpflege) und Elisabeth Reisch (Laienbühne Freising). Und: Die Jury schloss sich einstimmig dem Votum von Bürgerschaft und Politik an – und wählte den Entwurf von Ioana Luca aus. In einer Sitzung bestätigte dann der Verein Stadtheimatpflege das Urteil der Jury.

Bekennender Karl-Obermayr-Fan: Die Düsseldorfer Künstlerin Ioana Luca – hier in ihrem Atelier – gewann den Wettbewerb. © Stadtheimatpflege

Die Begründung fasst Reinhard Fiedler so zusammen: „Das Denkmal von Iona Luca appelliert sicher am unmittelbarsten an den Passanten, es spricht ihn an, lädt den Flaneur zum Hinsetzen ein. Es entsteht am unmittelbarsten eine Dialogsituation – und die Wiedererkennbarkeit ist sicher am höchsten.“

Ein Ruheplätzchen an der geöffneten Moosach

Der sitzende Karl Obermayr wird an der geöffneten Moosach an der Oberen Hauptstraße sein Ruheplätzchen bekommen, von dem aus er dann das Treiben der Passanten beobachten kann, wie das auch der in Bronze gegossene „Monaco“ Helmut Fischer – Obermayrs kongenialer TV-Partner – an der Münchner Freiheit macht.

Mit der Künstlerin und der Stadt Freising werden jetzt noch einige Details besprochen, unter anderem der genaue Standort des Denkmals und Vorkehrungen, um die Bronzefigur „vandalensicher“ zu gestalten.

Modell wird in 3D-Technik vergrößert

Die aus Rumänien stammende Ioana Luca lebt seit 20 Jahren in Deutschland und arbeitet in ihrem Düsseldorfer Atelier als freie Malerin. Sie beschäftigte sich lange mit traditioneller Ikonenmalerei, zuletzt entstanden in ihrem Atelier vor allem großformatige, farbintensive Ölarbeiten. Die Teilnahme am Karl-Obermayr-Wettbewerb war für sie etwas Besonderes: „Ich kannte ja den Schauspieler aus dem Fernsehen, seinen besonderen Blick, die Mimik, seine Gesten und die unverkennbare Art zu sprechen“, sagt die Künstlerin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bevor sie das 40 Zentimeter große Modell fertigte, führte sie sich noch zahlreiche Videos mit Obermayr zu Gemüte und studierte Fotos des Schauspielers. Das Modell soll nun in 3D-Technik auf eine Figur in Überlebensgröße vergrößert und dann von einer Gießerei in Rinteln in Bronze gegossen werden. Aufrecht wäre die Figur etwa zwei Meter groß, berichtet Ioana Luca: „Figuren wirken draußen oft recht klein, daher die Größe“.

Die Kosten des Denkmals taxiert der Verein Stadtheimatpflege auf 65 000 bis 75 000 Euro. Benötigt werden zur Finanzierung noch reichlich Spenden, da man bisher nur etwa 13 500 Euro in der Kasse hat. Wer den Wettbewerb unterstützen will, findet alle Infos hierzu auf der Homepage www.karl-obermayr.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.